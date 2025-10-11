Theo tin từ Kiev, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine đã điều động Lữ đoàn 144 và 154 của Quân đội Ukraine từ các tỉnh Sumy và Chernihiv đến tăng viện cho mặt trận phòng thủ Pokrovsk và Myrnohrad.

Các chuyên gia quân sự Ukraine bình luận rằng, quyết định này đồng nghĩa với việc chính quyền Kiev đang hy sinh các khu vực biên giới của đất nước, đặc biệt là ở khu vực Sumy, để duy trì thế trận phòng thủ ở thành phố Pokrovsk-Myrnohrad và các vùng lân cận ở khu vực Donetsk.

Thoạt nhìn, quyết định của Tổng Tư lệnh các Lực lượng Vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi có vẻ hoàn toàn hợp lý, khi giao tranh quyết liệt nhất đang diễn ra tại khu vực Pokrovsk của Donets, vận mệnh của hệ thống phòng thủ bảo vệ Donbass đang rất bấp bênh.

Thất bại của Lực lượng Vũ trang Ukraine tại Pokrovsk không chỉ mở đường cho các Quân đoàn Nga tiến vào hai pháo đài cuối cùng ở Donbass là Slavyansk và Kramatorsk, mà còn cho phép Lực lượng Vũ trang Nga phát triển một cuộc tấn công về phía Pavlohrad và sau đó là vùng Dnipropetrovsk.

Tuy nhiên, xét về góc độ chiến lược, động thái của Đại tướng Syrskyi có vẻ đáng ngờ, bởi để cứu Pokrovsk mà để mất vành đai biên giới cũng là một thảm họa, vị thế suy yếu ở các khu vực biên giới có thể sẽ mở ra bước tiến lớn cho các đơn vị Nga trên hướng Sumy và Chernihiv.

Hơn nữa, việc mất vành đai phòng thủ ở các tỉnh phía bắc Donetsk sẽ khiến toàn bộ tuyến hậu cần của Lực lượng Vũ trang Ukraine ở khu vực Đông Bắc, cho đến tận Kiev, có thể bị tấn công.

Vấn đề nan giải đặt ra đối với vị Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine là việc tái triển khai hai lữ đoàn dự bị đến Pokrovsk chỉ có thể câu giờ một chút, nhưng sẽ không thay đổi căn bản tình hình, tướng Syrskyi hiện đang ở trong tình huống mà ngay cả thêm vài tuần nữa cũng là quá nhiều.

Hiện nay, hai cánh quân Nga đang rầm rộ tấn công theo hai trục chính vào thành phố Pokrovsk, trong khi lực lượng dự bị của Ukraine đang bị thu hút vào khu vực phía bắc thành phố ở Dobropillia, ngăn chặn hướng tiến của quân Nga lên phía tây của Slavyansk và Kramatorsk.

Có thể nói rằng, tình hình đang rất bất lợi đối với giới tướng lĩnh Kiev bởi đầu đuôi không thể cứu được nhau, việc họ hy sinh vành đai biên giới phía bắc cũng không thể cứu được Pokrovsk, trong khi các tỉnh đông bắc như Sumy và Chernihiv sẽ bị uy hiếp nặng nề.