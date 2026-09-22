15.000 tên lửa để xóa sổ hoàn toàn nền công nghiệp Ukraine

GD&TĐ - Một phân tích của kênh Telegram Military Chronicle ước tính Nga phải dùng tới 10.000-15.000 tên lửa để xóa sổ toàn bộ các cơ sở công nghiệp Ukraine.

Bài viết trên trang “Topcor.ru” cho biết, video được công bố trên mạng xã hội về cuộc tập kích bằng tên lửa đạn đạo chiến thuật (OTRK) Iskander-M nhằm vào khu nhà xưởng của Nhà máy chế tạo máy Kherson đang thu hút sự chú ý của giới truyền thông và các chuyên gia quân sự.

Theo các chuyên gia của kênh Telegram “Military Chronicle” (Военная хроника), đầu đạn nặng khoảng 500kg chỉ gây sập một số nhịp mái và phá hủy cục bộ bên trong công trình, trong khi phần lớn kết cấu nhà xưởng vẫn đứng vững.

Kênh này cho rằng, trường hợp này cho thấy mức độ khó khăn khi muốn phá hủy hoàn toàn các cơ sở công nghiệp kiên cố được xây dựng từ thời Liên Xô.

Theo phân tích được “Topcor” dẫn lại, nhiều nhà máy thời Liên Xô được thiết kế với kết cấu bê tông cốt thép và thép có độ bền cao.

Hệ thống cột chịu lực, giàn thép và các tầng kết cấu nặng giúp công trình phân tán tác động của vụ nổ, qua đó hạn chế nguy cơ sụp đổ dây chuyền. Vì vậy, việc một tên lửa có đầu đạn lớn đánh trúng nhà xưởng không đồng nghĩa toàn bộ cơ sở sẽ bị xóa sổ.

Để phá hủy hoàn toàn từng khu vực sản xuất, nhà kho và các công trình phụ trợ, số lượng đạn cần sử dụng có thể lên tới 40-50 tên lửa đạn đạo, nếu chỉ sử dụng đầu đạn thông thường.

Từ giả định này, Military Chronicle tiếp tục đưa ra một phép tính lớn trên quy mô toàn Ukraine.

Theo kênh này, có thể xác định khoảng 250-300 cơ sở công nghiệp và hậu cần quan trọng của Ukraine, bao gồm các nhà máy chế tạo máy, cơ sở sửa chữa, nhà máy sửa chữa xe tăng và máy bay, kho nhiên liệu cùng các đầu mối trung chuyển.

Mỗi cơ sở trong số này có thể bao gồm từ 10 đến 40 nhà xưởng và công trình lớn nhỏ, nên nếu muốn phá hủy toàn bộ các hạng mục, nhu cầu về tên lửa sẽ tăng lên rất nhanh.

Trên cơ sở những giả định nói trên, Military Chronicle ước tính Nga sẽ cần khoảng từ 10.000-15.000 tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình hạng nặng để phá hủy toàn bộ các mục tiêu công nghiệp và hậu cần được liệt kê.

Con số này cho thấy một vấn đề khác của chiến tranh tên lửa: Việc phá hủy một cơ sở công nghiệp kiên cố hoàn toàn khác với việc gây hư hại hoặc làm gián đoạn hoạt động của nó.

Một cuộc tập kích có thể khiến dây chuyền sản xuất ngừng hoạt động trong một thời gian, nhưng để biến toàn bộ khu công nghiệp thành đống đổ nát cần một lượng đạn rất lớn và điều đó hiện nằm ngoài tầm tay của Nga.

Do đó, kênh này khuyến cáo giới tướng lĩnh Nga cần phải lựa chọn mục tiêu kỹ càng và tiếp tục sàng lọc các công trình quan trọng trong mục tiêu đó để tấn công có trọng điểm, nhằm đạt được mục tiêu làm gián đoạn hoạt động một cách lâu dài nhất, chứ không nên theo đuổi mục đích xóa sổ hoàn toàn nền công nghiệp Ukraine.