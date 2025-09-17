Camera nam sinh tử vong trên đường đi học về, mẹ và giáo viên chủ nhiệm khóc ngất khi tới hiện trường

Vào khoảng 11 giờ trưa nay (17/9), một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra trên quốc lộ 13 thuộc phường Phú Lợi (TP.HCM). Vào thời điểm này, một nam sinh lớp 11 tên P. điều khiển xe máy đang trên đường đi học về nhà, lưu thông trên quốc lộ 13 theo hướng từ phường Thủ Dầu Một về trạm thu phí Suối Giữa.

Khi còn cách trạm thu phí khoảng 200m, xe máy được cho là va chạm với xe bồn mang BKS: 61C-210xx khiến nạn nhân ngã xuống đường tử vong tại chỗ. Sau khi có liên quan đến vụ tai nạn, tài xế xe bồn đi thêm khoảng 500 mét thì dừng lại ở lan xe máy. Sau đó, người tài xế đã đến cơ quan công an trình diện.

Những hình ảnh ghi lại tại hiện trường vụ tai nạn.

Theo những bức ảnh, clip ghi lại tại hiện trường, thi thể nạn nhân nằm gần xe máy trong làn đường dành cho ô tô. Nhận tin báo, cảnh sát giao thông TP.HCM có mặt để bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông, đồng thời khám nghiệm hiện trường, trích xuất hình ảnh từ camera quanh khu vực để phục vụ công tác điều tra.

Tời điểm nhận được thông tin, cô giáo chủ nhiệm và người mẹ chạy đến hiện trường khóc ngất. Sự việc khiến dư luận không khỏi xót xa. Nguyên nhân đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.