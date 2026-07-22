13 thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, không gương chiếu hậu, không có giấy tờ, phóng nhanh vượt ẩu, dàn hàng ngang, bỏ chạy khi gặp lực lượng công an.

Thông tin từ Công an TP Hải Phòng, đêm 19/7 và rạng sáng 20/7, lực lượng HP22 (Lực lượng đặc biệt) Công an TP Hải Phòng tiếp tục tổ chức tuần tra, vây giáp chống tội phạm đường phố trên địa bàn TP Hải Phòng.

Công an phường Gia viên làm việc với 13 thanh niên vi phạm

Tại địa bàn phường Gia Viên, Công an phường Gia Viên chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng CSGT và Công an phường Lê Chân tổ chức lực lượng tuần tra, vây giáp kiên quyết chống tội phạm đường phố trên tuyến đường Lạch Tray.

Vào thời điểm trên, lực lượng Công an đã kiểm tra, phát hiện 13 thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, không gương chiếu hậu, không có giấy tờ, phóng nhanh vượt ẩu, dàn hàng ngang, bỏ chạy khi gặp lực lượng Công an.

Trong đó, T.N.K (SN 2006, trú tại phường Hồng Bàng Hải Phòng), cầm lái xe máy BKS: 15B3-637.79, chở theo Đ.D.L (SN 2008, trú tại Hải An, Hải Phòng) không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh, không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của lực lượng Công an, tăng ga bỏ chạy.

Trong quá trình bỏ chạy 2 trường hợp này đã va quệt vào rào chắn và cán bộ công an đang làm nhiệm vụ, khiến cả hai thanh niên cùng phương tiện ngã ra đường và bị thương.

Bên cạnh đó, có 2 thanh niên là N.T.H (SN 2007, trú tại phường An Biên, Hải Phòng), đi xe máy BKS: 15AA - 426.85, chở N.T.A (SN 2008; trú tại phường Ngô Quyền, Hải Phòng), trong cốp xe có 1 thanh kiếm dài khoảng 60cm.

Hiện, Công an phường Gia Viên, đang xác minh làm rõ, xử lý.

Theo Công an TP Hải Phòng, thời gian tới, lực lượng HP22 Công an thành phố, lực lượng HP22 cụm các phường, xã tiếp tục tổ chức tuần tra khép kín địa bàn, kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trên toàn TP Hải Phòng.