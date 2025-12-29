2 hàng quán đang khiến phố cổ Hà Nội đông nghịt, khách Tây khách Việt xếp hàng rồng rắn

Cuối tuần ở khu vực trung tâm Hà Nội, nhất là phố cổ, lúc nào cũng đông đúc hơn ngày thường. Không chỉ người dân Thủ đô đi dạo, cà phê, ăn uống, mà du khách nước ngoài cũng đổ về ngày một nhiều, tạo nên những khung cảnh vừa náo nhiệt vừa rất "đặc trưng Hà Nội". Và sáng nay (28/12), một đoạn phố cổ đã thực sự trở thành tâm điểm chú ý khi đông nghịt người xếp hàng, balo, vali lỉnh kỉnh, đứng kín cả vỉa hè.

Video: Phố cổ Hà Nội đông nghịt du khách xếp hàng

Giữa lòng phố cổ, ngay trên con phố Hàng Cá, hàng chục du khách nước ngoài xếp hàng dài từ sáng đến trưa, thậm chí đến chiều vẫn chưa ngớt. Không phải lễ hội, cũng chẳng có chương trình ưu đãi nào đặc biệt, lý do đơn giản là… một hàng ăn quen mặt với du khách quốc tế. Địa điểm đang được nhắc tới chính là Bánh mì 25.

Hàng bánh mì giữa phố cổ Hà Nội lúc nào cũng đông khách xếp hàng

Nằm trên phố Hàng Cá, Bánh mì 25 từ lâu đã trở thành cái tên quen thuộc trên "bản đồ ăn uống" của du khách khi đến Hà Nội. Không chỉ khách Việt ghé mua mang đi, nơi đây còn được nhiều du khách nước ngoài truyền tai nhau như một điểm "nhất định phải thử". Chính vì vậy, vào nhiều khung giờ trong ngày, đặc biệt là buổi trưa như ghi nhận hôm nay (28/12), trước cửa tiệm luôn trong tình trạng xếp hàng rồng rắn. Khách Tây chiếm số lượng áp đảo, xen lẫn là không ít khách Việt tò mò ghé mua hoặc đưa bạn bè quốc tế tới thưởng thức.

Khung cảnh quen thuộc trên con phố này mỗi ngày

Bánh mì của hàng Bánh mì 25

Cách Bánh mì 25 chỉ vài bước chân, tại khu vực giao cắt giữa phố Hàng Cá và Chả Cá, một địa điểm khác cũng đang thu hút không kém: Every Half Coffee. Trái với không khí du lịch "đậm đặc" của hàng bánh mì bên cạnh, Every Half lại thu hút đông đảo khách Việt, đặc biệt là giới trẻ Hà Nội.

Every Half Coffee nằm ngay đoạn giao cắt giữa phố Hàng Cá và Chả Cá

Every Half là một thương hiệu cà phê mới ra mắt tại Hà Nội trong thời gian gần đây. Quán gây chú ý nhờ phong cách hiện đại, không gian được chăm chút kỹ lưỡng và menu cà phê được đầu tư bài bản. Vị trí nằm ngay giữa phố cổ giúp Every Half nhanh chóng trở thành điểm dừng chân quen thuộc cho những ai muốn tìm một không gian cà phê chỉn chu giữa khu phố đông đúc. Vào cuối tuần, cảnh khách đứng chờ bên ngoài, người ra vào liên tục cũng không còn xa lạ.

Một số món của Every Half Coffee

Chỉ trong một đoạn phố ngắn, 2 hàng quán - 1 bánh mì, 1 cà phê - đã đủ khiến phố cổ Hà Nội trở nên đông nghịt. Một bên là du khách nước ngoài kiên nhẫn xếp hàng để nếm thử hương vị được "review truyền miệng", một bên là khách Việt tụ tập cà phê cuối tuần. Tất cả tạo nên một bức tranh rất đặc trưng của Hà Nội lúc này: nhộn nhịp, giao thoa và luôn có những điểm đến nhỏ bé nhưng đủ sức khiến cả con phố trở nên sôi động hơn hẳn.