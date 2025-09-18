2 bác sĩ sinh năm 2001, đến từ Đại học Y Dược TP.HCM: "Phát điên" với trai ngành Y là thật!

Thời gian vừa qua trên mạng xã hội những thông tin về bác sĩ, bác sĩ nội trú nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng, đặc biệt là sau buổi Matching Day ở Đại học Y Hà Nội vào khoảng 1 tuần trước.

Lúc này, Minh Tân - chàng nam sinh Đại học Y Dược TP HCM nổi tiếng khi vừa học giỏi vừa siêu cấp đẹp trai gây chú ý khi đăng tải hình ảnh cùng cậu bạn thân cũng có visual đỉnh không kém.

Clip đôi bạn học Đại học Y Dược TP.HCM, sở hữu vibe chuẩn soái ca. Nguồn: Minh Tân.

Điều đáng chú ý hơn nữa là phần giới thiệu: "Thắng đời 1-0 khi có bạn cùng nhau đỗ trường chuyên cấp 2, cấp 3, Đại học Y Dược TP.HCM và cùng ra trường đúng hạn". Cộng thêm nhan sắc chụp vội đời thường của cả hai được nhiều người ví cứ như đang chụp ảnh bìa tạp chí. Đủ wow rồi đó!

Vài dòng sơ lược về hành trình học tập của một đôi bạn thân nhanh chóng hút hàng triệu vierw. Hiệu ứng cùng giỏi cùng đẹp của hai chàng trai ngành y này thu hút lượng tương tác cao.

Đôi bạn cùng giỏi cùng đẹp hot nhất lúc này.

"Trai Y giờ cỡ này hả các bà ơi, sao khác tượng tưởng quá vậy","Sao hai anh tìm thấy nhau hay vậy ạ, đôi bạn đỉnh nhất của năm ạ", "Đã đẹp lại còn chơi chung với nhau, đã thế còn học trường chuyên, học y, rồi còn ra trường đúng hạn mà nhan sắc cũng thăng hạn nữa. Tiểu thuyết hay kịch bản phim truyền hình thì cũng chỉ cỡ vậy thôi cả nhà ơi", "Trai ngành Y giờ toàn cực phẩm không thôi, trước ở Matching Day trông ai cũng sáng láng, có mấy anh như anh Việt, anh Hiếu", "Không thể hoàn hảo hơn, này mới đúng là con nhà người ta nè",... là những bình luận của cư dân mạng.

Được biết, cả hai cùng sinh năm 2001, ở Đà Nẵng, cùng đậu Đại học Y Dược HCM.

Minh Tân (Tên đầy đủ là Thái Trần Minh Tân) học trường chuyên từ những năm cấp 2, từng là cựu học sinh ưu tú của trường Chuyên Lê Quý Đôn Đà Nẵng. Minh Tân gây ấn tượng với 12 năm liền là Học sinh Giỏi, từng đoạt Giải Nhì HSG Hóa cấp TP Đà Nẵng, sở hữu IELTS 6.0 và điểm trung bình 3 năm THPT luôn trên 9.0 (lớp 12 đạt 9.2).

Minh Tân vừa tốt nghiệp vào hồi tháng 9 vừa qua.

Tại Đại học Y Dược TP.HCM, Minh Tân học chuyên ngành Răng hàm mặt. Cậu bạn vừa tốt nghiệp vào tháng 9 vừa qua, chính thức trở thành bác sĩ Răng hàm mặt.

Cậu bạn vốn nổi tiếng từ nhiều năm trước với ngoại hình điển trai, thành tích học tập ấn tượng, thu về cho bản thân lượng người hâm mộ đông đảo. Vài năm trở lại đây, Minh Tân còn nổi tiếng với chuyện tình cùng chị đẹp Thái Lan Bowlki. Kênh couple của cặp đôi này thu về gần 450 nghìn lượt follower.

Vibe đời thường soái cỡ này.

Trên tài khoản mạng xã hội cá nhân của mình, ngoài việc học, Minh Tân cũng thường xuyên chia sẻ các tips chăm sóc vẻ bề ngoài. Cậu bạn có tập gym, biết chơi nhiều bộ môn thể thao như cầu lông, bơi lội, boxing.....

Về phần Anh Nguyên (tên đầy đủ là Nguyễn Anh Nguyên, SN 2001) - bạn thân Minh Tân cũng giỏi và đẹp không kém. Cả hai cùng học trường chuyên ở Đà Nẵng, sau đó vào TP.HCM học Đại học Y Dược. Ngay sau khi hình ảnh được chia sẻ, mạng xã hội lập tức bùng nổ với hàng loạt bình luận khen ngợi. Nổi bật hơn cả là sự ngưỡng mộ dành cho thành tích học tập và nỗ lực không ngừng của cả hai bác sĩ.

Anh chàng không những điển trai mà còn sở hữu thành tích học tập nổi bật.

Được biết, Anh Nguyên học bác sĩ đa khoa. Anh từng có đề tài nghiên cứu Y học được đăng trên Tạp chí Y học Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngoài học thuật, Anh Nguyên còn có niềm đam mê đặc biệt với violion. Nhan sắc được nhiều cư dân mạng nhận xét chuẩn soái ca, có nét lai Tây. Học Y mà virsual thì cứ như diễn viên điện ảnh.

Anh Nguyên còn có niềm đam mê với các bộ môn nghệ thuật, có gu thời trang,...

Ảnh: TikTok, IGNV



