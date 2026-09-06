143.133 tỷ đồng đầu tư dự án của Sun Group, Vingroup, Masterise và loạt 'ông lớn' đã 'tiêu' được bao nhiêu sau 8 tháng?

Sau 8 tháng đầu năm 2026, 15 doanh nghiệp và liên danh đang triển khai các dự án trọng điểm tại TP.HCM mới thực hiện khoảng 57.900 tỷ đồng, tương đương hơn 40% kế hoạch vốn cả năm. Trong khi Lotte và GS Industry đã gần hoàn thành mục tiêu, nhiều dự án lớn của Sun Group, Vingroup, Masterise và Khang Điền vẫn còn khối lượng vốn đáng kể phải triển khai trong những tháng cuối năm.

Theo báo cáo được trình tại phiên họp UBND TP HCM ngày 4/9, 15 doanh nghiệp và liên danh có tổng kế hoạch vốn năm 2026 khoảng 143.133 tỷ đồng.



Lũy kế đến hết tháng 8, giá trị thực hiện đạt 57.868 tỷ đồng, tương đương 40,4% kế hoạch. Riêng trong tháng 8, các đơn vị thực hiện thêm khoảng 15.595 tỷ đồng.



Như vậy, khoảng 85.000 tỷ đồng kế hoạch vốn vẫn còn phải được triển khai trong 4 tháng cuối năm.

Sun Group tăng tốc mạnh trong tháng 8



Trong số các doanh nghiệp được TP.HCM theo dõi, Sun Group có quy mô kế hoạch vốn lớn nhất với khoảng 40.840 tỷ đồng.



Sau 8 tháng, doanh nghiệp này thực hiện 11.872 tỷ đồng, tương đương 29,1% kế hoạch. Đáng chú ý, riêng tháng 8 giá trị thực hiện đạt 7.054 tỷ đồng, cao hơn đáng kể so với phần thực hiện trong 7 tháng đầu năm.



Phần tăng thêm chủ yếu đến từ dự án Bình Quới - Thanh Đa. Dự án này chưa ghi nhận giá trị thực hiện trong 7 tháng đầu năm nhưng đến tháng 8 đã đạt gần 6.100 tỷ đồng, tương đương khoảng 20% kế hoạch vốn năm hơn 30.000 tỷ đồng.



Một số dự án khác của Sun Group có tiến độ cao hơn. Blanca City đã thực hiện khoảng 3.300 tỷ đồng trên kế hoạch 4.700 tỷ đồng, đạt 71,2%.



Trong khi đó, cụm dự án Trung tâm hành chính mới, Nhà hát Thủ Thiêm và công viên cảnh quan tại khu vực hồ trung tâm Thủ Thiêm ghi nhận hơn 2.100 tỷ đồng, tương đương khoảng 39% kế hoạch.



Ngoài ra, hai dự án cải tạo và chỉnh trang có quy mô nhỏ hơn đã hoàn thành toàn bộ kế hoạch vốn, tổng giá trị khoảng 330 tỷ đồng.

Hai dự án gắn với Vingroup đã thực hiện hơn 18.000 tỷ đồng



Nhóm dự án liên quan đến hệ sinh thái Vingroup được báo cáo tách theo từng pháp nhân thay vì ghi nhận thành một nhóm chung.



Trong đó, CTCP Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc VinSpeed có kế hoạch vốn 27.059 tỷ đồng cho tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ.



Sau 8 tháng, dự án đã thực hiện 7.223 tỷ đồng, tương đương 26,7% kế hoạch. Riêng trong tháng 8, giá trị thực hiện đạt tới 4.972 tỷ đồng.



Một dự án lớn khác là Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ do CTCP Đô thị Du lịch Cần Giờ làm chủ đầu tư.



Kế hoạch vốn năm 2026 của dự án đạt 17.577 tỷ đồng. Đến cuối tháng 8, doanh nghiệp đã thực hiện 10.817 tỷ đồng, tương đương 61,5%. Riêng tháng 8 ghi nhận thêm 1.694 tỷ đồng.



Tính chung hai dự án này, giá trị thực hiện đạt hơn 18.000 tỷ đồng trên tổng kế hoạch gần 44.600 tỷ đồng.



Bên cạnh đó, CTCP Đô thị Du lịch Cần Giờ còn tham gia liên danh triển khai tuyến đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu.



Dự án này có kế hoạch vốn 567 tỷ đồng trong năm 2026, lũy kế 8 tháng đạt 113 tỷ đồng, tương đương 19,9%.

Masterise thực hiện gần 4.900 tỷ đồng, nhóm hạ tầng còn chậm



CTCP Tập đoàn Masterise có tổng kế hoạch vốn khoảng 17.460 tỷ đồng tại 8 dự án, gồm 5 dự án bất động sản và 3 dự án hạ tầng PPP.



Sau 8 tháng, tổng giá trị thực hiện đạt 4.847 tỷ đồng, tương đương 27,8% kế hoạch.



Phần lớn kết quả đến từ nhóm bất động sản.



