Già đi là một giai đoạn trong hành trình sống nhưng điều đó không có có nghĩa là quá trình này luôn dễ dàng, dù là về mặt tinh thần hay thể chất. Gần đây, BuzzFeed đã đưa tin về một số sự thật phũ phàng về lão hóa được chia sẻ bởi những người lớn tuổi trên các cộng đồng trực tuyến. Đây là những quan điểm đáng suy ngẫm nên bạn hãy đọc nhé, dù chưa đến lúc nghĩ về tuổi già của mình nhưng cũng là cần thiết để chuẩn bị cho cha mẹ mình.

Dưới đây là 15 sự thật bạn chỉ học được khi về già – hài hước và sâu sắc nhưng mà rất đúng:

1. Suy giảm thị lực

"Giờ tôi gần như không nhìn rõ nữa. Thị lực của tôi đã giảm sút theo năm tháng và tôi phải đeo kính đọc sách gần như mọi lúc. Điều này thực sự rất phiền phức. Nhìn lại những bức tranh cũ, tôi cảm thấy mình vẽ tệ hơn mỗi năm vì không thể nhìn rõ các chi tiết", một người già ở tuổi ngoài 80 chia sẻ chia sẻ.

2. Giảm cảm giác cân bằng

Một người dùng ẩn danh chia sẻ: Không ai nói cho bạn biết khả năng giữ thăng bằng của bạn trở nên mong manh như thế nào khi bạn già đi. Nỗi sợ té ngã thay đổi mọi khía cạnh trong cuộc sống của bạn. Nó giống như quay trở lại giai đoạn tập đi của một đứa trẻ: Tập đi, tập nói, tập nâng vật nặng, học những điều mới... Tất cả đều trở nên khó khăn.

3. Cảm thấy bị bỏ rơi hoặc bị coi là vô hình

"Không ai nhìn thấy hay chú ý đến tôi. Các bác sĩ chẳng thực sự lắng nghe tôi. Chồng tôi trẻ hơn tôi và khi chúng tôi đi mua sắm, anh ấy không đi cạnh tôi. Anh ấy luôn đi sau tôi. Khi tôi quay lại nhìn anh ấy, tôi cứ ngỡ như anh ấy không hề tồn tại. Tôi đã 84 tuổi rồi và gần như chẳng còn ai ngoài chồng tôi", một người dùng ẩn danh chia sẻ với BuzzFeed.

4. Tư duy bị mắc kẹt trong quá khứ

Một người khác cho biết: "Một số người khi già đi vẫn không thể bước ra khỏi vùng an toàn của mình và kết thúc bằng sự cay đắng và oán giận".

5. Kế hoạch nghỉ hưu không chỉ đơn thuần là tiền bạc

"Tôi cảm thấy rất may mắn khi bắt đầu lên kế hoạch cho cuộc đời mình ba năm trước khi nghỉ hưu. Thật ra, tôi ước mình đã bắt đầu sớm hơn 5 năm, để áp lực trong sáu tháng cuối đời đã giảm bớt đi rất nhiều. Giai đoạn thứ hai của cuộc đời cũng quan trọng như giai đoạn đầu, thậm chí còn quan trọng hơn.

Tôi đã 75 tuổi và tôi vẫn đang dạy kèm tại trường trung học ở địa phương, làm tình nguyện viên tại bảo tàng và hỗ trợ các hoạt động quyên góp thực phẩm. Lịch trình của tôi đã kín mít cho năm tới và tôi đang tận hưởng cuộc sống bận rộn của mình", Mike nói.

6. Sợ chết

"Chẳng ai muốn nói về điều đó, vì sợ hãi cái chết sẽ đến lúc nào và như thế nào. Mặc dù cái chết là điều không thể tránh khỏi, nhưng những suy nghĩ này vẫn cứ hiện về khi bạn càng gần kề cái chết, bất kể bạn có khỏe mạnh đến đâu", một người chia sẻ.

7. Trở nên lạc hậu

Doug đến từ Georgia cho biết: "Văn hóa và quảng cáo chính thống không còn hấp dẫn bạn nữa, và bạn cảm thấy như mình bị thế giới ruồng bỏ. Những thuật ngữ lóng mới sẽ trở nên lỗi thời ngay khi bạn hiểu chúng".

