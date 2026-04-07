15.30' Trực tiếp: Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tuyên thệ và phát biểu nhậm chức

Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Theo thông cáo báo chí của Quốc hội, sáng 4/7 thông qua danh sách để bầu Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Chiều nay, sau khi Thủ tướng Chính phủ tuyên thệ và phát biểu nhậm chức. Từ 14 giờ 40, Quốc hội họp riêng, tiến hành bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Từ 15 giờ 30 đến 16 giờ 00, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường (Phiên họp được truyền hình, phát thanh trực tiếp), thực hiện quy trình thông qua dự thảo Nghị quyết bầu Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Sau đó, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.

Quốc hội thông qua Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch nước, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Từ 16 giờ 00, Quốc hội họp riêng, tiến hành các nội dung sau:

(i) Thực hiện quy trình thông qua dự thảo các Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch nước, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

(ii) Tiến hành thủ tục phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.