Năm dự án gồm 152 Trần Phú, Saigon Bason, Khu đô thị Sài Gòn Bình An - The Global City, Tứ giác Bến Thành và The Rivus có tổng kế hoạch khoảng 7.300 tỷ đồng. Lũy kế 8 tháng, nhóm này đã thực hiện gần 4.700 tỷ đồng, tương đương khoảng 64%.



Riêng Khu đô thị Sài Gòn Bình An - The Global City đóng góp hơn 2.700 tỷ đồng.



Ngược lại, ba dự án hạ tầng PPP gồm cầu Cần Giờ, cao tốc Hồ Tràm - Long Thành và cầu Phú Mỹ 2 có tổng kế hoạch hơn 10.000 tỷ đồng nhưng mới thực hiện khoảng 189 tỷ đồng, tức chưa tới 2%.



Trong đó, cầu Cần Giờ mới đạt 4,9% kế hoạch, cao tốc Hồ Tràm - Long Thành đạt 1,6%, còn cầu Phú Mỹ 2 ở mức 1,5%.



Lotte và GS Industry gần hoàn thành kế hoạch



Trong nhóm các doanh nghiệp còn lại, Lotte Properties HCMC đang có tỷ lệ thực hiện cao nhất.



Dự án Thủ Thiêm Eco Smart City có kế hoạch vốn 19.717 tỷ đồng trong năm 2026. Sau 8 tháng, giá trị thực hiện đạt 19.169 tỷ đồng, tương đương 97,2%.



Xếp ngay sau là Công ty TNHH MTV Việt Nam GS Industry với dự án Nhà Bè Metrocity GS.



Dự án này có kế hoạch vốn 2.506 tỷ đồng và đã thực hiện 2.310 tỷ đồng, tương đương 92,2%.



Liên danh VIMC - Cảng Sài Gòn - Terminal Investment Limited Holding S.A. cũng đạt tỷ lệ thực hiện cao tại dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ. Trên kế hoạch 85 tỷ đồng, liên danh đã thực hiện 68 tỷ đồng, tương đương 80%.



Khang Điền chưa ghi nhận thực hiện kế hoạch vốn



Ở chiều ngược lại, CTCP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền nằm trong nhóm có tiến độ thấp nhất.



Hai dự án chỉnh trang khu Mả Lạng và Chợ Gà - Gạo có tổng kế hoạch vốn 9.635 tỷ đồng trong năm 2026 nhưng đến cuối tháng 8 vẫn chưa ghi nhận giá trị thực hiện.



Theo kế hoạch, phần vốn này dự kiến tập trung vào những tháng cuối năm.



Tình trạng tương tự cũng xuất hiện tại dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng do Công ty TNHH Dịch vụ du lịch Bến Nhà Rồng đứng tên.



Dự án có kế hoạch vốn 432 tỷ đồng nhưng sau 8 tháng vẫn chưa ghi nhận giá trị thực hiện.



Một số dự án khác có tỷ lệ thấp gồm Cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ của liên danh GELEXIMCO - ITC CORP - SCIC, với 68 tỷ đồng thực hiện trên kế hoạch 1.118 tỷ đồng, tương đương 6,1%.



Cảng cạn ITC - Rạch Bắp của CTCP Vận tải và Thương mại Quốc tế đạt 50 tỷ đồng trên kế hoạch 375 tỷ đồng, tương ứng 13,3%.



Địa ốc Đại Quang Minh thuộc CTCP Tập đoàn Trường Hải ghi nhận 382 tỷ đồng trên kế hoạch 2.044 tỷ đồng cho hai tuyến đường sắt Bến Thành - Thủ Thiêm và Thủ Thiêm - Long Thành, đạt 18,7%.



Trong đó, toàn bộ giá trị thực hiện đến từ tuyến Bến Thành - Thủ Thiêm, còn tuyến Thủ Thiêm - Long Thành chưa ghi nhận giá trị.



Vốn ngoài Nhà nước tại TP.HCM đã vượt kế hoạch năm



Ở phạm vi rộng hơn, tổng vốn đầu tư toàn xã hội tại TP.HCM sau 8 tháng đầu năm 2026 đạt khoảng 918.000 tỷ đồng, tương đương 74% kế hoạch cả năm hơn 1,24 triệu tỷ đồng.



Đáng chú ý, khu vực ngoài Nhà nước đạt khoảng 716.500 tỷ đồng, tương đương 106% kế hoạch năm.



Trong khi đó, khu vực vốn đầu tư nước ngoài mới đạt gần 40% kế hoạch, tương ứng khoảng 113.100 tỷ đồng.



Khu vực Nhà nước đạt khoảng 88.800 tỷ đồng, tương đương khoảng 32% kế hoạch năm.



Diễn biến này cho thấy khu vực tư nhân đang đóng vai trò lớn trong tốc độ triển khai vốn đầu tư tại TP.HCM, dù tại nhiều dự án trọng điểm, khối lượng vốn còn lại trong những tháng cuối năm vẫn ở mức rất lớn.