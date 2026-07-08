15 ngày tới, 3 con giáp này đón lộc lớn, 1 con giáp cần cẩn trọng kẻo hao tài

15 ngày tới, giữa tiết Tiểu Thử và tháng Ất Mùi, ba con giáp đón lộc lớn, một con giáp cần giữ ví kẻo hao tài.

Quãng nửa tháng tới mang đặc điểm ngũ hành khá đặc biệt. Đây là giai đoạn cuối cùng của tiết Tiểu Thử trước khi bước sang Đại Thử ngày 22/7, Hỏa khí đạt độ vượng cao nhất trong năm. Đồng thời, tháng Ất Mùi đang diễn ra mang chất Thổ ẩm của cuối hè, có tính chất hòa hợp và nuôi dưỡng. Chi Mùi của tháng lục hợp với chi năm Ngọ, khiến các con giáp thuận với hai chi này được trợ lực kép.

Ngược lại, những con giáp xung với chi năm hoặc chi tháng sẽ dễ gặp trắc trở, đặc biệt về mặt tài chính. Đây là quãng phân hóa rõ giữa người đón lộc và người cần giữ mình. Người xưa có câu nước lên thuyền lên, nhưng cùng con nước ấy, thuyền neo không chắc lại dễ trôi. Ba con giáp đón lộc và một con giáp cần cẩn trọng dưới đây phản ánh đúng dòng chảy ấy.

Tuổi Mùi đón lộc lớn: Chính chủ tháng, tài lộc và duyên lành cùng đến

Tuổi Mùi là con giáp được ưu ái nhất trong 15 ngày tới, vừa là chính chủ tháng Ất Mùi vừa lục hợp với chi năm Ngọ. Trong quãng này, tài lộc của tuổi Mùi đến từ nhiều hướng, đặc biệt qua các mối quan hệ đã có sẵn. Một khách hàng cũ quay lại, một đối tác lâu năm giới thiệu cơ hội mới, hoặc một dự án bị hoãn được duyệt trở lại. Trong công việc, tuổi Mùi được lòng đồng nghiệp và cấp trên, có thể được đề xuất cơ hội thăng tiến hoặc một vai trò quan trọng. Trong tình cảm, đây là quãng duyên lành nở rộ, người độc thân dễ gặp người phù hợp, người có đôi thêm gắn kết.

Lời khuyên dành cho tuổi Mùi là: Chủ động kết nối lại với những mối quan hệ cũ, vì lộc của bạn ẩn trong đó. Khi có khoản thu mới, hãy chia rõ ràng giữa chi tiêu, tiết kiệm và đầu tư, đừng để cảm giác dồi dào khiến bạn phóng tay. Đặc biệt, tuổi Mùi dễ mềm lòng khi người thân nhờ vay tiền, hãy giới hạn ở mức bạn sẵn sàng mất mà không tiếc, đó là cách giữ cả tình lẫn của.

Tuổi Dần đón lộc lớn: Tam hợp với năm, công việc bứt phá mạnh

Tuổi Dần thuộc tam hợp Hỏa với chi năm Ngọ, được quãng Tiểu Thử Hỏa vượng trợ lực mạnh về công việc. Trong 15 ngày tới, tuổi Dần có sức bật rõ rệt, đây là quãng đẹp để chủ động đề xuất trong công ty, xin tăng lương, đổi vị trí, hoặc trình bày một ý tưởng lớn ấp ủ đã lâu. Lời nói của tuổi Dần trong quãng này có trọng lượng hơn thường lệ. Người làm kinh doanh có thể chốt được hợp đồng giá trị, người làm dự án được giao trách nhiệm nổi bật. Tài lộc đến chủ yếu qua công việc chính và các cơ hội đầu tư có tính toán.

Lời khuyên dành cho tuổi Dần là: Bứt phá nhưng phải có kế hoạch rõ ràng, đừng để nhiệt huyết khiến bạn cam kết vượt sức. Kiểm soát chi tiêu vì tuổi Dần dễ phóng tay khi hưng phấn, hãy đặt một mức trần chi tiêu cho nửa tháng. Về sức khỏe, hạn chế thức khuya và đồ cay nóng vì Hỏa của tuổi Dần cộng Hỏa của tiết Tiểu Thử dễ gây bốc hỏa cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Tuổi Tuất đón lộc lớn: Tam hợp với năm, lộc về âm thầm mà bền

Tuổi Tuất cũng thuộc tam hợp Hỏa với chi năm Ngọ, được nâng đỡ trong 15 ngày tới nhưng theo cách âm thầm và bền hơn tuổi Dần. Nếu Dần bùng nổ ra ngoài thì Tuất được lộc theo cách lặng lẽ, thường đến sau một quãng kiên trì. Một khoản tiền cũ trở về, một khách hàng cũ giới thiệu khách mới, một quý nhân lớn tuổi gợi ý cơ hội. Trong công việc, tuổi Tuất được giao thêm trách nhiệm nhờ độ tin cậy đã tích lũy, đây là cơ hội chứng minh năng lực và mở đường cho nửa cuối năm.

Lời khuyên dành cho tuổi Tuất là: Nhận trách nhiệm mới thì đón, nhưng làm rõ phạm vi và thời hạn ngay từ đầu, đừng ngại đề nghị bằng văn bản khi Sao Thủy còn nghịch hành đến 23/7. Nếu nhận được lời giới thiệu quan trọng từ quý nhân, hãy gửi lời cảm ơn cụ thể trong vòng 24 giờ. Với khoản thu mới, hãy ưu tiên trả nợ lãi suất cao trước, rồi mới đến tiết kiệm và chi tiêu.

Tuổi Tý cần cẩn trọng: Xung Thái Tuế, dễ hao tài nếu không giữ mình

Tuổi Tý là con giáp cần đặc biệt cẩn trọng trong 15 ngày tới vì xung Thái Tuế với năm Bính Ngọ, và quãng Hỏa vượng của tiết Tiểu Thử càng làm dòng năng lượng thêm bất lợi cho tuổi này. Đây không phải lời cảnh báo để lo sợ, mà là lời nhắc để chuẩn bị. Trong quãng này, tuổi Tý dễ gặp các tình huống hao tài, có thể là một khoản chi bất ngờ, một hợp đồng gặp trục trặc, một khoản đầu tư chưa như kỳ vọng, hoặc đơn giản là những khoản chi vặt tích lại thành con số đáng kể. Trong công việc, tuổi Tý dễ gặp hiểu lầm với đồng nghiệp hoặc cấp trên, đặc biệt khi Sao Thủy còn nghịch hành.

Lời khuyên dành cho tuổi Tý là: Đây là quãng để giữ và củng cố, không phải để mở rộng hay mạo hiểm. Tránh khởi sự những việc lớn rủi ro cao như đầu tư mới, vay vốn kinh doanh gấp, hoặc ký hợp đồng quan trọng nếu chưa đọc kỹ điều khoản. Lập một bảng theo dõi chi tiêu chi tiết trong nửa tháng để nhìn rõ tiền đi đâu, đó là cách hiệu quả nhất để chặn hao tài. Trước khi xuống tiền vào bất kỳ khoản lớn nào, hãy dành đúng bảy ngày để cân nhắc. Về quan hệ, giữ bình tĩnh trong giao tiếp, tránh tranh luận gay gắt, mọi thỏa thuận nên có văn bản. Đặc biệt, đừng cho vay hoặc bảo lãnh tài chính cho người khác trong quãng này, vì rủi ro mất tiền cao hơn bình thường.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.