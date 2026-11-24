Dù chưa ghi nhận tai nạn hay thương tích liên quan đến đợt thu hồi mới nhất, lỗi túi khí Takata từng khiến ít nhất 28 người thiệt mạng và hơn 400 người bị thương tại Mỹ kể từ năm 2009.

Mới đây, hai hãng xe Nhậta Bản Honda Motor và Toyota Motor thông báo thu hồi khoảng 1,6 triệu ô tô, xe tải và SUV trên toàn cầu do lo ngại bộ phận bơm khí của túi khí Takata có thể bị vỡ khi kích hoạt.

Cả hai nhà sản xuất đều khẳng định chưa ghi nhận trường hợp tai nạn, thương tích hay sự cố vỡ bộ phận bơm khí nào liên quan đến những phương tiện thuộc đợt thu hồi lần này. Honda và Toyota sẽ thay thế các bộ phận bơm khí bị ảnh hưởng để phòng ngừa rủi ro.

Dù vậy, vấn đề túi khí Takata từng gây ra hậu quả nghiêm trọng tại Mỹ. Kể từ năm 2009, ít nhất 28 người đã thiệt mạng và hơn 400 người bị thương do các bộ phận bơm khí bị lỗi. Đây là nguyên nhân dẫn đến đợt thu hồi ô tô lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Toàn bộ các trường hợp tử vong được ghi nhận trước đây đều liên quan đến bộ phận bơm khí không chứa chất hút ẩm. Trong đó, ít nhất 20 trường hợp xảy ra trên các phương tiện của Honda.

Đáng chú ý, những chiếc xe thuộc đợt thu hồi mới nhất được trang bị bộ phận bơm khí có chứa vật liệu hút ẩm, khác với hàng triệu phương tiện từng bị triệu hồi trước đó.

Cơ quan Quản lý An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia Mỹ (NHTSA) cho biết các phân tích và mô phỏng về quá trình xuống cấp của bộ phận bơm khí, do các nhóm thử nghiệm độc lập thực hiện, đã giúp các nhà sản xuất phát hiện sớm nguy cơ và chủ động triển khai biện pháp phòng ngừa.

“Honda và Toyota đã phát hiện những dấu hiệu ban đầu về nguy cơ xuống cấp ở một số mẫu xe và đang chủ động tiến hành thu hồi”, NHTSA cho biết hôm thứ Sáu. Cơ quan này cũng cho biết các nhà sản xuất ô tô khác vẫn đang tiếp tục phân tích và thử nghiệm những bộ phận bơm khí tương tự.

Theo thông báo, đợt thu hồi của Honda ảnh hưởng đến 810.592 ô tô và SUV đời cũ tại Mỹ. Trong khi đó, Toyota thu hồi khoảng 790.000 xe trên toàn cầu, bao gồm 314.000 xe tại thị trường Mỹ.

Các mẫu xe Toyota nằm trong diện thu hồi gồm Lexus SC430 đời 2002-2010, Lexus IS250 đời 2011, Lexus GX460 đời 2017, Toyota Corolla đời 2003-2008, Tundra đời 2005-2006, Sequoia đời 2005-2007 và 4Runner đời 2016-2017.

Đối với Honda, những mẫu xe bị ảnh hưởng bao gồm một số phiên bản Honda Accord đời 2013, Civic đời 2012-2013, CR-V đời 2012-2013, Acura ILX đời 2013 và Acura RDX đời 2013.

Đợt thu hồi của Honda chủ yếu áp dụng với các phương tiện được bán hoặc đăng ký lần đầu tại 14 bang và vùng lãnh thổ của Mỹ, nơi có đặc điểm khí hậu nóng, độ ẩm cao hoặc nhiệt độ biến động mạnh. Danh sách bao gồm Alabama, California, Florida, Georgia, Hawaii, Louisiana, Mississippi, South Carolina, Texas, Puerto Rico, Quần đảo Virgin thuộc Mỹ, Quần đảo Bắc Mariana (Saipan), Guam và Samoa thuộc Mỹ.

Trong hơn một thập kỷ qua, hơn 20 nhà sản xuất ô tô lớn trên thế giới đã phải thu hồi tổng cộng hơn 100 triệu phương tiện sử dụng bộ phận bơm khí túi khí Takata. Riêng tại Mỹ, con số này vào khoảng 67 triệu xe.

Kể từ năm 2009, các nhà sản xuất đã ghi nhận hàng trăm trường hợp thương tích liên quan đến lỗi túi khí Takata. Khi kích hoạt, bộ phận bơm khí có thể phát nổ, khiến các mảnh kim loại bên trong văng ra khoang xe, gây nguy hiểm đến tính mạng và sức khỏe của người lái cũng như hành khách.

Honda cho biết quá trình theo dõi và phân tích trong thời gian dài đã phát hiện dấu hiệu suy giảm chất đẩy bên trong một số bộ phận bơm khí tại những khu vực địa lý nhất định.

Trong khi đó, Toyota cảnh báo chất đẩy bị xuống cấp có thể khiến bộ phận bơm khí vỡ khi túi khí bung ra, dẫn đến nguy cơ gây thương tích nghiêm trọng cho người ngồi trong xe.

Toyota chưa công bố cụ thể những bang nào tại Mỹ nằm trong diện thu hồi, nhưng dự kiến các bộ phận bơm khí thay thế sẽ có sẵn từ đầu năm 2027.

Theo Nikkei Asia