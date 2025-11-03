2 cao thủ mạnh hơn Bồ Đề Đạt Ma trong các tác phẩm của Kim Dung: Họ gồm những ai?

Đáp án đúng là: D. Hoàng Thường – quan văn triều Tống
Hoàng Thường là quan văn triều Tống, được vua Huy Tông giao thu thập 5481 quyển sách Đạo gia để biên soạn Vạn Thọ Đạo Tạng. Nhờ trí tuệ và kiên trì, ông lĩnh hội toàn bộ võ học Đạo gia, sáng tạo Cửu Âm Chân Kinh – bộ bí kíp chia hai quyển: thượng tập nội công, hạ tập chiêu thức. Sau thất bại trong việc tiêu diệt Minh Giáo và mất gia đình, ông ẩn cư tu luyện rồi hoàn thiện bí kíp. Cửu Âm Chân Kinh được Ngũ Tuyệt tranh đoạt trên Hoa Sơn, chứng tỏ uy lực vượt xa Dịch Cân Kinh – vốn chỉ là công phu rèn luyện cơ bản của Thiếu Lâm.
Đáp án đúng là: A. Một vị cổ nhân không rõ danh tính
Vị cổ nhân vô danh đã sáng tạo Thiên Thái Huyền Kinh bằng cách dựa vào 24 bài thơ Đường của Lý Bạch, khắc thành đồ hình và chú giải trên vách đá Hiệp Khách Đảo. Mỗi gian thạch thất chứa một hệ thống võ công riêng (kiếm, chưởng, khinh công, nội công…). Dù Long Mộc đảo chủ và hàng trăm cao thủ nghiên cứu suốt đời vẫn luyện sai, chỉ Thạch Phá Thiên – nhờ bản tính thuần phác và “vô thức” – luyện thành. Bí kíp này giúp Thạch Phá Thiên đánh bại Bối Hải Thạch (người luyện Dịch Cân Kinh), chứng minh sức mạnh vượt trội so với công phu Thiếu Lâm.
Đáp án đúng là: B. Vì nó được Ngũ Tuyệt tranh đoạt trên Hoa Sơn
Tại đại hội Hoa Sơn luận kiếm lần thứ nhất, năm cao thủ đỉnh cao – Vương Trùng Dương, Hoàng Dược Sư, Âu Dương Phong, Hồng Thất Công, Đoàn Trí Hưng – cùng tranh đoạt Cửu Âm Chân Kinh. Vương Trùng Dương thắng nhưng không dám đốt sách vì e ngại công sức người xưa, chứng tỏ giá trị tuyệt đối của bí kíp. Trong khi đó, Dịch Cân Kinh dù thần kỳ (chữa thương, đẩy độc) không một ai trong Ngũ Tuyệt để mắt, chứng minh Cửu Âm Chân Kinh thuộc tầng bậc cao hơn, do Hoàng Thường – người lĩnh hội toàn bộ Đạo gia võ học – sáng tạo.
Đáp án đúng là: D. Thạch Phá Thiên – bang chủ Trường Lạc
Thạch Phá Thiên – bang chủ Trường Lạc Bang – do không biết chữ nên khi nhìn vào đồ hình trên vách đá, các ký tự tự động chuyển hóa thành khí công, lưu chuyển vào kinh mạch. Nhờ tâm hồn thuần phác, không tạp niệm, anh vô tình luyện thành Thiên Thái Huyền Kinh – môn võ mà hàng trăm cao thủ, kể cả Long Mộc đảo chủ, đều luyện sai. Sau khi trở về Trung Nguyên, Thạch Phá Thiên dùng bí kíp này đánh bại Bối Hải Thạch (cao thủ Dịch Cân Kinh), chứng minh người sáng tạo Thiên Thái Huyền Kinh có trình độ võ học vượt xa Bồ Đề Đạt Ma.
Đáp án đúng là: B. Giữ chân cao thủ Thiếu Lâm 7 ngày 7-đêm
Trương Tam và Lý Tứ – hai sứ giả Thưởng Thiện Phạt Ác – dù chỉ luyện sai Thiên Thái Huyền Kinh, đã đến Thiếu Lâm tự khiêu chiến. Trong 7 ngày 7 đêm, toàn bộ cao thủ Thiếu Lâm – nơi lưu giữ Dịch Cân Kinh và Tẩy Tủy Kinh – không thể đánh bại hay đuổi họ đi. Điều này chứng minh Thiên Thái Huyền Kinh dù bị hiểu sai vẫn áp đảo võ công Thiếu Lâm, từ đó suy ra người sáng tạo bí kíp – một vị cổ nhân vô danh – có trình độ cao hơn hẳn Bồ Đề Đạt Ma.