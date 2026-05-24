Chỉ vì một vài cú đá trêu chọc mang tính khiêu khích của một đứa trẻ 7 tuổi trên xe buýt, một thanh niên 21 tuổi tại Tứ Xuyên (Trung Quốc) đã mất kiểm soát, lao vào tấn công đứa trẻ bằng những ngón đòn tàn nhẫn. Vụ việc không chỉ khiến dư luận bàng hoàng về mức độ tàn bạo của đòn thù, mà còn châm ngòi cho một cuộc “khẩu chiến” nảy lửa về nạn “trẻ con ngỗ nghịch” và cái gọi là “để xã hội dạy dỗ”.

Hành vi bạo lực của người lớn đối với trẻ nhỏ chắc chắn phải bị pháp luật nghiêm trị. Thế nhưng, đằng sau những tiếng chửi bới, những vết thương và sự can thiệp của cảnh sát, vụ án này là một cái tát đau đớn vào lỗ hổng giáo dục của cả gia đình lẫn cách ứng xử của xã hội hiện đại.

15 giây kinh hoàng trên chuyến xe buýt định mệnh

Sự việc xảy ra vào sáng ngày 27/4/2018 trên một chuyến xe buýt công cộng tại thành phố Toại Ninh, tỉnh Tứ Xuyên. Đoạn video trích xuất từ camera an ninh của xe buýt sau đó được lan truyền với tốc độ chóng mặt, ghi lại trọn vẹn 15 giây kinh hoàng khiến bất cứ ai xem qua cũng phải rùng mình.

Lúc đó, trên xe có một cậu bé 7 tuổi (họ Quách) lên xe một mình mà không có người lớn đi cùng. Vốn tính hiếu động và nghịch ngợm, cậu bé liên tục đi lại và quấy rối không gian chung. Khi đi ngang qua chỗ một nam thanh niên 21 tuổi cũng họ Quách đang ngồi, đứa trẻ bất ngờ tung chân đá mạnh vào tay anh này.

Đứa trẻ liên tục đá vào tay nam thanh niên

Không thấy người lớn phản ứng, đứa trẻ được đà lấn tới, tiếp tục nhảy lên và đá liên tiếp ba phát vào người nam thanh niên với thái độ trêu chọc, thách thức. Nam thanh niên lúc này đang trên đường đi làm về, cơ thể mệt mỏi và tâm lý đang chịu nhiều áp lực cuộc sống.

Sự khiêu khích vô cớ của đứa trẻ như một mồi lửa châm vào thùng thuốc súng. Thanh niên họ Quách lập tức đứng bật dậy với gương mặt hầm hầm sát khí. Anh ta dùng hai tay túm chặt lấy cổ áo cậu bé 7 tuổi, nhấc bổng đứa trẻ lên không trung rồi quật ngã ôm xuống sàn xe buýt một cách tàn nhẫn.

Người đàn ông mất bình tĩnh

Sự việc đẩy lên đỉnh điểm của sự kinh hoàng khi người đàn ông này mất hoàn toàn lý trí, dùng chân dẫm đạp thô bạo 3 nhát liên tiếp vào đầu và mặt của đứa trẻ, khiến cậu bé đau đớn đến mức bất tỉnh nhân sự ngay tại chỗ. Hành khách trên xe chỉ kịp hét lên kinh hãi trước khi tài xế và những người xung quanh lao vào can ngăn, khống chế kẻ thủ ác.

Sự nhập cuộc của pháp luật và cái giá phải trả

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cảnh sát thị xã Thuyền Sơn (thành phố Toại Ninh) đã lập tức bắt giữ thanh niên họ Quách. Cậu bé 7 tuổi được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng sưng tấy nghiêm trọng ở vùng đầu, chấn thương nhiều phần mềm và hoảng loạn tinh thần sâu sắc.

Ban đầu, cơ quan chức năng đưa ra quyết định tạm giam hành chính 15 ngày đối với hung thủ. Tuy nhiên, trước làn sóng phẫn nộ đỉnh điểm của dư luận và sau khi có kết quả giám định thương tật chính thức của đứa trẻ, cảnh sát Toại Ninh đã lập tức đổi lệnh, khởi tố hình sự (tạm giam hình sự) đối với thanh niên họ Quách về tội cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng. Một bản án tù và khoản tiền bồi thường dân sự khổng lồ là cái giá thích đáng mà gã thanh niên cục súc này phải trả cho phút giây mất kiểm soát của mình.

Cuộc "khẩu chiến" tranh luận: Ai mới là người đáng trách?

Điều đáng nói là sau khi vụ việc được truyền thông đăng tải, cư dân mạng Trung Quốc không hoàn toàn đứng về phía đứa trẻ. Một cuộc tranh luận gay gắt chưa từng có đã nổ ra, chia dư luận thành hai phe đối lập chan chát.

- Phe lên án bạo lực: Chiếm số đông là những ý kiến kịch liệt chỉ trích nam thanh niên. Họ cho rằng dù đứa trẻ có sai, có nghịch ngợm đến đâu thì một người trưởng thành cao lớn cũng không thể dùng những đòn triệt hạ, dẫm đạp vào đầu một đứa trẻ 7 tuổi như vậy. Đó không phải là giáo dục, đó là hành vi thú tính và cố ý gây nguy hiểm đến tính mạng.

- Phe phản đối nạn nuông chiều con trẻ: Ngược lại, một bộ phận không nhỏ cư dân mạng lại thẳng thắn bày tỏ sự "hả hê". Họ để lại những bình luận sắc lạnh: "Bố mẹ không dạy thì ra đường để xã hội dạy hộ" , "Tuy thanh niên đánh hơi nặng tay, nhưng cái tát này là bài học thích đáng cho các bậc phụ huynh luôn nuông chiều, bảo bọc con quá mức" hay "Ra đường không ai có nghĩa vụ phải bao dung cho sự thiếu giáo dục của con bạn cả" .

Thực trạng về những "đứa trẻ ngỗ ngược" và những "bậc cha mẹ dung túng" từ lâu đã là cái gai trong mắt xã hội. Sự dửng dưng của cha mẹ trước việc con cái quấy nhiễu người khác đã tích tụ một lượng phẫn nộ khổng lồ trong cộng đồng, và vụ việc trên xe buýt ở Tứ Xuyên chính là một giọt nước tràn ly, một sự bùng nổ tiêu cực của tâm lý ức chế đó.

Vụ án trên xe buýt tại Tứ Xuyên là một bi kịch xã hội mà trong đó không có ai chiến thắng. Đứa trẻ phải chịu nỗi đau thể xác và bóng đen tâm lý suốt đời; người mẹ phải sống trong ân hận vì buông lỏng quản giáo; và gã thanh niên phải trả giá bằng tương lai trong lao lý.

Yêu thương con trẻ mà thiếu đi sự nghiêm khắc, ranh giới rõ ràng chính là đang tự tay đẩy con mình vào hiểm cảnh. Bởi vì ngoài xã hội kia, không phải ai cũng đủ kiên nhẫn để mỉm cười trước những trò nghịch ngợm của con bạn, và cái giá của sự "dạy dỗ hộ" từ những người xa lạ đôi khi sẽ phải đổi bằng cả máu và nước mắt.