8. Các vấn đề sức khỏe không thể tránh khỏi

Chris, 55 tuổi, đến từ Florida, chia sẻ: Dù lối sống của bạn có lành mạnh đến đâu, các vấn đề sức khỏe và cái chết vẫn sẽ đến. Một số người mang gen xấu và vẫn sẽ mắc bệnh. Việc lựa chọn lối sống lành mạnh là rất quan trọng, nhưng việc quá chú trọng vào chúng sẽ không thay đổi được kết quả. Hãy nhớ tận hưởng cuộc sống.

9. Cô đơn sau khi mất đi người bạn đời

Một số người ẩn danh cho biết: Sau khi mất đi người bạn đời, sẽ không có ai nói chuyện và cùng bạn làm việc nhà.

10. Người yếu đuối không thể chịu đựng được sự già đi

"Tôi đã 80 tuổi rồi và không thể tự mình đi bộ đường dàinữa, các con tôi cũng không cho tôi tự đi xe. May mắn thay, tôi có rất nhiều sở thích: Đan khăn quàng cổ, sáng tạo nghệ thuật, xuất bản sách, đọc sách, đi du lịch ngắn ngày và đi bộ đường dài cùng con gái. Mục tiêu của tôi khi bước sang tuổi 50 là sống đến 100 tuổi, đó sẽ là một vinh dự lớn", một người chia sẻ.

11. Đừng để mình già nua và yếu đuối

Elisa, đến từ New Mexico, chia sẻ: Tôi ghét nghe những người chưa già nhưng vẫn sống như người già. Tôi học được từ cô giáo yoga 101 tuổi, người phụ nữ 82 tuổi đầu tiên chiến thắng cuộc thi khiêu vũ và người phụ nữ 106 tuổi vẫn còn nhảy dù. Tôi 60 tuổi và đang bắt đầu một sự nghiệp mới, dự định sống một cuộc đời viên mãn và hạnh phúc. Sống là phải tràn đầy hy vọng và nhiệt huyết.

12. Không thể ăn bất cứ thứ gì mình muốn

"Tôi duy trì cân nặng khỏe mạnh và tập thể dục thường xuyên, nhưng giờ tôi bị bất dung nạp lactose, và việc ăn đồ ngọt hoặc đồ ăn nhiều dầu mỡ gây ra chứng trào ngược axit. Không có khái niệm 'tự thưởng cho bản thân' vì tôi chỉ bị đau sau đó", một người cho biết.

13. Suy giảm trí nhớ và khả năng phối hợp tay mắt

Một người chia sẻ: Tôi 65 tuổi. Tôi bị ung thư vú và phải hóa trị cách đây vài năm, ảnh hưởng đến trí nhớ và sự khéo léo của tôi. Vấn đề không lớn lắm, nhưng khi tôi quên lời hoặc mắc lỗi với máy quẹt thẻ trong cửa hàng, những ánh mắt "nhanh lên" hay "tội nghiệp" của người khác khiến tôi càng lo lắng và mắc lỗi nhiều hơn. Xã hội không có mấy kiên nhẫn với người già, nhưng tôi tự nhủ rằng rồi một ngày nào đó họ sẽ hiểu thôi.

14. Đau nhức cơ thể không rõ nguyên nhân

Nhiều người già khi được hỏi đều tiết lộ: Gần đây, tôi thường xuyên bị đau đột ngột ở một bộ phận nào đó trên cơ thể mà không có dấu hiệu báo trước, và tôi không biết tại sao.

15. Phải học cách buông bỏ

Buông bỏ không hề dễ dàng, nhưng cuối cùng nó sẽ mang lại sự giải thoát. Buông bỏ nỗi ám ảnh về sự hoàn hảo là một bài học quan trọng. Bạn sẽ nhận ra rằng mình không bao giờ có thể trở thành một người làm vườn, cố vấn tài chính, nhà văn hay người bạn đời hoàn hảo. Nhưng khi buông bỏ ảo tưởng về sự hoàn hảo, bạn sẽ cảm thấy tự do. Cuộc sống là một dạng 'sự hoàn hảo không hoàn hảo.