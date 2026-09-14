1.700 binh sĩ Ukraine bị bóp nghẹt trong ‘Nồi hầm Reznikov’

Quân Nga đã có những bước tiến tích cực ở khu vực Kharkiv, siết chặt vòng vây đối với 1.700 binh sĩ Ukraine trong “Nồi hầm Reznikov” ở Vovchansk.

Bản đồ "Nồi hầm Reznikov” được cập nhật đến ngày 13/9/2026 (1 là Ozernoye; 2 là Reznikov)

Theo các nhà phân tích quân sự từ kênh Telegram "Biên niên sử quân sự" (“Военная хроника”), Quân đội Nga tiếp tục từng bước tiêu diệt một lực lượng binh sĩ Ukraine lớn bị bao vây trong “Nồi hầm Reznikov” tại vùng Kharkiv, sau khi đánh chiếm thành công ngôi làng Ozernoye ở phía Đông vùng này.

Theo nguồn tin, làng Ozernoye đã được đánh chiếm thành công bởi các nhóm tấn công thuộc Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới Độc lập số 34, sau khi họ đẩy lùi lực lượng biên phòng Ukraine ra khỏi làng, khiến họ bỏ vị trí và rút lui về trung tâm vòng vây.

Tuy nhiên, họ lưu ý mặc dù các đơn vị thuộc nhóm quân “Phương Bắc” của Lực lượng Vũ trang Nga đang tiến nhanh ở khu vực này của mặt trận, nhưng dự kiến sẽ không có sự đầu hàng hàng loạt của Quân đội Ukraine, một số binh lính đang cố gắng phá vây nhưng không thành công.

Theo ước tính của Bộ Quốc phòng Nga, tính đến ngày 7/9, khi quân Nga chuẩn bị khép chặt vòng vây, có khoảng 1.700 quân nhân thuộc 16 tiểu đoàn Ukraine đang bị mắc kẹt trong "Nồi hầm Reznikov".

Theo các chuyên gia quân sự, ngôi làng Reznikov trung tâm của nồi hầm này có diện tích khoảng (20x25)km, thuộc huyện Vovchansk. Đó là lý do tại sao "vòng xoáy" này đôi khi được gọi là Volchansky (phần phía Tây của vòng xoáy nằm cách Vovchansk 20km).

Làng Ozernoye được giải phóng ở huyện Olkhovatsky (Velykyi Burluk cũ) nằm ở một vị trí cao chiến lược, nên việc giải phóng làng này không chỉ giúp quân Nga tăng cường hỏa lực kiểm soát làng Rublenoye gần đó mà còn bắt đầu loại bỏ mũi nhọn biên giới, từ đó thu hẹp khu vực “Nồi hầm Reznikov”.

Theo các chuyên gia quân sự, điều này sẽ hình thành một vòng vây đối với nhóm quân Ukraine trong khu vực này, khiến cơ hội phá vây của họ là rất mong manh.

Tuy nhiên, rất có thể trong thời gian tới Bộ Tổng tham mưu Ukraine sẽ điều thêm quân đến tăng viện cho khu vực này, để chọc thủng vòng vây của quân Nga nhằm mục đích đưa thêm quân tiếp viện hoặc tạo điều kiện cho nhóm quân nằm trong vòng vây rút chạy về tuyến sau.