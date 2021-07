2 công nhân thủy điện ở Lai Châu bị lũ suối cuốn trôi

Chính quyền xã Pa Ủ, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu xác nhận, khoảng 17h chiều 5/7, trên địa bàn xảy ra vụ tai nạn thương tâm khi 1 nữ công nhân đi tắm suối bị trượt chân đuối nước, nam công nhân có mặt gần đó nhảy xuống cứu thì bị nước lũ suối chảy xiết cuốn trôi cả hai.

2 công nhân bị nước lũ cuốn trôi là chị Nguyễn Thị Hồng Loan, sinh năm 1993, quê quán ở xã Quỳnh Diệm, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) và anh Lò Văn Ngả, sinh năm 1985, quê quán ở xã Bản Giang, huyện Tam Đường (Lai Châu). Cả 2 đều là công nhân Công ty Cổ phần năng lượng Nậm Củm 5.

Hiện chính quyền huyện Mường Tè đang huy động tối đa các lượng hỗ trợ tìm kiếm 2 công nhân mất tích.

Ông Phí Chí Giá, Chủ tịch UBND xã Pa Ủ, huyện Mường Tè cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền xã đã huy động các lực lượng tại chỗ phối hợp với Công ty Cổ phần năng lượng Nậm Củm 5 tổ chức tìm kiếm dọc suối Nậm Củm. Tuy nhiên, do trên địa bàn nhiều ngày qua có mưa to, nước suối dâng cao cộng với trời tối, nên để đảm bảo an toàn cho lực lượng nên phải tạm ngưng và sáng nay tiếp tục huy động các lực lượng tìm kiếm.



"Ngay khi xảy ra sự việc, xã cũng đã cử lực lượng tham gia tìm kiếm, nhưng do trời tối nên chỉ biết đi đón ở khu vực hạ lưu suối. Sáng nay xã tiếp tục tăng cường lực lượng, phối hợp với xã Mường Tè cùng với bên công ty Nậm Củm 5 để tìm kiếm"- ông Phí Chí Giá cho biết.

Thông tin từ chính quyền huyện Mường Tè cho biết, hiện nay trên địa bàn đang tiếp tục có mưa to nên nước ở các sông, suối tiếp tục dâng cao. Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của huyện cũng đã huy động các lực lượng công an, biên phòng và dân quân các xã dọc suối Nậm Củm để tổ chức tìm kiếm.

Nhận định có thể do nước suối chảy xiết nên thi thể các nạn nhân có thể sẽ trôi xa, huyện đã huy động nhân dân các xã khu vực hạ suối Nậm Củm tiếp giáp với sông Đà hỗ trợ tìm kiếm./.