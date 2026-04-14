131 triệu lượt xem Justin Bieber hát karaoke ở Coachella, gần 30 năm chưa ai làm được điều này

Kỷ lục vô tiền khoáng hậu

Sân khấu của Justin Bieber tại Coachella 2026 đang thực sự tạo nên một cú nổ lớn, phủ sóng khắp các nền tảng mạng xã hội nhờ nguồn năng lượng khổng lồ và cảm giác hoài niệm mãnh liệt mà anh mang lại. Bằng việc làm rung chuyển bầu không khí lễ hội chỉ với một khoảnh khắc xuất hiện ngắn ngủi, giọng ca sinh năm 1994 đã một lần nữa chứng minh sức hút mang tính biểu tượng của mình trên bản đồ âm nhạc toàn cầu.

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc biểu diễn của Justin Bieber được đăng tải trên Instagram đã lập tức tạo nên một "cơn địa chấn" truyền thông thực sự. Các số liệu thống kê ghi nhận đoạn clip đã cán mốc 100 triệu lượt xem chỉ trong vòng 24 giờ đầu tiên, một kỷ lục không tưởng. Tính đến thời điểm hiện tại, sức nóng của video vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi chính thức vượt ngưỡng 131 triệu lượt xem, đi kèm với đó là hơn 9 triệu lượt thích và hơn 86.000 bình luận.

Đáng chú ý, thành tích vô tiền khoáng hậu này đã giúp giọng ca sinh năm 1994 trở thành nghệ sĩ sở hữu video nhiều lượt xem nhất về Coachella qua các mùa. Bảng xếp hạng Top 3 video thịnh hành nhất của lễ hội hiện nay ghi nhận một khoảng cách khổng lồ giữa người dẫn đầu và các vị trí bám đuổi. Cụ thể, Justin Bieber bỏ xa vị trí thứ hai là nam ca sĩ Benson Boone (64,8 triệu lượt xem) và vị trí thứ ba thuộc về JENNIE (56,3 triệu lượt xem).

Đoạn video gây bão mạng xã hội thực chất ghi lại một khoảnh khắc tương đối đơn giản nhưng lại mang đậm dấu ấn cá nhân của nam nghệ sĩ. Xuất hiện trên sân khấu với phong cách bụi bặm, giản dị thường thấy cùng áo phông tối màu và quần form rộng, Justin Bieber ngồi thư thái ở rìa sân khấu, vừa hát vừa ngắm nhìn biển người hâm mộ. Ngay sau đó, anh đứng dậy, di chuyển đầy năng lượng và hô to "Coachella", đồng thời gửi lời nhắn nhủ "I love you guys".

Dưới phần bình luận, hàng chục ngàn ý kiến từ người hâm mộ trên khắp thế giới đã được để lại. Đa số khán giả đều thể hiện sự phấn khích tột độ, khẳng định đây là một khoảnh khắc mang tính hoài niệm mạnh mẽ. Nhiều ý kiến cho biết họ cảm thấy "nổi da gà" trước năng lượng khổng lồ từ đám đông, đồng thời nhận định sự xuất hiện của Justin đã giúp "chữa lành" tuổi thơ của họ. Hàng loạt bình luận mang nội dung "Một ngày là Belieber, mãi mãi là Belieber" liên tục được đẩy lên top đầu, minh chứng rõ nét cho sự ủng hộ bền bỉ mà công chúng dành cho nam ca sĩ.

Sự đẳng cấp của "bức tường thành" kỷ nguyên đếm view

Để tạo nên khoảnh khắc bùng nổ mạng xã hội nói trên, không thể không nhắc đến quy mô của sân khấu biểu diễn tại Coachella 2026. Sân khấu của Justin Bieber được ghi nhận là một trong những khu vực có sức chứa đám đông lớn nhất lễ hội năm nay. Sự cộng hưởng hoàn hảo giữa hình ảnh nghệ sĩ ung dung làm chủ sân khấu và âm thanh hò reo cuồng nhiệt từ hàng vạn khán giả đã trở thành chất xúc tác mạnh mẽ, đẩy tốc độ lan truyền của đoạn video về màn trình diễn của Justin lên mức chóng mặt.

Tốc độ tăng trưởng lượt xem khủng khiếp tại Coachella 2026 ngay lập tức gợi nhớ lại "kỷ nguyên vàng" của Justin Bieber trên nền tảng YouTube cách đây nhiều năm. Trong giai đoạn việc đếm view bắt đầu trở thành thước đo thành tích, Justin Bieber luôn được mệnh danh là "ông hoàng" không có đối thủ.

Nhìn lại bảng vàng thành tích, Justin Bieber là nghệ sĩ đầu tiên trên thế giới cán mốc 50 triệu người đăng ký trên nền tảng YouTube. Nam ca sĩ sở hữu hàng loạt siêu hit thiết lập kỷ lục Guinness và xô đổ các cột mốc tỷ view nhanh nhất lịch sử ở thời điểm ra mắt. Cụ thể, siêu hit Sorry hiện đã vượt mốc 3,8 tỷ lượt xem, bản tình ca What Do You Mean? bỏ túi hơn 2,2 tỷ lượt xem, Love Yourself đạt 1,7 tỷ lượt xem, hay ca khúc mang tính biểu tượng Baby cũng đã cán mốc hơn 3,1 tỷ lượt xem. Trong suốt một thập kỷ qua, anh liên tục duy trì vị thế là một trong những nghệ sĩ sở hữu tổng lượt xem lớn nhất toàn cầu.

Sự kiện đoạn video tại Coachella cán mốc 131 triệu lượt xem không chỉ là một kỷ lục mới bổ sung vào bộ sưu tập thành tích đồ sộ của Justin Bieber, mà còn là minh chứng rõ ràng nhất cho sức mạnh truyền thông chưa từng suy giảm của anh. Bất chấp sự thay đổi không ngừng của thị trường âm nhạc với sự xuất hiện của hàng loạt xu hướng và thế hệ nghệ sĩ mới, nền tảng người hâm mộ và giá trị thương hiệu mang tên Justin Bieber vẫn luôn là một bức tường thành vững chắc, rất khó để bất kỳ ai có thể xô đổ.