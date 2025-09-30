Hồi 21 giờ ngày 29-9, mực nước thượng lưu hồ Tuyên Quang ở cao trình 119,09 m, mực nước hạ lưu 51,80 m, lưu lượng về hồ 2.278 m3/s, tổng lưu lượng về hạ du 1.209 m3/s; trong khi đó mực nước thượng lưu hồ Hòa Bình ở cao trình 115,39 m, mực nước hạ lưu 12,56 m, lưu lượng về hồ 11.247 m3/s, tổng lưu lượng về hạ du 3.905 m3/s.

Thủy điện Hòa Bình mở 2 cửa xả lũ trong đêm qua và rạng sáng 30-9

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Tuyên Quang và Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình mở tiếp 1 cửa xả đáy vào hồi 3 giờ ngày 30-9.

Trước đó 20 giờ đêm 29-9, thủy điện Tuyên Quang và thủy điện Hòa Bình đã phải mở 1 cửa xả lũ.

UBND các tỉnh, thành phố: Tuyên Quang, Phú Thọ, Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình được yêu cầu đảm bảo an toàn về người và tài sản cho người dân khi 2 hồ thủy điện trên xả lũ.

Trong khi đó với hồ thủy điện Thác Bà, do ảnh hưởng của bão số 10, trên lưu vực hồ Thác Bà có mưa lớn, lưu lượng về hồ lúc 22 giờ ngày 29-9 là 4.110 m3/s, mực nước thượng lưu là 57,54 m, thấp hơn mực nước dâng bình thường là 0,46 m và diễn biến mưa, lũ còn phức tạp.

Để bảo đảm an toàn công trình và khu vực hạ du hồ thủy điện Thác Bà trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị Bộ Công Thương chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp chặt chẽ với địa phương, hướng dẫn, giám sát Chủ hồ thủy điện Thác Bà trong công tác vận hành bảo đảm tuân thủ quy trình và các quy định liên quan.

UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương phối hợp với chủ hồ triển khai ngay các biện pháp kiểm tra, giám sát chặt chẽ quá trình vận hành hồ chứa và triển khai phương án bảo đảm an toàn hạ du.

Cảnh báo lũ quét và sạt lở đất 12 tỉnh, thành

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 24 giờ qua (từ 4 giờ ngày 29-9 đến 4 giờ ngày 30-9), khu vực các tỉnh Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh đã có mưa to, có nơi mưa rất to như: Tà Si Láng 409 mm (Lào Cai); Mường Do 325 mm (Sơn La); Lao Chải 216,2 mm (Tuyên Quang); Vạn Mai 389 mm (Phú Thọ); Mỹ Yên 216,8 mm (Thái Nguyên); Hồng An 245,6 mm (Cao Bằng); Nhân Lý 191,6 mm (Lạng Sơn); Đèo Hạ My 231,2 mm (Bắc Ninh); Đồng Tâm 152,6mm (Quảng Ninh); Xuân Khánh 411,4 mm (Thanh Hóa); Khe Bố 243,4 mm (Nghệ An); Hồ Xuân Hoa 162,2 mm (Hà Tĩnh)...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Vì vậy, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo có thể xảy ra nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở 12 tỉnh: Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh với danh sách gần 900 xã/phường.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo mưa lớn có thể kéo dài tới hết hôm nay 30-9. Tuy bão số 10 đã suy yếu và không còn ảnh hưởng trực tiếp, song hệ quả vẫn rất đáng lưu ý.

Độ ẩm đất ở nhiều khu vực miền núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã bão hòa, nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét trên các sườn dốc, khe suối.

Ông Khiêm khuyến cáo chính quyền địa phương và người dân cần theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.