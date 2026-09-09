18 năm trước của Thủ khoa Nhạc viện nổi tiếng nhất Việt Nam

Loạt hình ảnh 18 năm trước từng khiến nữ ca sĩ muốn giấu đi, bất ngờ được chú ý trở lại.

Mới đây, một hình ảnh của ca sĩ Mỹ Tâm vào 18 năm trước bất ngờ được tìm lại và đăng tải trên mạng xã hội, nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ lẫn cư dân mạng. Loạt hình cũ khiến nhiều khán giả thích thú khi gợi nhớ về một giai đoạn đặc biệt trong sự nghiệp của nữ ca sĩ, thời điểm cô theo đuổi hình ảnh trẻ trung, cá tính và có phần táo bạo hơn trên sân khấu lẫn trong các sản phẩm âm nhạc.

Hình ảnh của Mỹ Tâm vào 18 năm trước khi quảng bá cho album To The Beat và Live Concert Tour Sóng Đa Tần đang được chia sẻ trở lại

Cụ thể, những hình ảnh thuộc loạt shoot hình quảng bá cho album To The Beat, Vol. 7 và Live Concert Tour Sóng Đa Tần năm 2008 đang được chia sẻ trở lại. Ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, các bức ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý, đặc biệt từ những khán giả từng theo dõi Mỹ Tâm trong giai đoạn này.

Bộ ảnh thực hiện cho album To The Beat và Live Concert Tour Sóng Đa Tần được xem là một trong những shoot hình táo bạo nhất Mỹ Tâm từng thực hiện trong sự nghiệp

Để thực hiện bộ ảnh quảng bá, Mỹ Tâm đã có buổi chụp hình tại phòng gym. Khác với hình ảnh nữ ca sĩ thường thấy trong những bộ ảnh trước đó, loạt hình này gây ấn tượng bởi cách tạo dáng, trang phục và tinh thần khỏe khoắn, năng động. Cô liên tục biến hóa với nhiều kiểu tạo dáng, từ cá tính, sắc lạnh đến quyến rũ, khoe trọn thần thái trước ống kính. Chính sự khác biệt này khiến bộ ảnh được xem là một trong những shoot hình táo bạo nhất Mỹ Tâm từng thực hiện trong sự nghiệp. Cũng chính vì độ táo bạo đó mà một số tấm ảnh đã vĩnh viễn được mỹ tâm “thôi em giấu cho riêng em biết”.

Thời điểm năm 2008, Mỹ Tâm cũng đang có sự chuyển mình rõ nét về phong cách âm nhạc khi cô đẩy mạnh màu sắc nhạc dance sôi động với To The Beat, Vol. 7

Thời điểm năm 2008, Mỹ Tâm cũng đang có sự chuyển mình rõ nét về phong cách âm nhạc. Sau những ca khúc pop-ballad quen thuộc, cô đẩy mạnh màu sắc nhạc dance sôi động với To The Beat, Vol. 7, đồng thời mang tinh thần này lên sân khấu trong tour Sóng Đa Tần. Đây cũng là album đánh dấu rõ nét hướng thử nghiệm mới của nữ ca sĩ, với những giai điệu sôi động, tiết tấu mạnh và cách xử lý hiện đại hơn.

Đáng chú ý, To The Beat, Vol. 7 tiếp tục đánh dấu sự hợp tác của Mỹ Tâm với producer Hàn Quốc Cho Sung Jin cùng ê-kíp thực hiện tại Hàn Quốc. Phần hòa âm, phối khí được xây dựng theo hướng dance trẻ trung, hiện đại, qua đó giúp nữ ca sĩ tạo nên một diện mạo khác biệt so với hình ảnh ballad quen thuộc trước đó. Đây cũng là giai đoạn Mỹ Tâm đầu tư mạnh cho phần trình diễn, kết hợp âm nhạc dance với vũ đạo trong liveshow Sóng Đa Tần, tạo nên hình ảnh năng động và cá tính hơn trên sân khấu.

Hình tượng của album To The Beat cũng được Mỹ Tâm mang đến Liveshow Sóng Đa Tần

Chính vì thế, dù đã nhiều năm trôi qua, loạt ảnh này khi được chia sẻ lại vẫn khiến khán giả chú ý bởi một Mỹ Tâm khá khác so với hình ảnh quen thuộc. Đó là một nữ ca sĩ không ngại thử nghiệm, từ âm nhạc đến hình ảnh, sẵn sàng làm những điều mới mẻ để tạo dấu ấn riêng. Có lẽ cũng nhờ khả năng biến hóa đa dạng, liên tục làm mới hình ảnh và màu sắc âm nhạc mà Mỹ Tâm vẫn giữ được sức hút sau gần 30 năm hoạt động nghệ thuật, trở thành một trong những cái tên nổi bật và có vị trí riêng trong làng nhạc Việt.

Chính khả năng biến hóa đa dạng, liên tục làm mới hình ảnh và màu sắc âm nhạc mà Mỹ Tâm vẫn giữ được sức hút sau gần 30 năm hoạt động nghệ thuật

Từng là thủ khoa Nhạc viện TP.HCM, Mỹ Tâm bước vào con đường âm nhạc với nền tảng được đào tạo bài bản trước khi trở thành một trong những giọng ca quen thuộc của Vpop. Từ đầu những năm 2000, cô nhanh chóng ghi dấu với loạt ca khúc quen thuộc như Hát Với Dòng Sông, Ước Gì, Cây Đàn Sinh Viên, Tình Lỡ Cách Xa hay Họa Mi Tóc Nâu. Đây đều là những ca khúc góp phần tạo nên dấu ấn riêng của Mỹ Tâm trong thời kỳ Vpop bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ.

Không chỉ sở hữu nhiều bản hit, Mỹ Tâm còn xây dựng sự nghiệp thông qua loạt album được đầu tư quy mô

Không chỉ sở hữu nhiều bản hit, Mỹ Tâm còn xây dựng sự nghiệp thông qua loạt album được đầu tư quy mô. Các sản phẩm như Mãi Yêu, Yesterday & Now, Hoàng Hôn Thức Giấc, Vút Bay, Trở Lại, Tâm và Tâm 9 lần lượt đánh dấu nhiều giai đoạn khác nhau trong hành trình âm nhạc của nữ ca sĩ. Cùng với đó là loạt ca khúc được khán giả yêu thích như Vì Em Quá Yêu Anh, Như Một Giấc Mơ, Chuyện Như Chưa Bắt Đầu, Đâu Chỉ Riêng Em, Đừng Hỏi Em, Người Hãy Quên Em Đi, Anh Đợi Em Được Không, Hẹn Ước Từ Hư Vô và Đúng Cũng Thành Sai.

Sau gần 30 năm đi hát, Mỹ Tâm vẫn là một trong những cái tên có sức hút bền bỉ nhất làng nhạc Việt

Sau gần 30 năm đi hát, Mỹ Tâm vẫn là một trong những cái tên có sức hút bền bỉ nhất làng nhạc Việt. Từ một nữ ca sĩ gắn với hình ảnh ngọt ngào, nữ tính, cô liên tục cho thấy khả năng làm mới mình qua từng giai đoạn. Riêng những hình ảnh trong To The Beat, Vol. 7 cho thấy Mỹ Tâm của năm 2008 đã sẵn sàng thử một diện mạo mạnh mẽ, táo bạo và quyến rũ hơn, qua đó phần nào lý giải vì sao sức hút của cô có thể được duy trì lâu đến vậy.

Ảnh: FB