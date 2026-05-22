2 anh em bị mẹ đẻ và cha dượng bịt mắt bỏ giữa rừng: "Con tưởng đang chơi trò tìm kho báu"

Mộc Thanh
|

Một vụ việc gây rúng động dư luận châu Âu những ngày qua xảy ra tại Bồ Đào Nha khi hai bé trai người Pháp mới chỉ 3 và 5 tuổi bị chính mẹ ruột cùng cha dượng dẫn vào rừng, bịt mắt rồi bỏ mặc giữa nơi hoang vắng dưới vỏ bọc của một “trò chơi tìm kho báu”.

Theo truyền thông địa phương, hai bé được người dân phát hiện vào khoảng 19h30 ngày 19/5 trên tuyến đường hẻo lánh nối Alcacer do Sal và Comporta, miền nam Bồ Đào Nha. Khi được tìm thấy, cả hai trong trạng thái hoảng loạn, liên tục khóc lớn và gọi bố ruột.

Người đầu tiên tiếp cận hai đứa trẻ là ông Artur Quintas. Ông cho biết các bé đi lang thang bên đường với một chiếc ba lô nhỏ chứa quần áo, nước uống, bánh quy và trái cây.

“Tôi lập tức cảm thấy có điều bất thường. Cách chuẩn bị đồ đạc giống như ai đó đã có chủ ý để các bé ở lại một mình”, ông kể.

Sau khi được trấn an, bé lớn nói với người dân rằng hai anh em bị đưa vào rừng trong lúc mắt bị bịt kín. Người mẹ và cha dượng nói rằng đây là trò chơi đi tìm đồ chơi hoặc kho báu giấu trong rừng. Nhưng khi hai đứa trẻ tự tháo được khăn bịt mắt ra thì bố dượng và mẹ đã biến mất.

Tin rằng mình đang tham gia trò chơi thật, hai đứa trẻ tiếp tục lang thang nhiều giờ liền giữa thời tiết nắng nóng gần 30 độ C trước khi tìm được ra khu vực có người sinh sống.

Ngay sau đó, cảnh sát Bồ Đào Nha đã đưa hai bé về đồn cảnh sát địa phương tại Alcacer do Sal. Do không có giấy tờ tùy thân nên nhà chức trách phải phối hợp với các cơ quan bảo trợ xã hội và phía Pháp để xác minh danh tính.

Hai đứa trẻ sau đó được chuyển tới Bệnh viện Setubal, gần thủ đô Lisbon, để kiểm tra sức khỏe và theo dõi tâm lý.

Theo thông tin từ truyền thông địa phương, Đại sứ quán Pháp đã nhanh chóng vào cuộc sau khi xuất hiện nghi vấn hai bé bị đưa khỏi người giám hộ hợp pháp.

Đến ngày 21/5, lực lượng hiến binh tinh nhuệ thuộc Cảnh sát Quốc gia Bồ Đào Nha (GNR) thông báo đã xác định và bắt giữ một người phụ nữ 41 tuổi cùng một người đàn ông 55 tuổi tại Fatima.

Hai người này bị nghi liên quan tới các hành vi bạo hành gia đình, bỏ rơi trẻ em, và đặt trẻ vào tình trạng nguy hiểm nghiêm trọng.

Trong thông cáo chính thức, phía cảnh sát cho biết vì tình trạng dễ tổn thương của hai đứa trẻ, các em đã được bố trí chăm sóc tạm thời tại nhà người dân địa phương dưới sự giám sát của lực lượng chức năng trước khi được đưa tới bệnh viện.

Hiện vụ việc đang do Đơn vị Điều tra và Hỗ trợ Nạn nhân Đặc biệt (NIAVE) tại Santiago do Cacem tiếp tục điều tra. Hồ sơ đã được chuyển tới Tòa án Tư pháp Grandola ở miền nam Bồ Đào Nha.

Câu chuyện khiến dư luận phẫn nộ không chỉ bởi hành vi bỏ rơi trẻ nhỏ giữa rừng sâu, mà còn bởi cách những đứa trẻ bị lừa tin rằng tất cả chỉ là một trò chơi.

Ở độ tuổi 3 và 5, trẻ gần như tuyệt đối tin tưởng cha mẹ. Các chuyên gia tâm lý nhận định việc bị chính người thân bỏ rơi theo cách này có thể để lại sang chấn tinh thần kéo dài, ảnh hưởng tới cảm giác an toàn và niềm tin của trẻ trong tương lai.

Nhiều người cũng cho rằng việc hai bé còn có thể sống sót và tự tìm đường ra khu dân cư là điều vô cùng may mắn, bởi nếu tiếp tục đi sâu vào rừng hoặc gặp thời tiết khắc nghiệt hơn, hậu quả có thể đã nghiêm trọng hơn rất nhiều.

Nguồn: America Online

