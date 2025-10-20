HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

14 bí thư tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025 – 2030 chưa là Ủy viên Trung ương Đảng

Trường Phong |

Tính đến ngày 17/10, 34 tỉnh, thành phố trên cả nước đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ cấp tỉnh. Trong số 34 bí thư tỉnh, thành ủy nhiệm kỳ 2025 – 2030 có 1 ủy viên Bộ Chính trị, 1 ủy viên Ban Bí thư, 16 ủy viên Trung ương, 2 ủy viên dự khuyết Trung ương và 14 người chưa phải là ủy viên Trung ương. Đáng chú ý, toàn bộ 34 bí thư tỉnh, thành ủy đều không phải là người địa phương.

Cụ thể, bà Bùi Thị Minh Hoài (SN 1965) – Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025 – 2030, là ủy viên Bộ Chính trị. Bà cũng là nữ bí thư duy nhất trong số 34 bí thư tỉnh, thành uỷ nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Bà Bùi Thị Minh Hoài quê ở tỉnh Ninh Bình, từng qua các vị trí như: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Bí thư Thành ủy Hà Nội.

14 bí thư tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025 – 2030 chưa là Ủy viên Trung ương Đảng- Ảnh 1.

14 bí thư tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025 – 2030 chưa là Ủy viên Trung ương Đảng- Ảnh 2.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài và Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang. Ảnh: PV.

Ông Trần Lưu Quang (SN 1967) – Bí thư Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2025 – 2030 hiện đang là Bí thư Trung ương Đảng.

Ông Trần Lưu Quang quê ở tỉnh Tây Ninh, từng qua nhiều vị trí công tác: Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh (cũ); Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Bí thư Thành ủy Hải Phòng; Phó Thủ tướng Chính phủ; Trưởng ban Kinh tế Trung ương; Trưởng Ban Chính sách – Chiến lược Trung ương; Bí thư Thành ủy TPHCM.

Trong 4 thành phố còn lại, ông Lê Tiến Châu (SN 1969, quê Tây Ninh) giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng; ông Nguyễn Đình Trung (SN 1973, quê Nghệ An) giữ chức Bí thư Thành ủy Huế; ông Lê Ngọc Quang (SN 1974, quê Thanh Hóa) giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; ông Lê Quang Tùng (SN 1971, quê Hà Tĩnh) giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ. Cả 4 ông đều là Ủy viên Trung ương Đảng.

Có 2 bí thư tỉnh ủy là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, gồm: ông Trịnh Việt Hùng (SN19 77, quê TP Hải Phòng), là Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai; và ông Lương Nguyễn Minh Triết (SN 1976, quê TP Đà Nẵng) là Bí thư Tỉnh ủy Đăk Lăk.

14 bí thư tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025 – 2030 chưa là Ủy viên Trung ương Đảng- Ảnh 3.

Các ông: Trần Văn Lâu (hàng trên bên trái), Trương Quốc Huy (hàng trên bên phải), Trần Tiến Dũng (hàng dưới bên trái) và Vũ Hồng Văn. Ảnh: PV.

Có 14 người chưa phải là Ủy viên Trung ương Đảng, gồm các ông: Quản Minh Cường (SN 1969, quê Hưng Yên) - Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng; Trần Tiến Dũng (SN 1975, quê Ninh Bình) - Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên; Lê Minh Ngân (SN 1969, quê Quảng Trị) - Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu; Hoàng Văn Nghiệm (SN 1968, quê Lạng Sơn) - Bí thư Tỉnh ủy Sơn La; Trịnh Xuân Trường (SN 1977, quê Ninh Bình) - Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên; Hoàng Quốc Khánh (SN 1969, quê Sơn La) - Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn; Trương Quốc Huy (SN 1970, quê Ninh Bình) - Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ; Nguyễn Đức Trung (SN 1974, quê Thanh Hoá) - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; Nguyễn Duy Lâm (SN 1972, quê Thái Nguyên) - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh; Nguyễn Văn Phương (SN 1970, quê TP Huế) - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị; Vũ Hồng Văn (SN 1976, quê Hưng Yên) - Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai; Nguyễn Văn Quyết (SN 1972, quê Ninh Bình) - Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh; Trần Văn Lâu (SN 1970, quê TP Cần Thơ) - Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long; Nguyễn Hồ Hải (SN 1977, quê TPHCM) - Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau.

Về độ tuổi, 13 bí thư tỉnh, thành ủy có năm sinh trong những năm 1965 – 1969. 21 bí thư tỉnh, thành ủy còn lại có năm sinh vào những năm 1977 – 1970, tương đương 48 - 55 tuổi. Có 3 người trẻ nhất, sinh năm 1977 (48 tuổi), gồm: ông Nguyễn Hồ Hải , Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau; ông Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên; ông Trịnh Việt Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai.

Danh sách 34 Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030
Dự án của Bộ Công an do Vingroup xây dựng: 60.000 chỗ ngồi, mái vòm khổng lồ tự đóng mởDự án của Bộ Công an do Vingroup xây dựng: 60.000 chỗ ngồi, mái vòm khổng lồ tự đóng mở

Bộ trưởng Bộ Công an cho biết đây sẽ là nơi tổ chức các sự kiện nghệ thuật, âm nhạc và lễ hội quy mô lớn.

Tags

thành uỷ hà nội

Thành uỷ Hải Phòng

bí thư tỉnh ủy 2025

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại