Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 9/8. (Ảnh: Rybar)

Theo hướng Kursk , trong 24 giờ qua, các đơn vị từ Lực lượng Sever cùng lực lượng dự bị, Không quân Lục quân và hỏa lực pháo binh Nga đã ngăn chặn các nỗ lực của đối phương nhằm tiến hành các hoạt động đột kích vào sâu trong lãnh thổ Nga.

Quân đội Nga đã khai hỏa vào lực lượng và thiết bị của Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) gần Daryino, Gogolevka, Melovoy và Nikolsky, và ở vùng ngoại ô phía tây của Sudzha.

5 xe bọc thép chở quân Stryker gần Yuzhnoye và 2 đoàn xe quân sự của AFU gồm 2 xe tăng, 4 xe bọc thép chở quân và 1 xe chiến đấu bọc thép Kozak gần Martynovka của Ukraine bị tiêu diệt.

Các cuộc không kích và tên lửa đã đánh trúng lực lượng dự bị của Ukraine ở khu vực Sumy.

Ở hướng trên, trong 24 giờ, AFU mất hơn 280 quân và 27 xe bọc thép, 4 bốn xe tăng, 5 xe chở quân bọc thép, 18 xe chiến đấu bọc thép, 6 xe cơ giới, 1 pháo M777 155 mm, 1 hệ thống pháo tự hành Krab 155 mm và 1 pháo D-20.

Kể từ khi bắt đầu giao tranh ở khu vực Kursk, AFU mất: 945 quân và 102 xe bọc thép, gồm 12 xe tăng, 17 xe bọc thép chở quân, 6 xe chiến đấu bộ binh, 67 xe chiến đấu bọc thép, 12 xe cơ giới, 2 pháo tự hành Buk M1 và 3 khẩu pháo dã chiến.

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 9/8, khu vực biên giới Kursk. (Ảnh: Rybar)

Quân tiếp viện và vũ khí hạng nặng đổ về khu vực Kursk, loạt phương tiện chiến đấu bị vô hiệu hóa.

Bộ Quốc phòng Nga báo cáo áo về tiến trình của hoạt động quân sự đặc biệt tại Ukraine từ 3-9/8.

Từ 3-9/8, Lực lượng vũ trang Liên bang Nga đã thực hiện 19 cuộc tấn công theo nhóm bằng vũ khí có độ chính xác cao và tấn công bằng UAV.

Các cuộc tấn công trên nhắm vào ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine và các cơ sở công nghiệp năng lượng có liên quan, cơ sở hạ tầng sân bay, hệ thống phòng không, cơ sở lắp ráp và lưu trữ UAV.

Ngoài ra, các cuộc tấn công còn đánh vào các thùng nhiên liệu, kho vũ khí và đạn dược, các khu vực tập trung lực lượng dự bị Ukraine, các khu vực triển khai tạm thời của các đội hình dân tộc chủ nghĩa và lính đánh thuê nước ngoài.

Ở hướng Kharkov , Lực lượng Sever tiếp tục đẩy lùi các nỗ lực của AFU nhằm xâm lược lãnh thổ Liên bang Nga theo hướng Kursk. Các cuộc không kích của quân đội và hỏa lực pháo binh đang ngăn chặn các hoạt động đột kích của AFU nhắm vào sâu trong Liên bang Nga.

Lực lượng Nga cũng tấn công vào nhân lực và thiết bị quân sự của 1 lữ đoàn cơ giới, 1 lữ đoàn bộ binh cơ giới và 2 lữ đoàn tấn công của AFU, 1 lữ đoàn thủy quân lục chiến và 3 lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ ở các hướng Volchansk và Liptsy.

7 cuộc phản công của nhóm tấn công AFU đã bị đẩy lùi.

Ở hướng trên, AFU mất: 1.650 quân, 14 xe tăng, 92 xe bọc thép chiến đấu, 45 xe cơ giới và 33 khẩu pháo dã chiến. 2 bệ phóng tên lửa đất đối không tự hành Buk M1, 6 trạm tác chiến điện tử và phản pháo, 8 kho đạn dã chiến đã bị phá hủy.

Ở hướng Kupyansk , Lực lượng Zapad của Nga có được nhiều tuyến và vị trí có lợi hơn. Họ đánh bại các đơn vị của 6 lữ đoàn cơ giới, 1 lữ đoàn tấn công và một lữ đoàn cơ động đường không của AFU và 3 lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ.

9 cuộc phản công của AFU đã bị đẩy lùi ở hướng trên.

Tổn thất của AFU ở hướng trên trong tuần là: 3.260 quân, 4 xe tăng, gồm 2 xe tăng Leopard do Đức sản xuất, 12 xe chiến đấu bọc thép, 68 xe cơ giới, 45 khẩu pháo dã chiến, gồm 15 pháo tự hành 155 mm và lựu pháo (sản xuất tại Mỹ, Anh, Đức và Ba Lan).

Ngoài ra, 7 trạm tác chiến điện tử và phản pháo cùng 16 kho đạn dã chiến đã bị phá hủy.

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 9/8, hướng Oleksandro - Kalynove. (Ảnh: Rybar)

Ở hướng Donetsk , Lực lượng Yug của Nga đã cải thiện tình hình dọc theo tuyến đầu.

Họ đánh bại lực lượng và vũ khí của 4 lữ đoàn cơ giới, 4 lữ đoàn tấn công, 1 lữ đoàn bộ binh cơ giới, 2 lữ đoàn cơ động đường không của AFU và 2 lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ.

7 đợt phản công do các đội tấn công AFU phát động đã bị đẩy lùi.

Tổn thất của AFU lên tới 4.240 quân Ukraine, 1 xe tăng, 6 xe chiến đấu bọc thép, 47 xe cơ giới, 1 bệ phóng loạt RAK-SA-12 do Croatia sản xuất, 47 khẩu pháo dã chiến, gồm 18 khẩu lựu pháo và hệ thống pháo tự hành 155 mm do NATO sản xuất.

7 trạm tác chiến điện tử và 7 kho đạn dược dã chiến đã bị phá hủy.

Ở hướng Avdeevka , Lực lượng Tsentr của Nga đã kiểm soát Timofeyevka, Novosyolovka Pervaya và Vesyoloye (Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng - DPR) trong tuần.

Quân đội Nga đã tấn công 1 lữ đoàn xe tăng, 5 lữ đoàn cơ giới, 1 lữ đoàn bộ binh, 2 lữ đoàn tấn công của AFU, 2 lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ và 1 lữ đoàn tấn công Lyut của Cảnh sát Quốc gia Ukraine.

22 đợt phản công của các đơn vị AFU đã bị đẩy lùi ở hướng trên.

Trong tuần qua, AFU mất: 2.520 quân, 2 xe tăng, 17 xe chiến đấu bọc thép, gồm 2 xe chiến đấu bộ binh Bradley do Mỹ sản xuất, 1 xe chiến đấu bộ binh Marder do Đức sản xuất và 5 xe bọc thép chở quân M113 do Mỹ sản xuất, 27 xe cơ giới, 24 pháo dã chiến và 3 trạm tác chiến điện tử, phản pháo.

Ở hướng Nam Donetsk , Lực lượng Vostok của Nga có được nhiều tuyến có lợi hơn. Họ đánh bại nhân lực và vũ khí của 2 lữ đoàn bộ binh cơ giới và cơ giới AFU, 2 lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ và 1 lữ đoàn vệ binh quốc gia. 4 cuộc phản công của các nhóm tấn công AFU đã bị đẩy lùi.

Thiệt hại của AFU ở hướng trên là: 760 quân, 4 xe tăng, 3 xe chiến đấu bọc thép, 48 xe cơ giới, 19 khẩu pháo dã chiến, gồm 13 khẩu lựu pháo và hệ thống pháo tự hành 155 mm do phương Tây sản xuất.

5 trạm tác chiến điện tử và phản pháo và 8 kho đạn dã chiến đã bị phá hủy.

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 9/8, hướng Kherson. (Ảnh: Rybar)

Ở hướng Kherson , Lực lượng Dnepr của Nga giao chiến với các đơn vị của 1 lữ đoàn cơ giới, 1 lữ đoàn bộ binh, 1 lữ đoàn tấn công vùng núi, 1 lữ đoàn thủy quân lục chiến và 3 lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ.

Quân đội Nga đã chặn một nỗ lực của 1 nhóm phá hoại và trinh sát AFU đổ bộ lên Kinburn Spit. Nhờ các hành động của Nhóm Dnepr, nhóm đổ bộ của đối phương đã bị tiêu diệt.

Trong tuần, ở hướng này, AFU mất: 550 quân Ukraine, 1 xe tăng, 2 xe chiến đấu bộ binh, 44 xe cơ giới, 20 khẩu pháo dã chiến và 6 khẩu lựu pháo M777 155 mm do Mỹ sản xuất. 4 trạm tác chiến điện tử và 6 kho đạn dã chiến đã bị tiêu diệt.

Các lực lượng Nga đã tiêu diệt 2 máy bay chiến đấu MiG-29 của Không quân Ukraine, 3 xe chiến đấu Vampire do Séc sản xuất, 2 bệ phóng tên lửa phòng không S-125 và 3 radar (một AN/MPQ-65 do Mỹ sản xuất và hai trạm P-18).

Trong tuần qua, các hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ 3 máy bay chiến đấu của Ukraine, trong đó có 2 máy bay chiến đấu MiG-29 và 1 máy bay Su-27.

Ngoài ra, AFU còn mất: 4 tên lửa hành trình phóng từ trên không SCALP-EG, 14 tên lửa chiến thuật tác chiến ATACMS, 1 quả bom dẫn đường trên không Hammer, 2 tên lửa phòng không dẫn đường Patriot, 72 quả đạn của các hệ thống HIMARS, Vampire và Olkha; và 668 UAV.

Hạm đội Biển Đen đã đẩy lùi một cuộc tấn công của 7 phương tiện mặt nước không người lái tại Căn cứ hải quân Sevastopol. Tất cả các phương tiện mặt nước không người lái của AFU đã bị vô hiệu hóa.

Trong tuần qua, 55 quân nhân Ukraine đầu hàng trên tiền tuyến.

Theo trang Pravda, Tổng tham mưu các Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết, trong ngày 8/8, phía Nga mất thêm: 1.030 quân, 3 xe tăng, 9 xe chiến đấu bọc thép, 49 hệ thống pháo, 2 hệ thống phòng không, 32 UAV, 86 phương tiện chở nhiên liệu và 2 phương tiện đặc biệt.