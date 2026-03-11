Theo An ninh Thủ đô, ngày 11/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đã bắt giữ Nguyễn Trọng Dũng (SN 1988, trú phường Giảng Võ, hiện ở huyện Thường Tín, Hà Nội) để điều tra về hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, lực lượng chức năng tại Công an xã Thường Tín phát hiện Nguyễn Trọng Dũng có dấu hiệu hoạt động cho vay nặng lãi nên đã tổ chức xác minh, thu thập chứng cứ.

Ngày 9/3/2026, Dũng được mời lên làm việc và đã thừa nhận hành vi cho vay lãi nặng của mình.

Đối tượng Nguyễn Trọng Dũng. Ảnh: ANTĐ

Theo điều tra ban đầu, từ cuối năm 2023, Dũng tổ chức cho nhiều người vay tiền với hình thức khá đơn giản. Trước khi cho vay, đối tượng tìm hiểu khả năng tài chính và công việc của người vay, sau đó tự đặt mức lãi suất khác nhau tùy từng trường hợp.

Đáng chú ý, người vay không phải viết giấy vay tiền hay thế chấp tài sản. Đến kỳ hạn, Dũng sẽ gọi điện hoặc nhắn tin nhắc đóng lãi, tiền có thể chuyển khoản ngân hàng hoặc giao dịch trực tiếp bằng tiền mặt.

Tài liệu của lực lượng Cảnh sát hình sự cho thấy từ cuối năm 2023 đến đầu năm 2026, Dũng đã cho nhiều người vay với mức lãi 3.333 – 5.000 đồng/1 triệu đồng/ngày, tương đương 121,7% – 182,5%/năm.

Tổng số tiền đối tượng đã cho vay được xác định khoảng 745 triệu đồng, qua đó thu lợi bất chính hơn 386 triệu đồng.

Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 9/3, Công an xã Thường Tín đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Trọng Dũng về hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự theo quy định tại Điều 201 Bộ luật Hình sự Việt Nam.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ hoạt động cho vay của đối tượng và những cá nhân có liên quan.