12.392 tỷ đồng là tổng vốn cần bố trí cho toàn bộ các dự án di dân, tái định cư và giải phóng mặt bằng phục vụ Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận. Thông tin này được UBND tỉnh Khánh Hòa đưa ra trong sự kiện quan trọng ngày 15/1/2026.

Sáng cùng ngày, tại xã Phước Dinh (tỉnh Khánh Hòa), UBND tỉnh đã long trọng tổ chức Lễ khởi động Dự án thành phần 1: Di dân tái định cư, giải phóng mặt bằng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1.

Đây là dấu mốc quan trọng, mở đường cho dự án năng lượng hạt nhân chiến lược quốc gia đầu tiên của Việt Nam: Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận (gồm 2 nhà máy là Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2).

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn trò chuyện cùng người dân trong vùng dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 tại buổi lễ ngày 15/1/2026 - Ảnh: VGP/Hải Minh



Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn đã dự và phát biểu chỉ đạo, nhấn mạnh vai trò của điện hạt nhân trong đảm bảo an ninh năng lượng, phát triển điện xanh - sạch, ít phát thải, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng điện 15-18%/năm.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, tổng vốn cần bố trí cho các dự án di dân, tái định cư, giải phóng mặt bằng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2 là khoảng 12.392 tỷ đồng – con số thể hiện quyết tâm của Nhà nước trong việc đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho người dân, đồng thời thúc đẩy tiến độ dự án trọng điểm quốc gia.

Riêng Dự án thành phần 1 (phục vụ Ninh Thuận 1) có tổng mức đầu tư hơn 6.699 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng chiếm 5.280 tỷ đồng; chi phí xây dựng hơn 1.082 tỷ đồng cùng các chi phí khác.

Hình ảnh minh họa về Nhà máy điện hạt nhân của Việt Nam do AI tạo.

Khu tái định cư được đầu tư đồng bộ với hạ tầng hiện đại: đường giao thông dài hơn 12 km, san nền 41,77 ha, công viên cây xanh 5,98 ha, hệ thống cấp điện - nước, khu neo đậu tàu cá cho 150 tàu, cùng các công trình dân sinh thiết yếu như trường học, trạm y tế, chợ, trung tâm văn hóa...

Phó Thủ tướng yêu cầu các cấp ngành phối hợp quyết liệt, đảm bảo tiến độ hoàn thành dự án điện hạt nhân tổng công suất 4.000 MW trước 31/12/2030 (chậm nhất trước ngày 31/12/2031), đồng thời mang lại nơi ở mới ổn định, sinh kế bền vững cho người dân không thấp hơn nơi cũ.

Theo các chuyên gia hạt nhân thế giới, điện hạt nhân là nguồn năng lượng sạch, ít phát thải carbon.

Sự ra đời của Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận góp phần thực hiện cam kết Net Zero (phát thải ròng bằng 0) vào năm 2050 của Việt Nam đồng thời giúp nước ta giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, chuyển đổi sang nền kinh tế xanh bền vững.