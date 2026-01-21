2 con giáp bỗng được "cô thương" trước Tết Nguyên đán 2026: Người mua sắm vớ được giá hời, người dọn nhà thấy "kho báu"

Những ngày cuối năm, đi ra đường là thấy mùi Tết. Đó là mùi của hương trầm thoang thoảng, mùi củ kiệu ngâm chua ngọt, hay đơn giản là cái lạnh se se khiến người ta muốn xắn tay áo lên để trang hoàng tổ ấm. Chúng ta thường sợ Tết vì "cực", cực cái công đi tranh giành mua đồ giảm giá, cực cái thân phải lau chùi từng ngóc ngách bụi bặm. Thế nhưng, trong cái hối hả của những ngày giáp Tết Bính Ngọ này, trời lại thương và ban lộc riêng cho hai con giáp đặc biệt. Nếu bạn thuộc tuổi Thìn hoặc tuổi Tỵ, hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận những niềm vui nhỏ bé nhưng cực kỳ "đã cái nết" trong công cuộc chuẩn bị đón xuân này nhé.

Tuổi Thìn: "Thánh chốt đơn", đi chợ Tết nhẹ tênh như đi dạo phố

Người tuổi Thìn vốn dĩ trời sinh đã có cái tính hào sảng, làm gì cũng nhanh gọn, dứt khoát, không thích dây dưa rề rà, và chính cái nết "làm đâu gọn đó" ấy lại cực kỳ hợp với vận khí của những ngày giáp Tết này, khiến việc sắm sửa đồ đạc vốn là nỗi ám ảnh của bao người lại trở thành cuộc dạo chơi đầy hứng khởi của họ.

Cứ để ý mà xem, có thể cùng một buổi sáng bước chân ra chợ hay vào siêu thị, người ta thì chen lấn toát mồ hôi hột mới giành được bó lay ơn ưng ý hay hộp bánh biếu Tết, còn tuổi Thìn thì cứ thong dong mà lại "vớ" được toàn đồ ngon. Vận may của tuổi Thìn giai đoạn này nằm ở trực giác cực kỳ nhạy bén và cái duyên mua bán "mát tay" đến lạ lùng, kiểu như vừa bước đến quầy thực phẩm thì nhân viên báo có đợt giảm giá sâu, hay vừa định mua bộ khay mứt thì vớ ngay được bộ cuối cùng đẹp nhất trên kệ mà không cần tranh giành với ai.

Tôi có cô bạn tuổi Thìn mới hôm qua thôi kể chuyện đi sắm Tết sớm mà nghe cứ như phim. Cô ấy bảo năm nào đi mua quà biếu hai bên nội ngoại cũng đau đầu cân đo đong đếm, nhưng năm nay cứ thấy cái gì hợp mắt là "chốt" luôn, mà lạ thay, món nào mua về cũng được cả nhà tấm tắc khen ngon, giá lại còn rẻ hơn dự tính đến cả triệu bạc nhờ áp được mấy cái mã giảm giá vu vơ trên mạng.

Chuyện đi gửi đồ biếu người thân ở xa cũng thế, ra bưu cục đúng lúc vắng hoe, gửi cái vèo là xong, lại còn được nhân viên cam kết giao trước ngày ông Công ông Táo. Thế mới nói, cái sự "thuận buồm xuôi gió" của tuổi Thìn dịp này không phải ngẫu nhiên đâu, mà là do trường năng lượng của bạn đang rất ổn định, giúp bạn đưa ra những quyết định chi tiêu cực kỳ sáng suốt.

Bởi vậy, lời khuyên chân thành cho các chú Rồng là hãy tranh thủ những ngày này để giải quyết mấy món đồ "khó nhằn" như cây cảnh, đồ phong thủy hay quà biếu sếp, đảm bảo bạn sẽ chọn được những món "đáng đồng tiền bát gạo" mà không tốn quá nhiều công sức. Tuy nhiên, vui thôi đừng vui quá, vì dễ mua sắm thuận lợi quá đà mà "vung tay quá trán" rinh về cả những thứ chưa cần thiết, cứ cầm tờ danh sách những thứ cần mua theo cho chắc ăn nhé.

