16 ảnh gây ngỡ ngàng cuối nhà Thanh: Bé gái làm con dâu từ 4 tuổi, thiếu nữ luyện võ trái ngược phim ảnh

Nguyệt Phạm |

Những bức ảnh này có điểm gì khác với phim ảnh?

Những bức ảnh chụp vào cuối thời nhà Thanh luôn mang lại cảm giác như đang bước ngược dòng thời gian, giúp người xem phần nào cảm nhận được đời sống cách đây hơn một thế kỷ. Dưới đây là loạt ảnh tư liệu quý giá, trong đó một số đã được phục chế và tô màu bằng công nghệ AI, nhằm tái hiện sinh động hơn diện mạo xã hội cuối triều Thanh. Những khung hình này cho thấy cuộc sống cuối thời nhà Thanh khắc nghiệt, trần trụi hơn rất nhiều so với hình ảnh hoa mỹ mà phim ảnh thường tái hiện.

16 bức ảnh hiếm chụp Trung Quốc thời cuối nhà Thanh

14 bức ảnh hiếm chụp Trung Quốc thời cuối nhà Thanh khác hoàn toàn phim ảnh khiến nhiều người ngỡ ngàng - Ảnh 1.

Người phụ nữ chống gậy. (Ảnh: Sohu)

Trong ảnh là một phụ nữ khoảng hơn 30 tuổi, phải chống gậy mới có thể bước đi chậm chạp. Nguyên nhân là do bà bị bó chân (tam thốn kim liên), khiến việc đi lại tự nhiên gần như không thể. Nếu không có gậy chống, bà thậm chí còn khó đứng vững, chứ chưa nói đến đi lại.

14 bức ảnh hiếm chụp Trung Quốc thời cuối nhà Thanh khác hoàn toàn phim ảnh khiến nhiều người ngỡ ngàng - Ảnh 2.

Tiểu thư nhà giàu và nha hoàn thông phòng. (Ảnh: Sohu)

Bức ảnh ghi lại cảnh một tiểu thư con nhà phú hộ chụp cùng nha hoàn thân cận. Thời nhà Thanh, nha hoàn thông phòng thường theo tiểu thư xuất giá, cả đời phụ thuộc vào chủ nhân, hoàn toàn không có quyền tự quyết.

14 bức ảnh hiếm chụp Trung Quốc thời cuối nhà Thanh khác hoàn toàn phim ảnh khiến nhiều người ngỡ ngàng - Ảnh 3.

Bé gái giặt đồ bên sông. (Ảnh: Sohu)

Một bé gái chưa đến 10 tuổi đang giặt quần áo bên bờ sông. Em là "đồng dưỡng tức" tức con dâu nuôi từ nhỏ. Những bé gái này thường từ 4–5 tuổi đã sống trong nhà chồng tương lai, vừa làm việc nhà vừa chuẩn bị cho cuộc hôn nhân sau này.

14 bức ảnh hiếm chụp Trung Quốc thời cuối nhà Thanh khác hoàn toàn phim ảnh khiến nhiều người ngỡ ngàng - Ảnh 4.

Vợ chồng chạy nạn đói. (Ảnh: Sohu)

Một cặp vợ chồng trung niên đứng trước căn nhà hoang tàn. Quê hương gặp thiên tai, họ buộc phải rời bỏ nhà cửa để chạy nạn, cuộc sống gian khổ có thể hình dung được.

14 bức ảnh hiếm chụp Trung Quốc thời cuối nhà Thanh khác hoàn toàn phim ảnh khiến nhiều người ngỡ ngàng - Ảnh 5.

Ba phu nhân quyền quý. (Ảnh: Sohu)

Ba người phụ nữ quý tộc đứng chung khung hình: bên trái là quý phụ người Mãn, hai người còn lại là quý phụ người Mông Cổ. Sinh sống lâu năm trong tầng lớp thượng lưu, khí chất của họ toát lên rất rõ, chỉ đứng yên cũng tạo cảm giác uy nghi.

14 bức ảnh hiếm chụp Trung Quốc thời cuối nhà Thanh khác hoàn toàn phim ảnh khiến nhiều người ngỡ ngàng - Ảnh 6.

Hoàng đế Quang Tự. (Ảnh: Sohu)

Đây là bức ảnh duy nhất còn tồn tại của Hoàng đế Quang Tự, do một người nước ngoài chụp lén vào năm 1902. Thực tế, Quang Tự từng chụp những bức ảnh khác, nhưng đều bị Từ Hy Thái hậu ra lệnh tiêu hủy.

14 bức ảnh hiếm chụp Trung Quốc thời cuối nhà Thanh khác hoàn toàn phim ảnh khiến nhiều người ngỡ ngàng - Ảnh 7.

Gia đình nông dân bình thường. (Ảnh: Sohu)

Một gia đình nông dân gồm ba người chụp ảnh trong sân nhà. Người phụ nữ do bệnh tật mà cơ thể phù nề, trông giống triệu chứng suy giáp theo y học hiện đại, nhưng vào thời Thanh thì hầu như không có cách chữa trị.

