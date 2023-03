2 dự án cao tốc lớn trị giá hơn 66.000 tỷ đồng sắp được phê duyệt

Tại buổi họp giao ban tháng 2 của Bộ GTVT chiều 2/3, ông Lê Quyết Tiến, quyền Cục trưởng Cục Quản lý đầu tư xây dựng cho biết, dự kiến trong tháng 3, Bộ GTVT sẽ phê duyệt đầu tư 2 dự án cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột và Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng với tổng mức đầu tư hơn 66.600 tỷ đồng bằng nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025.

Cụ thể, dự án cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng, tổng chiều dài hơn 189 km được chia thành 4 dự án thành phần với tổng mức đầu tư gần 44.700 tỷ đồng. Dự án dự kiến hoàn thành cơ bản toàn tuyến năm 2026 và đưa vào khai thác năm 2027.

Theo yêu cầu phê duyệt dự án đầu tư cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng sẽ được thực hiện xong ngày 20/1/2023. Tuy nhiên, dự án này bị chậm phê duyệt đầu tư do tỉnh An Giang chưa phê duyệt dự án thành phần 1 bởi công tác thẩm định phê duyệt của tỉnh kéo dài hơn so với dự kiến.

Dự án cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột tổng chiều dài 117,5 km với quy mô 4 làn xe, chia làm 3 dự án thành phần, tổng mức đầu tư 21.935 tỷ đồng. Dự án dự kiến cơ bản hoàn thành năm 2026, đưa vào khai thác đồng bộ từ năm 2027.

Đến nay, dự án bị chậm phê duyệt đầu tư do dự án thành phần 2 đi qua khu vực địa hình khó khăn, chủ yếu là đèo dốc, chênh lệch cao độ rất lớn, dự kiến tổng mức đầu tư thiếu khoảng 900 tỷ đồng dẫn đến tổng mức đầu tư của 3 dự án thành phần phải cân đối lại để không vượt sơ bộ tổng mức đầu tư đã được Quốc hội thông qua.