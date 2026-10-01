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1,3 triệu người mê Khả Ngân hiện tại

Linh An
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Sau nghi vấn mang thai con đầu lòng, nhan sắc của Khả Ngân cũng

Sau khi công khai kết hôn cùng Nhan Phúc Vinh và nghi vấn mang thai con đầu lòng, những hình ảnh của Khả Ngân càng nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Mới đây, một đoạn video ghi lại cận cảnh nhan sắc của nữ diễn viên trong quá trình thai kỳ tiếp tục khiến người hâm mộ xao xuyến. Không cần trang điểm quá cầu kỳ hay tạo hình đặc biệt, người đẹp vẫn gây ấn tượng với gương mặt rạng rỡ, đường nét mềm mại và thần thái ngọt ngào. Đáng chú ý, nhiều người nhận xét mỹ nhân sinh năm 1997 dường như ngày càng nhuận sắc kể từ khi mang thai, visual trở nên tươi tắn và có sức sống hơn.

Đoạn video hút hơn 1,3 triệu lượt xem chỉ trong thời gian ngắn đăng tải của Khả Ngân. (Nguồn: Khả Ngân)

Visual của Khả Ngân trong khoảnh khắc này gây thương nhớ bởi vẻ đẹp trong veo, tự nhiên. Nữ diễn viên lựa chọn layout makeup khá nhẹ nhàng, gần như tập trung vào việc tôn lên những đường nét sẵn có thay vì sử dụng lớp nền hay màu sắc quá đậm. Làn da sáng mịn, đôi má ửng hồng nhẹ cùng đôi môi căng mọng giúp gương mặt người đẹp thêm phần tươi tắn, ngọt ngào. Dù đang mang thai, có thể thấy đường nét gương mặt của Khả Ngân vẫn khá thon gọn, thanh tú, không tạo cảm giác nặng nề mà ngược lại còn có phần đầy đặn, mềm mại hơn. Đặc biệt, mái tóc dài dày dặn, bồng bềnh tự nhiên càng khiến nhan sắc của cô thêm phần nhẹ nhàng, nữ tính. Chất tóc dày, suôn mượt cũng cho thấy phần nào sự chăm sóc tốt của nữ diễn viên, hoàn thiện diện mạo trẻ trung và đầy sức sống khiến người nhìn khó rời mắt.

1,3 triệu người mê Khả Ngân hiện tại- Ảnh 1.

Vẻ đẹp trong veo, ngọt ngào và tràn đầy sức sống của Khả Ngân.

1,3 triệu người mê Khả Ngân hiện tại- Ảnh 2.

Từ đường nét gương mặt, làn da đến mái tóc của nữ diễn viên đều rất "trộm vía" trong giai đoạn thai kỳ.

1,3 triệu người mê Khả Ngân hiện tại- Ảnh 3.

Netizen mê đắm trước vẻ đẹp tự nhiên, hạnh phúc và rạng rỡ của Khả Ngân. Thậm chí, nhiều người nổi tiếng như Mâu Thủy, Orange cũng phải trầm trồ trước nhan sắc của nữ diễn viên.

Khả Ngân từng khiến công chúng không khỏi lo lắng khi trải qua giai đoạn sụt cân nghiêm trọng vì tình hình sức khỏe không ổn định. Năm 2021, nữ diễn viên từng được cho là chỉ nặng khoảng 42kg dù cao gần 1,7m, sở hữu thân hình gầy gò, lộ rõ xương ức và cánh tay khẳng khiu. Thời điểm đó, cô liên tục gặp vấn đề về thể chất, có lúc phải truyền nước vì bị ốm, thậm chí từng chia sẻ về tình trạng ho ra máu và tinh thần bất ổn. Đáng chú ý, Khả Ngân từng khiến công chúng xót xa khi tiết lộ đã giảm tới 10kg chỉ trong một tuần. Bởi vậy, vóc dáng đầy đặn và có sức sống hơn hiện tại mang đến một hình ảnh Khả Ngân rạng rỡ và năng lượng hơn rất nhiều. Mỗi lần xuất hiện, người đẹp đều gây ấn tượng với visual tươi tắn, vóc dáng cân đối và thần thái ngập tràn sức sống. Nếu tin đồn mang thai là thật, thì Khả Ngân chính thức ra nhập hội "mẹ bầu" vô cùng xinh đẹp của showbiz Việt.

1,3 triệu người mê Khả Ngân hiện tại- Ảnh 4.
1,3 triệu người mê Khả Ngân hiện tại- Ảnh 5.
1,3 triệu người mê Khả Ngân hiện tại- Ảnh 6.

Cuộc sống viên mãn giúp nhan sắc Khả Ngân thăng hạng, ngày càng xinh đẹp và rạng rỡ.

Ảnh: TikTok, Instagram.

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Tags

Khả Ngân

Nhan Phúc Vinh

mang thai

visual

diễn viên

sao Việt

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