14 bức ảnh hiếm chụp Trung Quốc thời cuối nhà Thanh khác hoàn toàn phim ảnh khiến nhiều người ngỡ ngàng - Ảnh 8.

Khách nghỉ trong quán xe ngựa. (Ảnh: Sohu)

Bên trong một đại xa điếm (quán trọ cho khách đi xe ngựa), vài người đang nằm nghỉ trên giường đất. Thời đó, nhiều người khi ngủ vẫn giữ nguyên bím tóc, phù hợp với lễ nghi và tập quán đương thời.

14 bức ảnh hiếm chụp Trung Quốc thời cuối nhà Thanh khác hoàn toàn phim ảnh khiến nhiều người ngỡ ngàng - Ảnh 9.

Dương Thúy Hỷ. (Ảnh: Sohu)

Người phụ nữ trong ảnh là Dương Thúy Hỷ – một trong ba danh kỹ nổi tiếng cuối thời Thanh. Dù đôi chân bó nhỏ khiến vóc dáng mất cân đối, nhưng nhan sắc và khí chất của bà vẫn rất nổi bật, đặt vào thời nay cũng được xem là mỹ nhân.

14 bức ảnh hiếm chụp Trung Quốc thời cuối nhà Thanh khác hoàn toàn phim ảnh khiến nhiều người ngỡ ngàng - Ảnh 10.

Phạm nhân bị bêu trước công chúng. (Ảnh: Sohu)

Một phạm nhân bị đưa ra thị chúng, hai chân mang xiềng xích, trước ngực treo bảng ghi tội danh để răn đe người khác.

14 bức ảnh hiếm chụp Trung Quốc thời cuối nhà Thanh khác hoàn toàn phim ảnh khiến nhiều người ngỡ ngàng - Ảnh 11.

Quan giám trảm tại pháp trường. (Ảnh: Sohu)

Tại pháp trường, hai viên quan giám trảm ngồi trên ghế dài tạm, chờ đến "ngọ tam khắc". Người xưa tin rằng đây là lúc dương khí mạnh nhất, chém đầu vào thời điểm này thì linh hồn phạm nhân sẽ tan biến, không thể làm quỷ.

14 bức ảnh hiếm chụp Trung Quốc thời cuối nhà Thanh khác hoàn toàn phim ảnh khiến nhiều người ngỡ ngàng - Ảnh 12.

Lang y bốc thuốc ven đường. (Ảnh: Sohu)

Một thầy thuốc đang bốc thuốc cho trẻ sơ sinh ngay bên đường. Ông để kiểu tóc "kim tiền thử vĩ biện", nhưng chưa phải dạng chuẩn. Theo quy định, kiểu tóc này phải cạo trọc đầu, chỉ để lại một túm tóc nhỏ bằng đồng tiền ở sau gáy, bím tóc phải đủ nhỏ để xuyên qua lỗ đồng tiền.

14 bức ảnh hiếm chụp Trung Quốc thời cuối nhà Thanh khác hoàn toàn phim ảnh khiến nhiều người ngỡ ngàng - Ảnh 13.

Nhân viên đo đạc công trình. (Ảnh: Sohu)

Hai người đàn ông để bím tóc lớn đang dùng máy thủy bình đo cao độ. Họ là thành viên đội khảo sát thi công tuyến đường sắt Kinh – Trương, thực hiện công tác đo đạc ban đầu.

14 bức ảnh hiếm chụp Trung Quốc thời cuối nhà Thanh khác hoàn toàn phim ảnh khiến nhiều người ngỡ ngàng - Ảnh 14.

Địa chủ và tiểu thiếp. (Ảnh: Sohu)

Một địa chủ chụp ảnh cùng người vợ lẽ mới cưới trước cổng nhà. Với phụ nữ thời xưa, nếu được gả vào gia đình giàu có làm thiếp, ít nhất cũng coi như có bảo đảm về miếng ăn, manh áo.

14 bức ảnh hiếm chụp Trung Quốc thời cuối nhà Thanh khác hoàn toàn phim ảnh khiến nhiều người ngỡ ngàng - Ảnh 15.

Nữ nhân luyện võ. (Ảnh: Sohu)

Một cô gái xuất thân từ gia đình võ thuật đang luyện quyền. Các gia đình võ học thời xưa thường có tư tưởng khá cởi mở, phương pháp giáo dục linh hoạt, không quá câu nệ.

14 bức ảnh hiếm chụp Trung Quốc thời cuối nhà Thanh khác hoàn toàn phim ảnh khiến nhiều người ngỡ ngàng - Ảnh 16.

Gia đình ăn bữa trưa. (Ảnh: Sohu)

Một gia đình bình dân ăn trưa trong sân nhà. Điều kiện sống khó khăn, ghế ngồi không đủ, một đứa trẻ phải ngồi tạm trên chiếc chum nước có lót tấm ván.

Những bức ảnh này không chỉ ghi lại con người và sinh hoạt cuối triều Thanh, mà còn phản ánh rõ nét những tập tục, bất công và cả những đổi thay âm thầm của một thời đại đã lùi xa vào lịch sử.

Theo Sohu, Sina, 163

