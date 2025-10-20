Cụ thể, bà Bùi Thị Minh Hoài (SN 1965) – Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025 – 2030, là ủy viên Bộ Chính trị. Bà cũng là nữ bí thư duy nhất trong số 34 bí thư tỉnh, thành uỷ nhiệm kỳ 2025 – 2030.
Bà Bùi Thị Minh Hoài quê ở tỉnh Ninh Bình, từng qua các vị trí như: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Bí thư Thành ủy Hà Nội.
Ông Trần Lưu Quang (SN 1967) – Bí thư Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2025 – 2030 hiện đang là Bí thư Trung ương Đảng.
Ông Trần Lưu Quang quê ở tỉnh Tây Ninh, từng qua nhiều vị trí công tác: Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh (cũ); Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Bí thư Thành ủy Hải Phòng; Phó Thủ tướng Chính phủ; Trưởng ban Kinh tế Trung ương; Trưởng Ban Chính sách – Chiến lược Trung ương; Bí thư Thành ủy TPHCM.
Trong 4 thành phố còn lại, ông Lê Tiến Châu (SN 1969, quê Tây Ninh) giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng; ông Nguyễn Đình Trung (SN 1973, quê Nghệ An) giữ chức Bí thư Thành ủy Huế; ông Lê Ngọc Quang (SN 1974, quê Thanh Hóa) giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; ông Lê Quang Tùng (SN 1971, quê Hà Tĩnh) giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ. Cả 4 ông đều là Ủy viên Trung ương Đảng.
Có 2 bí thư tỉnh ủy là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, gồm: ông Trịnh Việt Hùng (SN19 77, quê TP Hải Phòng), là Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai; và ông Lương Nguyễn Minh Triết (SN 1976, quê TP Đà Nẵng) là Bí thư Tỉnh ủy Đăk Lăk.
Có 14 người chưa phải là Ủy viên Trung ương Đảng, gồm các ông: Quản Minh Cường (SN 1969, quê Hưng Yên) - Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng; Trần Tiến Dũng (SN 1975, quê Ninh Bình) - Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên; Lê Minh Ngân (SN 1969, quê Quảng Trị) - Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu; Hoàng Văn Nghiệm (SN 1968, quê Lạng Sơn) - Bí thư Tỉnh ủy Sơn La; Trịnh Xuân Trường (SN 1977, quê Ninh Bình) - Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên; Hoàng Quốc Khánh (SN 1969, quê Sơn La) - Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn; Trương Quốc Huy (SN 1970, quê Ninh Bình) - Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ; Nguyễn Đức Trung (SN 1974, quê Thanh Hoá) - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; Nguyễn Duy Lâm (SN 1972, quê Thái Nguyên) - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh; Nguyễn Văn Phương (SN 1970, quê TP Huế) - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị; Vũ Hồng Văn (SN 1976, quê Hưng Yên) - Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai; Nguyễn Văn Quyết (SN 1972, quê Ninh Bình) - Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh; Trần Văn Lâu (SN 1970, quê TP Cần Thơ) - Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long; Nguyễn Hồ Hải (SN 1977, quê TPHCM) - Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau.
Về độ tuổi, 13 bí thư tỉnh, thành ủy có năm sinh trong những năm 1965 – 1969. 21 bí thư tỉnh, thành ủy còn lại có năm sinh vào những năm 1977 – 1970, tương đương 48 - 55 tuổi. Có 3 người trẻ nhất, sinh năm 1977 (48 tuổi), gồm: ông Nguyễn Hồ Hải , Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau; ông Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên; ông Trịnh Việt Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai.