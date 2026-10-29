16 tuổi bỏ học làm công nhân kiếm 26 nghìn/ngày, 40 năm sau trở thành “phú bà” sở hữu 426 nghìn tỷ đồng

Quá nghèo nên không có tiền đi học, giờ lại giàu đến mức hiếm ai sánh bằng!

Nhắc đến các “phú bà” doanh nhân ở Trung Quốc, Zhou Qunfei - Người phụ nữ 56 tuổi, có lẽ là 1 trong những cái tên nổi tiếng bậc nhất vì hành trình thoát nghèo quá đỗi thành công.

Năm 16 tuổi, Zhou Qunfei phải bỏ học vì nhà quá nghèo. Ở thời điểm ấy, bà đi làm công nhân trong nhà máy sản xuất với thu nhập chỉ 6,7 NDT/ngày (khoảng 26.000 đồng). Kể từ đó, Zhou Zhou Qunfe từng bước học hỏi, ấp ủ giấc mơ khởi nghiệp. Bà chính là nhà sáng lập Lens Technology - Doanh nghiệp cung cấp linh kiện cho nhiều thương hiệu công nghệ lớn trên thế giới, trong đó có Apple. Tính đến đầu năm 2026, khối tài sản của Zhou Qunfei ước tính lên tới 110 tỷ NDT (tương đương 426 nghìn tỷ đồng).

5 tuổi mất mẹ, tuổi thơ nghèo và cơ cực

Sinh năm 1970 tại một ngôi làng nghèo thuộc tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc), Zhou Qunfei trải qua tuổi thơ nhiều thiếu thốn. Mẹ qua đời khi bà mới 5 tuổi, còn cha bị suy giảm thị lực và mất một ngón tay sau tai nạn lao động. Gia đình không có điều kiện kinh tế, cha bà phải làm nhiều công việc thủ công để nuôi các con. Từ nhỏ, Zhou Qunfei đã phụ gia đình nuôi lợn, vịt, trồng rau và thu gom phế liệu để kiếm thêm tiền trang trải sinh hoạt.

Dù có thành tích học tập tốt, hoàn cảnh gia đình buộc bà phải nghỉ học khi mới 16 tuổi, sau khoảng hai năm học trung học. Bà rời quê nhà, đến Thâm Quyến (Trung Quốc), để tìm việc làm và phụ giúp gia đình. Quyết định này đánh dấu bước ngoặt đầu tiên trong cuộc đời của nữ doanh nhân.

Công việc đầu tiên của Zhou Qunfei tại thành phố là bảo vệ ở một công trường xây dựng. Sau đó, bà chuyển sang làm việc trong nhà máy sản xuất kính đồng hồ. Tại đây, nữ công nhân trẻ đảm nhận những công việc trên dây chuyền gia công, chủ yếu là mài và xử lý mặt kính. Thời gian làm việc kéo dài từ sáng đến nửa đêm, đôi khi tới 2 giờ sáng.

Zhou Qunfei thời còn làm công nhân

Thay vì chấp nhận công việc này như một lựa chọn lâu dài, Zhou Qunfei tìm cách tích lũy kiến thức để mở rộng cơ hội nghề nghiệp. Sau giờ làm, bà tham gia các lớp học buổi tối, tìm hiểu kế toán, máy tính và những kỹ năng phục vụ công việc kinh doanh. Bà cũng chủ động học hỏi quy trình sản xuất, kỹ thuật in lưới và cách xử lý kính để nâng cao chất lượng sản phẩm.

23 tuổi khởi nghiệp, 56 tuổi trở thành một trong những người phụ nữ giàu nhất Trung Quốc

Bước ngoặt đến vào năm 1993, khi Zhou Qunfei quyết định tự kinh doanh ở tuổi 23. Sau nhiều năm làm việc, bà tích lũy được khoảng 20.000 NDT (khoảng 66 triệu đồng). Cùng một số người bạn, bà thuê căn hộ ba phòng ngủ tại Thâm Quyến (Trung QUốc), vừa làm nơi sinh sống vừa mở xưởng sản xuất linh kiện kính đồng hồ.

Khởi đầu của doanh nghiệp rất nhỏ, nguồn lực hạn chế và khách hàng chưa nhiều. Zhou Qunfei phải trực tiếp đảm nhận nhiều công việc khác nhau, từ xử lý kỹ thuật, sửa chữa máy móc đến tìm cách cải tiến quy trình sản xuất. Bà không chỉ quản lý hoạt động kinh doanh mà còn tham gia giải quyết những vấn đề phát sinh trong nhà xưởng.

Trong những năm đầu, việc tìm khách hàng và duy trì nguồn cung nguyên liệu là thách thức lớn. Zhou Qunfei chủ động tìm đến các doanh nghiệp trong khu công nghiệp để giới thiệu sản phẩm, thay vì chờ đơn hàng tự tìm đến. Bà kiên trì cải thiện chất lượng kính nhằm tạo lợi thế cạnh tranh so với những nhà cung cấp khác.

Zhou Qunfei hiện tại

Một trong những bước ngoặt quan trọng xảy ra khi thị trường điện thoại di động bắt đầu phát triển. Năm 2003, doanh nghiệp của Zhou nhận được đơn hàng từ Motorola, liên quan đến việc phát triển kính cho điện thoại di động. Đây là cơ hội giúp bà đưa kinh nghiệm gia công kính đồng hồ sang một thị trường mới, có tiềm năng tăng trưởng lớn hơn.

Năm 2003 cũng là thời điểm Lens Technology được thành lập, đánh dấu bước chuyển từ một xưởng gia công nhỏ sang doanh nghiệp chuyên sản xuất kính cho thiết bị điện tử. Công ty tiếp tục mở rộng hoạt động khi nhu cầu về màn hình kính chất lượng cao tăng lên. Những khách hàng lớn như HTC, Nokia và Samsung lần lượt xuất hiện, tạo thêm cơ hội phát triển cho doanh nghiệp.

Đặc biệt, năm 2007, Lens Technology tham gia chuỗi cung ứng của Apple với vai trò cung cấp kính bảo vệ màn hình cho iPhone. Sự phát triển mạnh mẽ của điện thoại thông minh đã đưa linh kiện kính trở thành một bộ phận quan trọng trong ngành công nghiệp điện tử. Từ nền tảng sản xuất ban đầu, công ty của Zhou từng bước mở rộng quy mô và nâng cao năng lực công nghệ để đáp ứng yêu cầu của các đối tác quốc tế.

Sự phát triển của Lens Technology gắn liền với khả năng nắm bắt nhu cầu thị trường và đầu tư vào sản xuất. Công ty không chỉ cung cấp kính cho điện thoại mà còn mở rộng sang các thiết bị điện tử khác. Trong những năm gần đây, doanh nghiệp tiếp tục tham gia chuỗi cung ứng linh kiện cho các lĩnh vực như xe điện, màn hình ô tô thông minh và thiết bị công nghệ mới. Theo Forbes, các khách hàng của công ty bao gồm Apple, Samsung, Huawei, Tesla và BYD.

Năm 2015, Lens Technology niêm yết trên sàn chứng khoán Thâm Quyến (Trung Quốc). Sự kiện này đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển của doanh nghiệp, đồng thời giúp giá trị tài sản của Zhou Qunfei tăng lên đáng kể nhờ cổ phần bà nắm giữ. Đến tháng 7/2025, công ty tiếp tục niêm yết tại Hong Kong (Trung Quốc), mở rộng khả năng tiếp cận thị trường vốn quốc tế.

Ở tuổi 56, Zhou Qunfei là một trong số những người phụ nữ giàu nhất Trung Quốc

Tính đến đầu năm 2026, tài sản của Zhou Qunfei được ước tính ở mức 110 tỷ NDT (khoảng 426 nghìn tỷ đồng), đưa bà vào nhóm nữ doanh nhân giàu có hàng đầu Trung Quốc. Bà cũng đứng thứ hai trong bảng xếp hạng nữ doanh nhân Trung Quốc năm 2025 do Hurun công bố.

Từ một công nhân nhận mức lương chỉ vài chục nghìn/ngày, Zhou Qunfei đã xây dựng doanh nghiệp có vị trí trong chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu. Hành trình của bà không diễn ra chỉ nhờ một đơn hàng lớn, mà là kết quả của nhiều năm tích lũy kinh nghiệm, học hỏi kỹ thuật, tìm kiếm khách hàng và mở rộng sản xuất.

Câu chuyện của nữ doanh nhân Trung Quốc cũng cho thấy sự thay đổi trong con đường phát triển của một người lao động: Từ việc trực tiếp làm ra sản phẩm đến điều hành doanh nghiệp phục vụ những thương hiệu công nghệ hàng đầu. Khối tài sản hàng trăm nghìn tỷ đồng của Zhou ngày nay là thành quả gắn với cổ phần trong doanh nghiệp do bà sáng lập, thay vì tài sản thừa kế từ gia đình.

(Nguồn: SCMP, Forbes)