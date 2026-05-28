2 ca sĩ đình đám một thời giờ đi bán cafe gặp nhau, 1 người nói: "Xưa ít thấy ca sĩ, giờ như cá ngoài chợ"

Mới đây, ca sĩ Đan Trường khai trương một quán cà phê tại TP.HCM, thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ cùng nhiều nghệ sĩ Việt đến chúc mừng, ủng hộ.

Trong đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội, Đan Trường và Đàm Vĩnh Hưng – hai nam ca sĩ từng làm mưa làm gió làng nhạc Việt một thời – gây chú ý khi ngồi trò chuyện thân thiết. Bên cạnh câu chuyện kinh doanh cà phê, cả hai còn nhắc đến show diễn và những thay đổi của thị trường giải trí hiện nay.

Khi nhắc về thời kỳ hoàng kim của Vpop, Đàm Vĩnh Hưng không giấu sự tiếc nuối và thẳng thắn bày tỏ về hiện tại khi một chương trình chỉ cần mời 2 ca sĩ lớn đã là khó khăn.

Ngồi cùng bàn Đàm Vĩnh Hưng, Đan Trường, ca sĩ Mỹ Lệ cũng chia sẻ: “Bây giờ chỗ nào cũng khó khăn hết”.

Tiếp lời đồng nghiệp, Đàm Vĩnh Hưng nói thêm: “Hồi xưa ít thấy ca sĩ, bây giờ thấy như thấy cá ngoài chợ. Tivi mở lên thấy có hết, muốn gặp ai cũng có”.

Phát ngôn của nam ca sĩ nhanh chóng nhận được sự chú ý từ cộng đồng mạng, bởi nó phản ánh phần nào sự thay đổi của thị trường âm nhạc sau nhiều năm phát triển, khi số lượng nghệ sĩ ngày càng đông đảo và các nền tảng số tạo điều kiện cho nhiều gương mặt mới xuất hiện.

Sau những phút tâm sự về nghề, Đàm Vĩnh Hưng, Đan Trường và Mỹ Lệ tiếp tục trò chuyện về bộ phim về Michael Jackson đang được chiếu tại rạp. Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ anh đã xem tới 3 lần, trong khi Mỹ Lệ bày tỏ sự yêu thích: “Chắc phải coi nữa quá, hay. Coi chảy nước mắt”. Riêng Đan Trường do quá bận rộn nên vẫn chưa cập nhật về bộ phim này.

Đan Trường, sinh năm 1976, là một trong những nam ca sĩ nổi tiếng nhất của nhạc Việt cuối thập niên 1990 và đầu những năm 2000. Sở hữu ngoại hình thư sinh cùng mái tóc “bổ luống” từng trở thành thương hiệu, anh ghi dấu với hàng loạt bản hit như Kiếp Ve Sầu , Tình Khúc Vàng , Dòng Máu Lạc Hồng , Mãi Mãi Một Tình Yêu … Trong nhiều năm, Đan Trường luôn nằm trong nhóm ca sĩ đắt show, có lượng người hâm mộ đông đảo và tạo sức ảnh hưởng lớn với khán giả thế hệ 8X, 9X.

Trong khi đó, Đàm Vĩnh Hưng, sinh năm 1971, được khán giả ưu ái gọi là “ông hoàng nhạc Việt” nhờ sức ảnh hưởng mạnh mẽ trong làng giải trí. Nam ca sĩ nổi tiếng với phong cách trình diễn sôi động, cá tính và sở hữu nhiều ca khúc được yêu thích như Say Tình , Xin Lỗi Tình Yêu , Biển Tình , Lâu Đài Tình Ái … Không chỉ hoạt động âm nhạc bền bỉ, Đàm Vĩnh Hưng còn gây chú ý với vai trò huấn luyện viên, giám khảo ở nhiều chương trình truyền hình thực tế.