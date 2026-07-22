HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

13 thanh niên phóng nhanh, vượt ẩu ‘thông chốt’ trên đường phố Hải Phòng

Minh Khang
|

13 thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, không gương chiếu hậu, không có giấy tờ, phóng nhanh vượt ẩu, dàn hàng ngang, bỏ chạy khi gặp lực lượng công an.

Thông tin từ Công an TP Hải Phòng, đêm 19/7 và rạng sáng 20/7, lực lượng HP22 (Lực lượng đặc biệt) Công an TP Hải Phòng tiếp tục tổ chức tuần tra, vây giáp chống tội phạm đường phố trên địa bàn TP Hải Phòng.

13 Thanh niên vi phạm giao thông phóng nhanh vượt ẩu tại Hải Phòng - Ảnh 1.

Công an phường Gia viên làm việc với 13 thanh niên vi phạm

Tại địa bàn phường Gia Viên, Công an phường Gia Viên chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng CSGT và Công an phường Lê Chân tổ chức lực lượng tuần tra, vây giáp kiên quyết chống tội phạm đường phố trên tuyến đường Lạch Tray.

Vào thời điểm trên, lực lượng Công an đã kiểm tra, phát hiện 13 thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, không gương chiếu hậu, không có giấy tờ, phóng nhanh vượt ẩu, dàn hàng ngang, bỏ chạy khi gặp lực lượng Công an.

Trong đó, T.N.K (SN 2006, trú tại phường Hồng Bàng Hải Phòng), cầm lái xe máy BKS: 15B3-637.79, chở theo Đ.D.L (SN 2008, trú tại Hải An, Hải Phòng) không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh, không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của lực lượng Công an, tăng ga bỏ chạy.

Trong quá trình bỏ chạy 2 trường hợp này đã va quệt vào rào chắn và cán bộ công an đang làm nhiệm vụ, khiến cả hai thanh niên cùng phương tiện ngã ra đường và bị thương.

Bên cạnh đó, có 2 thanh niên là N.T.H (SN 2007, trú tại phường An Biên, Hải Phòng), đi xe máy BKS: 15AA - 426.85, chở N.T.A (SN 2008; trú tại phường Ngô Quyền, Hải Phòng), trong cốp xe có 1 thanh kiếm dài khoảng 60cm.

Hiện, Công an phường Gia Viên, đang xác minh làm rõ, xử lý.

Theo Công an TP Hải Phòng, thời gian tới, lực lượng HP22 Công an thành phố, lực lượng HP22 cụm các phường, xã tiếp tục tổ chức tuần tra khép kín địa bàn, kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trên toàn TP Hải Phòng.

google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Công an TP Hải Phòng

công an phường Gia Viên

Công an phường Lê Chân

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

01:25
MG ZS Hybrid+ ra mắt Đông Nam Á: Thiết kế mới, hộp số 3 cấp độc đáo, 15 tính năng hỗ trợ lái

MG ZS Hybrid+ ra mắt Đông Nam Á: Thiết kế mới, hộp số 3 cấp độc đáo, 15 tính năng hỗ trợ lái

01:01
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

01:27
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

01:44
Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

01:16
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại