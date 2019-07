1,9 triệu người muốn 'đột nhập' Vùng 51 bí ẩn: Chuyện gì đang xảy ra?

Đó là tung tích của người ngoài hành tinh. Nằm ở sa mạc Nevada, gần với cánh đồng muối Groom Lake, Khu vực 51 chính là căn cứ quân sự bí mật, nơi Không quân Mỹ tiến hành thử nghiệm máy bay cách đây hơn nửa thế kỷ trước.

Theo The Guardian, bên trong khu căn cứ quân sự tối mật được bảo vệ nghiêm ngặt và chính quyền cũng lên tiếng khuyến cáo về sự kiện gây thu hút lớn ở trên Facebook. Cụ thể, bà Laura McAndrews, phát ngôn viên của Không quân Mỹ, cho biết: "Không quân Mỹ luôn sẵn sàng bảo vệ nước Mỹ và tài sản quốc gia".

Tính đến ngày 28/7, có tới 1,9 triệu người đã đăng ký ở trên mạng xã hội Facebook rằng họ sẽ xâm nhập vào Area 51 (hay còn gọi là Khu vực 51, Vùng 51).

Khu vực 51 được nhiều người cho rằng ẩn giấu bí ẩn về người ngoài hành tinh. Ảnh: Time Magazine

Sự kiện diễn ra vào ngày 20/7 này hiện đang gây xôn xao cộng đồng mạng ở Mỹ, được gọi là "Storm Area 51, They Can't Stop All of Us".

Nhiều cư dân mạng tỏ ra hào hứng khi muốn khám phá về khu vực 51, nơi căn cứ cất giấu nhiều bí ẩn về người ngoài hành tinh. Vậy tại sao khu vực 51 lại bí ẩn và trở thành mục tiêu khám phá của đông đảo cư dân mạng?

Nguyên nhân có thể là do khu vực này đã được coi là một trong những căn cứ ẩn giấu nhiều bí ẩn, thuyết âm mưu về người ngoài hành tinh trong nhiều thập kỷ qua. Không ít lời đồn đoán cho rằng nước Mỹ đang che giấu điều gì đó, chẳng hạn như trông thấy UFO, tàu vũ trụ ngoài hành tinh,...

Mặc dù nằm ở sa mạc, xa rời dân cư, nhưng khu vực 51 vẫn luôn ẩn giấu nhiều điều bí ẩn, thu hút sự quan tâm của nhiều người trên thế giới.

Dân thường không được phép xâm nhập vào căn cứ quân sự siêu bí mật này. Mọi thứ ở khu vực 51 còn gần như tuyệt mật cho đến khi vào năm 2013, chính phủ Mỹ thừa nhận nơi đây là một căn cứ thử nghiệm máy bay.

Tuy nhiên, CIA cũng từng tiết lộ thông tin về những chuyến bay thử nghiệm diễn ra ở khu vực 51 và bóc trần các yếu tố liên quan tới người ngoài hành tinh trong nhiều giả thuyết đã từng được đưa ra.

Chưa rõ thực hư ra sao, nhưng trên thực tế, theo New York Times, Bộ Quốc phòng Mỹ đã chi tới 22 triệu USD/năm cho Chương trình (từ năm 2007 -2012) nhằm phân tích những mối đe dọa, báo cáo về các lần chạm trán giữa vật thể lạ không xác định (UFO) với máy bay quân sự.

Tham khảo ảnh/nguồn: Ancientorigins, Theguardian, Nytimes