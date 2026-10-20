2 công trình được xét tặng giải thưởng cao quý nhất quốc gia về KH&CN: Nghiên cứu nhiên liệu đặc chủng cho tàu ngầm, tàu chiến, hồi sinh "mỏ vàng" mang về 4,1 tỷ USD

Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ (KH&CN) đợt 7 vừa công bố kết quả với 12 công trình, cụm công trình được đề nghị xét tặng giải. Trong đó, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PETROVIETNAM) có 2 công trình/cụm công trình được đề nghị xét tặng giải.

Bộ Khoa học và Công nghệ đã công bố danh sách 12 công trình, cụm công trình đạt tiêu chuẩn đề nghị xét tặng hai giải thưởng cao quý nhất về KH&CN của quốc gia. Trong tổng số 12 công trình này, có 11 công trình, cụm công trình được đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và 1 cụm công trình được đề nghị xét tặng Giải thưởng Nhà nước.

Đợt xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về KH&CN lần này quy tụ những thành tựu khoa học có giá trị thực tiễn và tính đột phá cao thuộc nhiều lĩnh vực then chốt như y học (ghép tạng, vắc xin, điều trị đột quỵ), địa chất trầm tích, bảo vệ môi trường di sản, công nghệ vật liệu, hạ tầng viễn thông 5G và công nghiệp năng lượng - dầu khí.

Trong danh sách các công trình được đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về KH&CN đợt này, PETROVIETNAM đóng góp 2 công trình/cụm công trình trọng điểm.

Cụ thể, công trình "Nghiên cứu phát triển công nghệ sản xuất nhiên liệu đặc chủng phục vụ quốc phòng - an ninh tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất" với đơn vị đề nghị là PETROVIETNAM (cấp cơ sở) và Bộ Tài chính (cấp Bộ). Công trình do tập thể tác giả thuộc PETROVIETNAM và Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR), Cục Xăng dầu (Bộ Quốc phòng), Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga và Viện Hàn lâm Khoa học Nga thực hiện.

Công trình nghiên cứu nhiên liệu đặc chủng phục vụ quốc phòng đã làm chủ và cải tiến thành công quy trình công nghệ tại phân xưởng chưng cất dầu thô (CDU) và phân xưởng xử lý hydro (LCO-HDT) của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. Qua đó, giúp sản xuất thương mại thành công nhiên liệu đặc chủng diesel DO L-62 theo tiêu chuẩn TCVN/QS 1754:2014. Đây là loại nhiên liệu chuyên dụng có yêu cầu kỹ thuật hết sức nghiêm ngặt, phục vụ cho các trang bị quân sự hiện đại như tàu ngầm, tàu chiến. Trong giai đoạn 2022-2024, BSR đã cung cấp khoảng 70.000m³ nhiên liệu DO L-62 cho Bộ Quốc phòng, góp phần giúp Việt Nam tự chủ nguồn cung nhiên liệu trọng yếu, giảm phụ thuộc vào nhập khẩu và bảo đảm an ninh quốc phòng.

Giải thưởng Hồ Chí Minh về KH&CN đợt 7 cũng đề nghị xét tặng giải thưởng với cụm công trình "Nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ có tính sáng tạo để khôi phục, mở rộng và nâng cao hiệu quả thăm dò khai thác mỏ Đại Hùng". Công trình do đơn vị đề nghị là PETROVIETNAM (cấp cơ sở) và Bộ Tài chính (cấp Bộ). Tác giả của cụm công trình là tập thể chuyên gia, nhà khoa học và kỹ sư thuộc PETROVIETNAM và Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP).

Mỏ Đại Hùng là mỏ dầu khí nằm ở vùng nước sâu với điều kiện địa chất phức tạp, từng suy giảm sản lượng nghiêm trọng xuống còn hơn 2.000 thùng/ngày và các nhà thầu nước ngoài đã chuyển lại cho Việt Nam năm 1999 với giá tượng trưng 1 USD.

Tiếp nhận từ năm 2003, PETROVIETNAM và PVEP đã nghiên cứu, áp dụng chuỗi giải pháp công nghệ "may đo" riêng như xử lý địa chấn 3D-PSDM, công nghệ wetdock, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và tối ưu hóa thiết kế giếng khoan.

Chuỗi giải pháp sáng tạo này đã giúp "hồi sinh" mỏ Đại Hùng, mang lại doanh thu lũy kế hơn 4,1 tỷ USD, nộp ngân sách Nhà nước hơn 600 triệu USD, gia tăng tài nguyên tại chỗ hơn 183 triệu thùng dầu. Đặc biệt, Dự án Đại Hùng giai đoạn 3 do 100% lực lượng kỹ sư Việt Nam thực hiện đã đón dòng dầu thương mại đầu tiên vào ngày 7/5/2025 (sớm 20 ngày so với kế hoạch).

Bên cạnh 2 công trình do PETROVIETNAM chủ trì đề nghị, tri thức của đội ngũ chuyên gia thuộc hệ sinh thái PETROVIETNAM còn đóng góp quan trọng vào thành công của Cụm công trình "Địa chất trầm tích Việt Nam - Lý luận và thực tiễn" (được đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh do UBND TP Hà Nội đề nghị). Trong danh sách các đồng tác giả của cụm công trình địa chất này, có sự tham gia trực tiếp của các cá nhân thuộc các đơn vị thành viên PETROVIETNAM là ThS. Hoàng Thị Xuân Hương (Liên doanh Vietsovpetro), TS. Phạm Bảo Ngọc (Trường Đại học Dầu khí Việt Nam).﻿