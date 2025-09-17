HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
144 chủ xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Mini |

Những chủ phương tiện có trong danh sách dưới đây cần sớm kiểm tra thông tin.

Ngày 16/9, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Thanh Hoá thông báo danh sách các phương tiện vi phạm về trật tự an toàn giao thông qua hệ thống camera giám sát an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn, từ ngày 21/8/2025 đến ngày 31/8/2025. 

Các lỗi vi phạm chủ yếu là: Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông; Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy;... 

Danh sách cụ thể như sau:

144 Chủ xe vi phạm cần nộp phạt nguội theo Nghị định 168 tại Thanh Hóa - Ảnh 1.

Ảnh: Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hoá

144 Chủ xe vi phạm cần nộp phạt nguội theo Nghị định 168 tại Thanh Hóa - Ảnh 2.

Ảnh: Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hoá

144 Chủ xe vi phạm cần nộp phạt nguội theo Nghị định 168 tại Thanh Hóa - Ảnh 3.

Chú thích ảnh

144 Chủ xe vi phạm cần nộp phạt nguội theo Nghị định 168 tại Thanh Hóa - Ảnh 4.

Ảnh: Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hoá

144 Chủ xe vi phạm cần nộp phạt nguội theo Nghị định 168 tại Thanh Hóa - Ảnh 5.

Ảnh: Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hoá

144 Chủ xe vi phạm cần nộp phạt nguội theo Nghị định 168 tại Thanh Hóa - Ảnh 6.

Ảnh: Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hoá

144 Chủ xe vi phạm cần nộp phạt nguội theo Nghị định 168 tại Thanh Hóa - Ảnh 7.

Ảnh: Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hoá

144 Chủ xe vi phạm cần nộp phạt nguội theo Nghị định 168 tại Thanh Hóa - Ảnh 8.

Ảnh: Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hoá

144 Chủ xe vi phạm cần nộp phạt nguội theo Nghị định 168 tại Thanh Hóa - Ảnh 9.

Ảnh: Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hoá

144 Chủ xe vi phạm cần nộp phạt nguội theo Nghị định 168 tại Thanh Hóa - Ảnh 10.

Ảnh: Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hoá

144 Chủ xe vi phạm cần nộp phạt nguội theo Nghị định 168 tại Thanh Hóa - Ảnh 11.

Ảnh: Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hoá

144 Chủ xe vi phạm cần nộp phạt nguội theo Nghị định 168 tại Thanh Hóa - Ảnh 12.

Ảnh: Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hoá

144 Chủ xe vi phạm cần nộp phạt nguội theo Nghị định 168 tại Thanh Hóa - Ảnh 13.

Ảnh: Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hoá

Theo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hoá, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày vi phạm, Phòng CSGT gửi thông báo đến chủ phương tiện vi phạm, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính được biết và phối hợp thực hiện giải quyết theo quy định.

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày ra thông báo, thông tin vi phạm sẽ được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Cục CSGT. 

Trong thời hạn 30 ngày (kể từ ngày vi phạm), yêu cầu chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính đến bộ phận một cửa của Công an tỉnh Thanh Hóa (số 01 Đỗ Huy Cư, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) hoặc trụ sở Công an tỉnh (nơi cư trú) để giải quyết vụ việc.

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html; hoặc có thể tra cứu vi phạm phạt “nguội” thông qua ứng dụng VneTraffic.

