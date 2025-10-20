Cụ thể, bà Bùi Thị Minh Hoài (SN 1965) – Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025 – 2030, là ủy viên Bộ Chính trị. Bà cũng là nữ bí thư duy nhất trong số 34 bí thư tỉnh, thành uỷ nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Bà Bùi Thị Minh Hoài quê ở tỉnh Ninh Bình, từng qua các vị trí như: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài và Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang. Ảnh: PV.

Ông Trần Lưu Quang (SN 1967) – Bí thư Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2025 – 2030 hiện đang là Bí thư Trung ương Đảng.

Ông Trần Lưu Quang quê ở tỉnh Tây Ninh, từng qua nhiều vị trí công tác: Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh (cũ); Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Bí thư Thành ủy Hải Phòng; Phó Thủ tướng Chính phủ; Trưởng ban Kinh tế Trung ương; Trưởng Ban Chính sách – Chiến lược Trung ương; Bí thư Thành ủy TPHCM.

Trong 4 thành phố còn lại, ông Lê Tiến Châu (SN 1969, quê Tây Ninh) giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng; ông Nguyễn Đình Trung (SN 1973, quê Nghệ An) giữ chức Bí thư Thành ủy Huế; ông Lê Ngọc Quang (SN 1974, quê Thanh Hóa) giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; ông Lê Quang Tùng (SN 1971, quê Hà Tĩnh) giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ. Cả 4 ông đều là Ủy viên Trung ương Đảng.

Có 2 bí thư tỉnh ủy là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, gồm: ông Trịnh Việt Hùng (SN19 77, quê TP Hải Phòng), là Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai; và ông Lương Nguyễn Minh Triết (SN 1976, quê TP Đà Nẵng) là Bí thư Tỉnh ủy Đăk Lăk.

Các ông: Trần Văn Lâu (hàng trên bên trái), Trương Quốc Huy (hàng trên bên phải), Trần Tiến Dũng (hàng dưới bên trái) và Vũ Hồng Văn. Ảnh: PV.

Có 14 người chưa phải là Ủy viên Trung ương Đảng, gồm các ông: Quản Minh Cường (SN 1969, quê Hưng Yên) - Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng; Trần Tiến Dũng (SN 1975, quê Ninh Bình) - Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên; Lê Minh Ngân (SN 1969, quê Quảng Trị) - Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu; Hoàng Văn Nghiệm (SN 1968, quê Lạng Sơn) - Bí thư Tỉnh ủy Sơn La; Trịnh Xuân Trường (SN 1977, quê Ninh Bình) - Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên; Hoàng Quốc Khánh (SN 1969, quê Sơn La) - Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn; Trương Quốc Huy (SN 1970, quê Ninh Bình) - Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ; Nguyễn Đức Trung (SN 1974, quê Thanh Hoá) - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; Nguyễn Duy Lâm (SN 1972, quê Thái Nguyên) - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh; Nguyễn Văn Phương (SN 1970, quê TP Huế) - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị; Vũ Hồng Văn (SN 1976, quê Hưng Yên) - Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai; Nguyễn Văn Quyết (SN 1972, quê Ninh Bình) - Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh; Trần Văn Lâu (SN 1970, quê TP Cần Thơ) - Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long; Nguyễn Hồ Hải (SN 1977, quê TPHCM) - Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau.