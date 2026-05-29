1.233 người sở hữu tài sản trên 30 triệu USD: Việt Nam trở thành 'điểm nóng' siêu giàu trong Báo cáo Thịnh vượng 2026

Báo cáo Thịnh vượng 2026 (The Wealth Report), ấn bản kỷ niệm 20 năm của Knight Frank cho thấy bức tranh tài sản toàn cầu vẫn tiếp tục mở rộng, bất chấp một thế giới nhiều biến động hơn.

Nếu trong giai đoạn trước, dòng tiền của giới nhà giàu được đặt trong môi trường lãi suất thấp, toàn cầu hóa mạnh và thanh khoản dồi dào, thì bối cảnh hiện nay đã khác. Địa chính trị phân mảnh, lạm phát khó lường, áp lực nợ công, biến động năng lượng và sự dịch chuyển của chuỗi cung ứng đang khiến giới siêu giàu phải thay đổi cách bảo toàn, phân bổ và triển khai tài sản.

Điểm đáng chú ý là sự giàu lên vẫn không chậm lại. Theo Knight Frank, trong giai đoạn 2021-2026, số cá nhân siêu giàu trên toàn cầu, tức nhóm có tài sản ròng trên 30 triệu USD (UHNWI), đã tăng từ 551.435 người lên 713.626 người. Điều đó đồng nghĩa thế giới có thêm hơn 162.000 người siêu giàu chỉ trong 5 năm, tương đương trung bình mỗi ngày có thêm khoảng 89 người vượt qua ngưỡng tài sản 30 triệu USD.

Ba khu vực vẫn chi phối bản đồ tài sản toàn cầu là Bắc Mỹ, châu Á - Thái Bình Dương và châu Âu. Bắc Mỹ tiếp tục dẫn đầu với khoảng 37% số người siêu giàu toàn cầu. Châu Á - Thái Bình Dương chiếm gần 31%, trong khi châu Âu đứng sau với hơn 25%. Tuy nhiên, điểm mới của báo cáo năm nay không chỉ nằm ở quy mô của các trung tâm tài sản truyền thống, mà ở tốc độ hình thành các “điểm nóng” mới.

Knight Frank nhận định tăng trưởng của nhóm UHNWI trong 5 năm tới sẽ không chỉ đến từ những cái tên quen thuộc như Mỹ, Trung Quốc hay các trung tâm tài chính lâu đời. Thay vào đó, các nền kinh tế đang trưởng thành nhanh như Indonesia, Saudi Arabia, Ba Lan và Việt Nam mới là nhóm nổi bật về tốc độ tăng số người siêu giàu.

Trong bảng xếp hạng các thị trường có tốc độ tăng UHNWI nhanh nhất giai đoạn 2026-2031, Việt Nam đứng thứ 4. Theo Knight Frank, Việt Nam hiện có 1.233 cá nhân sở hữu tài sản ròng từ 30 triệu USD trở lên (tương đương khoảng 790 tỷ USD). Con số này được dự báo tăng lên 1.960 người vào năm 2031, tương đương mức tăng 59% chỉ trong 5 năm.

Nếu nhìn dài hơn, tốc độ này càng đáng chú ý. Năm 2021, Việt Nam có 954 người thuộc nhóm tài sản trên 30 triệu USD. Đến năm 2026, con số đã tăng lên 1.233 người, tương đương mức tăng 29,2% trong 5 năm. Như vậy, không chỉ số người giàu tăng lên, mà tốc độ hình thành lớp tài sản lớn tại Việt Nam được dự báo còn tăng nhanh hơn trong giai đoạn kế tiếp.

Chi tiết này cho thấy Việt Nam đang bước vào một giai đoạn khác của quá trình tích lũy tài sản tư nhân. Ở giai đoạn trước, câu chuyện người giàu thường gắn với một vài cá nhân nổi bật, các thương vụ bất động sản lớn hoặc những đợt tăng giá cổ phiếu.

Nhưng khi số người có tài sản trên 30 triệu USD đã lên tới hơn 1.200 người, đây không còn là hiện tượng đơn lẻ. Đó là dấu hiệu của một tầng lớp tài sản mới đang mở rộng cùng với quá trình phát triển của doanh nghiệp tư nhân, thị trường vốn, bất động sản, ngân hàng, tiêu dùng, sản xuất và các ngành dịch vụ giá trị cao.

Dù vậy, cần hiểu đúng con số 30 triệu USD. Đây là tài sản ròng, không phải tiền mặt. Tài sản này có thể nằm trong cổ phần doanh nghiệp, bất động sản, chứng khoán, vốn góp, tài sản tài chính hoặc các khoản đầu tư khác.

Vì vậy, quy mô của nhóm siêu giàu thường biến động theo thị trường chứng khoán, giá bất động sản, định giá doanh nghiệp và tỷ giá. Một doanh nhân có thể vượt ngưỡng 30 triệu USD trong chu kỳ tăng của thị trường, nhưng cũng có thể tụt xuống dưới ngưỡng này khi giá cổ phiếu hoặc giá trị tài sản giảm mạnh.

Ở tầng cao hơn của kim tự tháp tài sản, danh sách tỷ phú USD của Forbes năm 2026 tiếp tục cho thấy sự tập trung lớn của tài sản Việt Nam ở một số nhóm ngành chủ chốt. Theo Forbes, Việt Nam có 8 đại diện trong danh sách tỷ phú thế giới năm 2026, tăng thêm 3 người so với năm trước.

Đứng đầu vẫn là ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vingroup, với khối tài sản ước tính 27,7 tỷ USD, xếp thứ 93 thế giới. Đây là năm thứ 14 ông xuất hiện trong bảng xếp hạng tỷ phú của Forbes. Vingroup cũng là hệ sinh thái đóng góp thêm hai gương mặt mới trong danh sách năm nay: Bà Phạm Thu Hương và bà Phạm Thúy Hằng, cùng giữ vị trí Phó Chủ tịch Vingroup. Forbes ước tính tài sản của bà Phạm Thu Hương ở mức 3 tỷ USD, còn bà Phạm Thúy Hằng ở mức 2,1 tỷ USD.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Vietjet Air, đứng thứ hai trong nhóm tỷ phú Việt Nam với tài sản 4,2 tỷ USD.

Các tỷ phú còn lại phản ánh khá rõ những trụ cột lớn của kinh tế tư nhân Việt Nam. Ông Trần Đình Long, Chủ tịch Hòa Phát, có tài sản 2,9 tỷ USD, đại diện cho ngành thép và công nghiệp nền tảng. Ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch Techcombank, có tài sản 2,5 tỷ USD, gắn với lĩnh vực ngân hàng. Ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Masan, sở hữu 1,2 tỷ USD, đại diện cho mảng tiêu dùng và bán lẻ. Gương mặt mới Ngô Chí Dũng, Chủ tịch VPBank, cũng được Forbes ghi nhận với tài sản 1,2 tỷ USD, bổ sung thêm một đại diện từ lĩnh vực tài chính - ngân hàng.