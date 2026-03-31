13 năm qua chưa từng thấy cặp đôi nào đáng sợ vậy: Càng nhìn càng giống dì cháu, không nổi một miếng chemistry

Trang Sina đưa tin sau khi bộ phim Bạch Nhật Đề Đăng lên sóng, từ khóa "Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Phi Vũ xuất hiện bên cạnh nhau bị chê lộ khoảng cách tuổi tác" trở thành chủ đề được bàn luận nhiều nhất trên MXH Weibo thu về tới 60 triệu lượt xem, đáng tiếc lại trở thành một trong những nội dung được quan tâm nhất của tác phẩm.

Quả thực, trong một bộ phim ngôn tình, cảm giác "hợp nhau đẹp đôi" giữa hai nhân vật chính rất quan trọng và thúc đẩy mong muốn xem phim của khán giả, đồng thời có ảnh hưởng trực tiếp đến thành tích của tác phẩm. Tuy nhiên, đây là điều còn thiếu trong Bạch Nhật Đề Đăng.

Ngay từ khi mới khai máy, khán giả đã cho rằng giữa Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Phi Vũ không có sự ăn ý - tương thích với nhau về cả ngoại hình lẫn khí chất. Mỹ nhân Tân Cương hơn bạn diễn 8 tuổi, ngoại hình già dặn hơn, phong cách phóng khoáng sắc sảo từng trải, trong khi đó Trần Phi Vũ tạo cảm giác non trẻ thiếu kinh nghiệm nhưng bạo dạn ngang bướng.

Thiết lập nhân vật của họ là Quỷ vương sống 400 năm và chàng thiếu niên tướng quân 19 tuổi với thân thế bí ẩn. Có thể coi như giữa họ là chuyện tình chị em nhưng hai diễn viên không thể mang lại sức hút như các cặp đôi chị em khác. Họ luôn tạo cảm giác "tôi đang nỗ lực diễn, nỗ lực quyến rũ đối phương" khiến người xem thấy giả tạo, mệt mỏi. Cộng thêm sự khác biệt tuổi tác và ngoại hình, Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Phi Vũ càng nhìn càng giống mẹ-con, dì-cháu, một khoảng cách thế hệ lớn khó vượt qua.

Vì vậy, nhiều người chê giữa hai diễn viên không nảy sinh cảm xúc tình yêu mà giống bậc trưởng bối và con cháu. Đặc biệt là khi nữ chính không đóng giả người khác mà mặc trang phục của Quỷ vương (Linh chủ), những bộ trang phục sẫm màu, phong cách trang điểm uy nghi quyền lực càng tạo cảm giác già dặn hơn so với nam chính.

Địch Lệ Nhiệt Ba cũng bị chê lạm dụng bộ lọc làm đẹp quá mức. Trong loạt ảnh được các bên truyền thông tung ra nữ diễn viên có làn da láng mịn thần thái trẻ trung. Nhưng thực tế, khi xem phim dấu hiệu tuổi tác của cô lộ rõ, gương mặt có nếp nhăn và ngày càng dài khác biệt với ảnh chụp quá nhiều.

Trong Bạch Nhật Đề Đăng , Địch Lệ Nhiệt Ba thủ vai Hạ Tư Mộ - một quỷ vương đã tồn tại hơn 400 năm. Không có ngũ giác, nàng sống bằng cách hấp thụ "hồn hỏa" của linh hồn. Trong một lần xuất hiện nơi chiến trường để "kiếm ăn", nàng bị Đoạn Tư - một thiếu niên tướng quân hiểu lầm là cô gái mồ côi và mang về quân doanh.

Định mệnh bắt đầu khi Đoạn Tư sở hữu pháp khí đặc biệt, trở thành người duy nhất có thể lập khế ước với Hạ Tư Mộ. Từ đó, nàng mượn giác quan của chàng để lần đầu tiên cảm nhận thế giới, một hành trình vừa kỳ bí vừa nhuốm màu cảm xúc.