13 hãng hàng không cấm mang pin sạc dự phòng lên máy bay từ 1/10

Bắt đầu từ ngày 1/10, loạt hãng hàng không lớn trên thế giới, trong đó có Emirates, Singapore Airlines, Cathay Pacific và Thai Airways, sẽ áp dụng quy định mới: cấm mang pin sạc dự phòng lên khoang hành khách. Đây là động thái được đưa ra sau khi các cơ quan an toàn hàng không ghi nhận nhiều sự cố liên quan đến pin lithium, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ và phát thải khí độc.

Emirates cho biết, việc hành khách thường xuyên mang theo và sử dụng pin dự phòng trong chuyến bay đã kéo theo nhiều vụ việc mất an toàn. Hãng nhấn mạnh pin lithium nếu gặp sự cố có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng, bao gồm cháy lớn trong không gian kín của máy bay. Chính vì vậy, quy định mới yêu cầu cấm tuyệt đối pin sạc dự phòng trong khoang, nhằm giảm thiểu rủi ro.

Từ ngày 1/10, 13 hãng hàng không cấm mang pin sạc dự phòng lên khoang máy bay do nguy cơ cháy nổ và an toàn hành khách. (Ảnh minh hoạ)

Không chỉ Emirates, danh sách 13 hãng áp dụng quy định này còn có Singapore Airlines, EVA Air, Thai Airways, AirAsia, Air Busan, China Airlines, Korean Air, Cathay Pacific, Hong Kong Airlines, Tigerair, Starlux và Asiana. Tất cả đều khẳng định đây là biện pháp cần thiết để bảo vệ hành khách và phi hành đoàn.

Trong khi đó, Cơ quan Hàng không Dân dụng Vương quốc Anh (CAA) vẫn cho phép pin lithium-ion từ 100 Wh đến 160 Wh được mang trong hành lý xách tay với mục đích cá nhân, nhưng phải tuân thủ nghiêm ngặt yêu cầu tắt nguồn hoàn toàn và bảo quản đúng cách. Glenn Bradley, Trưởng bộ phận điều hành bay của CAA, cảnh báo: Nếu pin gặp sự cố, lửa bùng phát trong khoang có thể rất khó kiểm soát. Do đó, việc để pin trong hành lý cabin giúp tiếp viên dễ dàng xử lý nếu xảy ra sự cố.

Quy định nghiêm ngặt này được xem là lời cảnh tỉnh về nguy cơ mà các thiết bị công nghệ cá nhân mang lại khi bay. Với hành khách Việt Nam, việc cấm pin sạc dự phòng sẽ ảnh hưởng trực tiếp bởi nhiều hãng quốc tế khai thác đường bay đến Việt Nam như Singapore Airlines, Thai Airways, AirAsia hay Cathay Pacific đều nằm trong danh sách. Người đi công tác, du học hay du lịch cần lưu ý, vì thói quen mang pin dự phòng có thể khiến họ gặp rắc rối tại cửa kiểm tra an ninh hoặc thậm chí bị từ chối vận chuyển.

Trong bối cảnh an toàn hàng không được đặt lên hàng đầu, hành khách nên kiểm tra kỹ lưỡng quy định của từng hãng bay, đồng thời chuẩn bị sẵn phương án gửi pin dự phòng theo đúng hướng dẫn để tránh gián đoạn hành trình. Đây không chỉ là quy định mang tính phòng ngừa mà còn phản ánh thực tế: sự an toàn trên bầu trời cần đến sự hợp tác tuyệt đối của tất cả mọi người.