Tuổi Tỵ: "Chiến thần dọn dẹp", quét sạch bụi trần, tìm thấy niềm vui trong đống đồ cũ

Nếu như tuổi Thìn đỏ vận ở đường "mang đồ về nhà", thì tuổi Tỵ lại gặp may mắn lớn ở chiều ngược lại, chính là khâu "tống cựu nghinh tân", dọn dẹp nhà cửa. Người tuổi Tỵ trời sinh vốn tỉ mỉ, tinh tế, có con mắt quan sát tiểu tiết mà người khác thường bỏ qua, và vào cái dịp cần sự chỉn chu như dọn nhà đón Tết thì ưu điểm này lại phát huy sức mạnh rực rỡ nhất.

Đối với nhiều người, việc phải lau chùi bàn thờ, giặt rèm cửa hay sắp xếp lại cái kho bề bộn là một cực hình, nhưng với tuổi Tỵ trong những ngày cuối năm này, đó lại là một liệu pháp chữa lành tâm hồn cực kỳ hiệu quả, càng làm càng hăng, càng dọn càng thấy lòng nhẹ nhõm như trút được gánh nặng ngàn cân.

Bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy mình bỗng dưng tìm được những giải pháp thông minh để xử lý những vết bẩn cứng đầu trong bếp hay nhà tắm mà trước giờ hì hục mãi không xong, kiểu như tự nhiên lướt mạng thấy một mẹo hay, áp dụng thử thì ôi thôi nó sạch bong kin kít chỉ trong một nốt nhạc. Nhưng cái thú vị nhất của tuổi Tỵ khi dọn nhà dịp này không chỉ nằm ở sự sạch sẽ, mà còn là những "món quà bất ngờ" từ quá khứ. Đừng ngạc nhiên nếu trong lúc lôi đống quần áo cũ ra phân loại, bạn chợt tìm thấy một khoản tiền kha khá nhét quên trong túi áo khoác mùa đông năm ngoái, hay tìm lại được chiếc nhẫn, chiếc bông tai ngỡ đã thất lạc từ lâu nằm lọt thỏm trong khe ghế sofa.

Những niềm vui nhỏ bé ấy chính là tín hiệu vũ trụ báo rằng bạn đang đi đúng hướng, việc dọn dẹp không chỉ là làm sạch không gian sống mà còn là cách bạn thanh lọc vận xui, dọn đường cho tài lộc ùa vào nhà trong năm mới. Lời khuyên cho tuổi Tỵ là hãy bắt đầu từ phòng ngủ hoặc bàn làm việc, những nơi gắn liền với năng lượng cá nhân nhất, rủ thêm chồng con cùng làm, vừa làm vừa thủ thỉ chuyện trò, bạn sẽ thấy cái Tết này ấm áp và gọn gàng hơn bao giờ hết.

Thực ra, dù bạn là tuổi Thìn may mắn mua được mâm ngũ quả đẹp, hay tuổi Tỵ tìm thấy tờ tiền polime xanh ngắt trong túi áo cũ, thì cốt lõi của những vận may này đều xuất phát từ một chữ "Tâm". Sự may mắn không tự nhiên rơi xuống, nó là phần thưởng cho những ai đang thực sự trân trọng giá trị của ngày Tết cổ truyền, trân trọng cái nếp nhà và sự sum vầy. Khi tuổi Thìn hào hứng đi chợ, đó là vì họ muốn gia đình có những món ngon nhất; khi tuổi Tỵ tỉ mẩn lau từng cái lá cây, đó là vì họ muốn tổ ấm sạch sẽ để đón những điều tốt lành.

Tử vi hay vận số đôi khi chỉ là "chất xúc tác", còn chính thái độ sống tích cực, sự chăm chút cho từng chi tiết nhỏ trong cuộc sống hàng ngày mới là thứ tạo nên một cái Tết ấm no. Vì vậy, dù bạn cầm tinh con gì đi nữa, hãy cứ xắn tay áo lên, hòa mình vào dòng người đi sắm Tết, hay cầm cái chổi quét đi những muộn phiền năm cũ. Khi bạn yêu đời và yêu Tết, tự khắc Tết sẽ đối đãi lại với bạn thật dịu dàng. Chúc cho tất cả chúng ta, ai cũng có một cái Tết "đỏ" như son, vừa vặn, đủ đầy và bình an trong tâm trí.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)