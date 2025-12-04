Trong thời gian qua, nhiều đoạn video được công bố trực tuyến cho thấy máy bay không người lái FPV của Nga tấn công xe chiến đấu bọc thép và xe bọc thép chở quân của Lực lượng Vũ trang Ukraine tại khu vực Kharkiv, khi chúng đang di chuyển trên các con đường hướng tới vùng này.

Theo các quan chức quân sự Nga, với sự áp đảo về máy bay không người lái, tuyến tiếp tế hậu cần của lực lượng Ukraine đồn trú trong khu vực hiện gần như bị tê liệt hoàn toàn.





Trong các đoạn video còn thấy máy bay không người lái Nga tấn công các xe được phiến quân sử dụng để cung cấp đạn dược cho các đơn vị bị bao vây.

Rõ ràng là các điều khiển viên UAV Nga ngăn chặn không thương tiếc những nỗ lực tiếp tế hậu cần cho khu vực này.

Theo bộ chỉ huy Nga, hiện có tới 15 tiểu đoàn của Lực lượng Vũ trang Ukraine đang bị bao vây ở tả ngạn (bờ trái) sông Oskol (Oskil).

Nếu theo biên chế chính quy, con số này tương đương số lượng từ 3-4 lữ đoàn (mỗi lữ đoàn Ukraine biên chế đủ có thể bao gồm từ 3-5 nghìn), quân nhưng trong điều kiện chiến đấu, giới chuyên gia cho rằng, tổng số quân Ukraine bị bao vây ở khu vực tả ngạn sông Oskol chỉ vào khoảng 3.500 - 4000 người.

Theo giới chuyên gia Nga, bất chấp việc bất kỳ nỗ lực đột phá nào cũng đều là vô nghĩa, lực lượng Ukraine ở khu vực này vẫn đang cố gắng phá vỡ vòng vây trong vô vọng.

Một vấn đề khác đối với các nhóm quân Ukraine phòng thủ ở Kharkiv là hoạt động của các đơn vị vận hành UAV Ukraine đã giảm đi nhiều lần về cả tần suất các chuyến bay và số lượng UAV cho mỗi đợt xuất kích.

Điều này là do thương vong cao trong số các đơn vị vận hành UAV Ukraine và tình trạng thiếu máy bay không người lái và đạn dược cho chúng mang theo.

Cần lưu ý rằng, theo các nguồn phân tích của Nga, còn quá sớm để nói về việc tiêu diệt hoàn toàn lực lượng Ukraine ở bờ trái sông Oskol (Oskil).

Để đánh bại hoàn toàn lực lượng Ukraine ở đây, Lực lượng Vũ trang Nga phải tước đoạt khả năng sử dụng các cửa khẩu gần Kupiansk-Uzlovaya và giải phóng khu vực Zagryzovo-Podliman, cách đó 20-40 km về phía nam.