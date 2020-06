19 con người xui xẻo nhất quả đất: Ai trên 18 tuổi mới được xem cái số 5 nhé

Ai cũng có những ngày "xấu trời", khi đêm hôm trước bạn mất ngủ, đã thế sáng hôm sau chiếc xe tự dưng lại không khởi động, làm bạn đến chỗ làm muộn và không hoàn thành công việc, rồi bị sếp khiển trách...

Nếu bạn chẳng may có một ngày như thế thì cũng đừng buồn nhé, vì ai thì cũng sẽ có những lúc gặp phải những rắc rối từ trên trời rơi xuống mà thôi. Hãy cùng xem 19 con người xui xẻo dưới đây được Bored Panda tổng hợp lại để thấy có lẽ, bạn còn may chán so với họ nhé.

1. Tôi 49 tuổi rồi, thế mà tôi vừa tìm thấy trong giá sách của mẹ tôi quyển này: "Con tôi có ngu ngốc không?"

2. Ai đó có vẻ đã nhào bột hơi quá tay rồi.

3. Chắc tôi sẽ không làm người tuyết nữa, lúc trước còn đẹp nhưng khi tan ra, nó làm cho hàng xóm nhà chúng tôi không được hài lòng cho lắm.

4. Tôi thề sẽ không mặc chiếc áo này nữa, trông tôi cứ như quái vật đầu to vậy.

5. Mẻ xúc xích gặp sự cố thôi, bạn đừng có liên tưởng gì nhé.

6. Bảo chụp hộ cái ảnh dưới bể bơi mà tôi nhận được thứ như thế này đây.

7. Mục sư livestream nhưng quên không tắt bộ lọc nên bỗng dưng được đội mũ và đeo kính.

8. Anh tôi đưa chú cún mới về nhà và giữa đường chú cún lại bị say xe, nên...

9. Cái máy khoan của tôi nằm ở đây mà tôi mất nửa tiếng đi tìm nó.

10. Muốn có 1 bức ảnh chụp tốt nghiệp hoành tráng, thế mà trời chẳng chiều lòng người.

11. Địa điểm tổ chức đám cưới của tôi đã cho 2 bên thuê, 1 bên chẳng hiểu tổ chức sự kiện gì mà toàn động vật thế này các anh em ạ, chán chẳng muốn nói.

12. Chiếc xe tải cũ của bố tôi bị 1 chiếc xe chở khoai tây thối cho bò ăn đâm vào, và nhìn xem nó thảm hại đến mức nào.

13. Vắng nhà có vài tuần, khi trở về tôi đã câm nín khi chứng kiến cảnh tượng đau lòng này.

14. Con mèo nhà tôi ra ngoài và lúc về nó tha chùm chìa khóa này về, Chúa hãy tha thứ cho nó, chắc có ai đó sẽ khổ lắm đây.

15. Tôi còn đang chưa hết mừng vì cái bàn chải rơi xuống nền nhà chứ không phải bồn cầu, thì hóa ra nó lại rơi vào cái chỗ này.

16. Tôi đem đồ ăn trưa lên xe, tiện thể đem cả cái túi phân mèo đi vứt luôn, thế rồi bạn đoán xem khi đến công ty mở ra thì tôi thấy cái gì nào.

17. Vừa mất bao công set up bữa tiệc picnic, quay lại thì thôi toang.

18. Gửi anh chị nào đem khung giường đi vứt nhé, anh chị nên chọn nơi ít gió thôi, chứ không nó lại mắc vào nhà tôi như thế này này, cạn lời luôn.

19. Mới ngồi phơi nắng có tí ti mà về nhà người ngợm đã biến thành như thế này đây.

