Theo thông tin từ Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), từ ngày 3/11 đến ngày 5/11/2026, trên địa bàn xã Tịnh Khê và xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi ghi nhận 17 trường hợp nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì có nhân tại 3 điểm kinh doanh.

Đáng chú ý, theo văn bản số 2359/ATTP-NĐTT ngày 06/11/2026 của Cục ATTP, đây là vụ ngộ độc thực phẩm tập thể thứ 3 liên quan đến bánh mì xảy ra trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi trong năm 2026. Trước đó, vào tháng 10/2026, vụ ngộ độc tại điểm bán bánh mì Bà Được khiến 175 người mắc. Kết quả điều tra xác định nguyên nhân do nhiễm vi sinh vật, trong đó có vi khuẩn Salmonella.

Trước tình hình trên, Cục An toàn thực phẩm đã có văn bản đề nghị Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung nguồn lực điều trị cho các bệnh nhân, không để xảy ra tình trạng nguy hiểm đến tính mạng.

Đồng thời, ngành Y tế địa phương được yêu cầu thông báo đến cộng đồng tại khu vực xảy ra vụ việc. Những người có triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại các cơ sở kinh doanh liên quan cần báo ngay cho trạm y tế xã, phường gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm nhằm xác định nguồn cung cấp nguyên liệu, thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc; lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân. Trường hợp phát hiện vi phạm quy định về an toàn thực phẩm phải xử lý nghiêm và công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cộng đồng;

Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi cần rà soát các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố, đặc biệt là các cơ sở, xe đẩy bán bánh mì; tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm, kiểm soát nguồn gốc nguyên liệu và vệ sinh trong toàn bộ quá trình sơ chế, chế biến, vận chuyển, bảo quản thực phẩm.

Cục An toàn thực phẩm cũng đề nghị địa phương thực hiện nghiêm Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 11/10/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa ngộ độc thực phẩm và Công văn số 848/BYT-ATTP ngày 9/2/2026 của Bộ Y tế về bảo đảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh thức ăn đường phố.

Đồng thời, theo dõi, cập nhật diễn biến vụ việc hằng ngày và gửi báo cáo điều tra chi tiết về Cục An toàn thực phẩm theo quy định.