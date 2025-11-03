2 cao thủ mạnh hơn Bồ Đề Đạt Ma trong các tác phẩm của Kim Dung: Họ gồm những ai?

Hoàng Thường là quan văn triều Tống, được vua Huy Tông giao thu thập 5481 quyển sách Đạo gia để biên soạn Vạn Thọ Đạo Tạng . Nhờ trí tuệ và kiên trì, ông lĩnh hội toàn bộ võ học Đạo gia, sáng tạo Cửu Âm Chân Kinh – bộ bí kíp chia hai quyển: thượng tập nội công, hạ tập chiêu thức. Sau thất bại trong việc tiêu diệt Minh Giáo và mất gia đình, ông ẩn cư tu luyện rồi hoàn thiện bí kíp. Cửu Âm Chân Kinh được Ngũ Tuyệt tranh đoạt trên Hoa Sơn, chứng tỏ uy lực vượt xa Dịch Cân Kinh – vốn chỉ là công phu rèn luyện cơ bản của Thiếu Lâm.

Hỏi 1: Trong các tác phẩm Kim Dung, ai là người sáng tạo ra Cửu Âm Chân Kinh – bí kíp được đánh giá vượt trội hơn Dịch Cân Kinh ?

Vị cổ nhân vô danh đã sáng tạo Thiên Thái Huyền Kinh bằng cách dựa vào 24 bài thơ Đường của Lý Bạch , khắc thành đồ hình và chú giải trên vách đá Hiệp Khách Đảo. Mỗi gian thạch thất chứa một hệ thống võ công riêng (kiếm, chưởng, khinh công, nội công…). Dù Long Mộc đảo chủ và hàng trăm cao thủ nghiên cứu suốt đời vẫn luyện sai , chỉ Thạch Phá Thiên – nhờ bản tính thuần phác và “vô thức” – luyện thành. Bí kíp này giúp Thạch Phá Thiên đánh bại Bối Hải Thạch (người luyện Dịch Cân Kinh), chứng minh sức mạnh vượt trội so với công phu Thiếu Lâm.

Đáp án đúng là: A. Một vị cổ nhân không rõ danh tính

A Một vị cổ nhân không rõ danh tính B Long Mộc – hai vị đảo chủ Hiệp Khách C Thạch Phá Thiên – bang chủ Trường Lạc D Bối Hải Thạch – cao thủ Thiếu Lâm

Hỏi 2: Thiên Thái Huyền Kinh – môn võ được khắc trên 24 gian thạch thất Hiệp Khách Đảo – do ai sáng tạo?

Hỏi 3: Vì sao Cửu Âm Chân Kinh được coi là mạnh hơn Dịch Cân Kinh trong vũ trụ Kim Dung?

A Vì nó do Bồ Đề Đạt Ma sáng tạo ra B Vì nó được Ngũ Tuyệt tranh đoạt trên Hoa Sơn C Vì nó chỉ dành riêng cho đệ tử Thiếu Lâm D Vì nó dễ luyện thành hơn Dịch Cân Kinh