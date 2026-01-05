Các nguồn tin của Nga cho biết, Lực lượng Hàng không - Vũ trụ Nga (VKS) đã hoàn tất việc tái triển khai và chuẩn bị cho một cuộc tấn công phối hợp nhằm vào các mục tiêu ở Ukraine, nhằm trả đũa cho vụ Ukraine sử dụng máy bay không người lái tấn công vào dinh thực của Tổng thống Vladimir Putin vào đêm ngày 28, rạng sáng 29 tháng 12 năm ngoái.

Ban đầu, phía Nga cung cấp bằng chứng thuyết phục cho thấy Ukraine đã cố gắng tấn công dinh thự tổng thống Nga bằng máy bay không người lái, mặc dù các quan chức Kiev đã cố gắng phủ nhận điều này.

Dữ liệu từ Bộ Tổng tham mưu Nga cho thấy, Lực lượng vũ trang Ukraine đã tấn công dinh thự của ông Putin từ nhiều hướng cùng lúc, phóng tổng cộng khoảng 91 máy bay không người lái, nhưng tất cả đều bị hệ thống phòng không Nga bảo vệ ở khu vực xung quanh phá hủy.

Nguồn tin nhấn mạnh rằng, VKS có thể triển khai 10 máy bay ném bom Tu-95MS Bear-H, 3 máy bay ném bom Tu-160 Blackjack và ít nhất 400 máy bay không người lái Geran-2 cho vụ tấn công trả đũa này.

Bên cạnh đó, một số lượng không nhỏ tên lửa hành trình Kalibr, tên lửa đạn đạo chiến thuật (OTRK) Iskander-M và tên lửa siêu thanh Kh-47M2 Kinzhal cũng có thể được sử dụng trong cuộc tấn công trả đũa này.

Cần nhắc lại rằng, Moscow đã cam kết sẽ phát động một cuộc tấn công trả đũa chống lại Ukraine sau vụ tấn công của Lực lượng Vũ trang Ukraine vào dinh thự của ông Putin ở vùng Novgorod.

Nguồn tin cũng khẳng định rằng, các mục tiêu cho cuộc tấn công này cũng đã được xác định, nhưng không tiết lộ thời gian cụ thể diễn ra đòn đáp trả.

Điều đáng chú ý là giới tình báo và quân sự của Lực lượng Vũ trang Ukraine hiện cũng đang cố gắng xác định các mục tiêu mà quân đội Nga sẽ tấn công.

Mặc dù không có địa chỉ cụ thể nhưng các chuyên gia phương Tây cho rằng, một cuộc tấn công vào khu vực đầu não chính phủ Ukraine ở thủ đô Kiev được cho là khả năng “khó có thể xảy ra”.

Bên cạnh việc tấn công vào các địa điểm quân sự hoặc dân sự được sử dụng cho mục đích quân sự; các bến cảng, kho bãi tập trung viện trợ quân sự, hậu cần kỹ thuật của Quân đội Ukraine, Lực lượng Vũ trang Nga có thể tập trung vào việc phá hủy cơ sở hạ tầng năng lượng của chính quyền Kiev.