HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

2 ca sĩ đình đám một thời giờ đi bán cafe gặp nhau, 1 người nói: "Xưa ít thấy ca sĩ, giờ như cá ngoài chợ"

Hoa Bay
|

“Hồi xưa ít thấy ca sĩ, bây giờ thấy như thấy cá ngoài chợ. Tivi mở lên thấy có thì muốn gặp ai”, nam ca sĩ nổi đình đám một thời nói.

Mới đây, ca sĩ Đan Trường khai trương một quán cà phê tại TP.HCM, thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ cùng nhiều nghệ sĩ Việt đến chúc mừng, ủng hộ.

Trong đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội, Đan Trường và Đàm Vĩnh Hưng – hai nam ca sĩ từng làm mưa làm gió làng nhạc Việt một thời – gây chú ý khi ngồi trò chuyện thân thiết. Bên cạnh câu chuyện kinh doanh cà phê, cả hai còn nhắc đến show diễn và những thay đổi của thị trường giải trí hiện nay.

Khi nhắc về thời kỳ hoàng kim của Vpop, Đàm Vĩnh Hưng không giấu sự tiếc nuối và thẳng thắn bày tỏ về hiện tại khi một chương trình chỉ cần mời 2 ca sĩ lớn đã là khó khăn.

2 ca sĩ đình đám một thời giờ đi bán cafe gặp nhau, 1 người nói: "Xưa ít thấy ca sĩ, giờ như cá ngoài chợ" - Ảnh 1.

Đan Trường và Đàm Vĩnh Hưng hội ngộ.

2 ca sĩ đình đám một thời giờ đi bán cafe gặp nhau, 1 người nói: "Xưa ít thấy ca sĩ, giờ như cá ngoài chợ" - Ảnh 2.

Mỹ Lệ và Đàm Vĩnh Hưng.

Ngồi cùng bàn Đàm Vĩnh Hưng, Đan Trường, ca sĩ Mỹ Lệ cũng chia sẻ: “Bây giờ chỗ nào cũng khó khăn hết”.

Tiếp lời đồng nghiệp, Đàm Vĩnh Hưng nói thêm: “Hồi xưa ít thấy ca sĩ, bây giờ thấy như thấy cá ngoài chợ. Tivi mở lên thấy có hết, muốn gặp ai cũng có”.

Phát ngôn của nam ca sĩ nhanh chóng nhận được sự chú ý từ cộng đồng mạng, bởi nó phản ánh phần nào sự thay đổi của thị trường âm nhạc sau nhiều năm phát triển, khi số lượng nghệ sĩ ngày càng đông đảo và các nền tảng số tạo điều kiện cho nhiều gương mặt mới xuất hiện.

Sau những phút tâm sự về nghề, Đàm Vĩnh Hưng, Đan Trường và Mỹ Lệ tiếp tục trò chuyện về bộ phim về Michael Jackson đang được chiếu tại rạp. Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ anh đã xem tới 3 lần, trong khi Mỹ Lệ bày tỏ sự yêu thích: “Chắc phải coi nữa quá, hay. Coi chảy nước mắt”. Riêng Đan Trường do quá bận rộn nên vẫn chưa cập nhật về bộ phim này.

2 ca sĩ đình đám một thời giờ đi bán cafe gặp nhau, 1 người nói: "Xưa ít thấy ca sĩ, giờ như cá ngoài chợ" - Ảnh 3.

Đàm Vĩnh Hưng và Đan Trường từng nổi đình đám một thời của làng nhạc Việt.

Đan Trường, sinh năm 1976, là một trong những nam ca sĩ nổi tiếng nhất của nhạc Việt cuối thập niên 1990 và đầu những năm 2000. Sở hữu ngoại hình thư sinh cùng mái tóc “bổ luống” từng trở thành thương hiệu, anh ghi dấu với hàng loạt bản hit như Kiếp Ve Sầu , Tình Khúc Vàng , Dòng Máu Lạc Hồng , Mãi Mãi Một Tình Yêu … Trong nhiều năm, Đan Trường luôn nằm trong nhóm ca sĩ đắt show, có lượng người hâm mộ đông đảo và tạo sức ảnh hưởng lớn với khán giả thế hệ 8X, 9X.

Trong khi đó, Đàm Vĩnh Hưng, sinh năm 1971, được khán giả ưu ái gọi là “ông hoàng nhạc Việt” nhờ sức ảnh hưởng mạnh mẽ trong làng giải trí. Nam ca sĩ nổi tiếng với phong cách trình diễn sôi động, cá tính và sở hữu nhiều ca khúc được yêu thích như Say Tình , Xin Lỗi Tình Yêu , Biển Tình , Lâu Đài Tình Ái … Không chỉ hoạt động âm nhạc bền bỉ, Đàm Vĩnh Hưng còn gây chú ý với vai trò huấn luyện viên, giám khảo ở nhiều chương trình truyền hình thực tế.

Nam NSND chung thủy với vợ suốt 45 năm, 70 tuổi lên chức, cuộc sống quá viên mãn
Tags

sao Việt

showbiz Việt

Đan Trường

ca sĩ

Đàm Vĩnh Hưng

đi bán cafe

đình đám một thời

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

01:31
Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

01:02
Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

01:38
2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

01:45
2 ô tô bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt khi đang đỗ gần cây xăng

2 ô tô bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt khi đang đỗ gần cây xăng

00:32
Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

01:02
"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

01:06
Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

01:02
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại