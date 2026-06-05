Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại Malaysia khiến những người có mặt ở hiện trường không khỏi bàng hoàng.

Một vụ tai nạn mới xảy ra ở Malaysia khiến cho dư luận nước này hết sức phẫn nộ bởi tính chất nghiêm trọng của nó, vượt xa khỏi một vụ tai nạn thông thường.

Thông tin được đăng tải trên tờ Mothership cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng hơn 1 giờ chiều ngày thứ Hai, 1/6 vừa qua tại Km 27 đường Renggam–Simpang Renggam, Kluang. Bất cứ ai đi qua hiện trường đều cảm thấy kinh hãi với những chiếc ô tô bị vò nát, chỉ còn là những khối kim loại nhăn nhúm. Có chiếc lao xuống kênh, các nạn nhân thì nằm la liệt trên đường, có người lại nằm trên nóc một chiếc ô tô.

Vụ tai nạn kinh hoàng khiến 5 người thiệt mạng

Quan trọng là vụ tai nạn này xảy ra khi 2 tài xế, cũng chính là 2 anh em ruột đã lái những chiếc ô tô để đua tốc độ với nhau trên đường. Một trong 2 người này cũng đã phải trả giá bằng mạng sống của chính họ.

Những hình ảnh tang thương tại hiện trường.

Một chiếc BMW được cho là đã mất kiểm soát trước khi đâm vào 4 chiếc xe khác. Theo trưởng cảnh sát huyện Kluang, điều tra ban đầu cho thấy một chiếc BMW 530e, do một người nam thanh niên 22 tuổi điều khiển, đang đi từ Kluang về hướng Simpang Renggam.

Các nạn nhân thiệt mạng trong vụ việc.

Tuy nhiên, việc điều tra cho thấy, 2 chiếc xe đã chạy đua tốc độ với nhau trên đường. Cụ thể, chiếc BMW đã chạy với tốc độ cao song song với một chiếc Mercedes-Benz A250 do một thanh niên 19 tuổi điều khiển, người này là em trai của tài xế BMW. Do mất kiểm soát, chiếc BMW đã lao sang làn đường ngược chiều và va chạm với những chiếc xe khác tại đây.

Vụ tai nạn kinh hoàng đã khiến 5 người thiệt mạng, trong đó có 4 thành viên trong một gia đình, một trong số đó là một bé gái 10 tuổi.

Nhiều chiếc xe bị ảnh hưởng trong vụ tai nạn.

Theo hãng tin Bernama, cảnh sát trưởng cho biết vụ tai nạn xảy ra khi chiếc BMW mất kiểm soát và lao sang làn đường ngược chiều, đâm vào một chiếc Perodua Alza, một chiếc Toyota Vios, một chiếc Proton Wira và một chiếc Mercedes-Benz khác. Chiếc BMW sau đó lao xuống vực, và người lái xe 22 tuổi đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Bốn nạn nhân khác đang đi trên chiếc Toyota Vios và được xác định đã tử vong tại hiện trường do chấn thương nặng ở đầu và thân thể.

4 nạn nhân là người trong cùng 1 gia đình đi trên chiếc Toyota đã tử nạn.

Theo báo The Star, họ được xác định là anh Mohd Aiman Mohd Rashid, 36 tuổi; vợ anh, Nor Azlina Abd Latif, 33 tuổi; mẹ vợ anh, Semek Mat Soh, 73 tuổi; và cháu gái anh, Nur Airish Syifa Sidek, 10 tuổi. Điều đau xót là mới cách đó chưa lâu, bố anh Mohd Aiman Mohd Rashid cũng vừa qua đời vì bệnh ung thư ruột thì nay, bi kịch lại xảy ra.

Một số nạn nhân khác được tìm thấy bị mắc kẹt bên trong một trong những chiếc xe sedan khi lực lượng cứu hỏa có mặt tại hiện trường chỉ huy trưởng trạm cứu hỏa và cứu hộ Renggam cho biết. “Một trong số họ, một cụ bà, đã bị văng ra khỏi xe và được tìm thấy trên nóc một trong những chiếc xe sang trọng,” chỉ huy chiến dịch cho biết thêm.

Tài xế 19 tuổi, em trai của tài xế 22 tuổi đã bị bắt giữ.

Hai trẻ em đi trên chiếc Perodua Alza, một bé trai 11 tuổi và một bé gái 7 tuổi, cũng bị chấn thương đầu và đang được điều trị tại Bệnh viện Enche’ Besar Hajjah Khalsom ở Kluang, theo báo cáo của Bernama. Người lái xe Alza 43 tuổi bị thương ở chân, trong khi người lái xe Proton Wira 22 tuổi bị thương ở miệng.

Một phụ nữ 57 tuổi lái chiếc Mercedes-Benz còn lại bị thương nhẹ, trong khi hai hành khách trên xe này may mắn không bị thương.

Cảnh sát đã bắt giữ tài xế 19 tuổi lái chiếc Mercedes-Benz A250 để hỗ trợ điều tra, và chiếc xe đã bị thu giữ. Cảnh sát trưởng cho biết xét nghiệm nước tiểu của người 19 tuổi cho kết quả âm tính với các chất cấm. Vụ việc đang được điều tra theo Mục 41(1) của Đạo luật Giao thông Đường bộ Malaysia năm 1987 về tội gây chết người do lái xe liều lĩnh hoặc nguy hiểm, cũng như Mục 42(1) của cùng Đạo luật đó.

Gia Linh (Theo Mothership)