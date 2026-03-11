Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh , TAND tỉnh này vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Phan Thế Anh, Phạm Thị Thanh Trang cùng các đồng phạm về các tội danh “Giết người”, “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Hà Tĩnh, rạng sáng 28/2, tại khu vực phía sau quán karaoke Lan Anh Club (tỉnh Hà Tĩnh) do mâu thuẫn từ trước, 2 nhóm thanh niên với 17 người tụ tập, sử dụng hung khí lao vào hỗn chiến. Hậu quả vụ việc khiến 1 người chết do mất máu cấp, 1 người khác bị thương với tỷ lệ tổn thương cơ thể 9%.

Các bị cáo cùng những người có liên quan đến vụ án tại phiên toà xét xử sơ thẩm. (Ảnh: Công an Hà Tĩnh)

Quá trình điều tra cơ quan chức năng xác định, hành vi của các bị cáo thể hiện tính chất côn đồ , manh động, coi thường pháp luật, xâm phạm nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe của người khác, đồng thời gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại địa phương, làm hoang mang trong quần chúng nhân dân.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử xem xét toàn diện vai trò, mức độ tham gia phạm tội, nhân thân, độ tuổi của từng bị cáo, đồng thời cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, áp dụng chính sách hình sự đối với người chưa thành niên theo quy định của pháp luật.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phan Thế Anh 20 năm 9 tháng tù; bị cáo Phạm Thị Thanh Trang 8 năm tù cùng về các tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Đối với các bị cáo còn lại, Tòa tuyên phạt các mức án từ 9 tháng cải tạo không giam giữ đến 3 năm tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Tổng hợp hình phạt đối với các bị cáo trong vụ án là 597 tháng, tương đương 49 năm 9 tháng, trong đó 579 tháng tù giam và 18 tháng cải tạo không giam giữ.

Cách đây khoảng 10 ngày, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố bị can đối với T.H. Anh (31 tuổi), Đ.N. Khương (33 tuổi), H.Q. Duy (23 tuổi) và L.Q. Thông (28 tuổi), về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Theo điều tra, tối 10/2/2026 (23 tháng Chạp), nhóm của Thông và Duy đến nhậu tất niên tại một quán trên đường Nguyễn Văn Quá (Quận 12 cũ).

Cùng thời điểm, nhóm của Anh và Khương cũng ngồi bàn bên cạnh. Dù không quen biết, hai bên vẫn giao lưu, mời bia qua lại. Đến khuya, khi nhóm Thông định đi hát karaoke, Duy đã cầm ly sang bàn Anh và Khương để "mời lượt cuối". Do Khương từ chối uống nên hai bên xảy ra cự cãi.

Cho rằng Duy có lời lẽ thô tục, Anh yêu cầu Duy phải xin lỗi, khiến Duy hoảng sợ bỏ chạy và gọi đồng đội quay lại ứng cứu.

Tại quán nhậu, hai bên lao vào hỗn chiến. Nhóm Khương và Anh đánh ngã Duy. Thông đã rút dao chém vào tay Anh nhưng không gây thương tích nặng.

Nhưng trong lúc giằng co, Anh lấy được dao từ Thông và dùng bản dao đánh trả vào lưng Thông. Do quá say xỉn và bị thương, Thông ngất xỉu tại chỗ, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung Mỹ Tây. Vụ việc chỉ dừng lại khi người dân xung quanh can ngăn.