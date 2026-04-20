12 triệu người sốc visual bad girl đẹp nhất Vbiz: Nhan sắc cuốn hơn chữ cuốn, thở câu nào viral câu đó

Bộ phim Bước Chân Vào Đời thu hút sự chú ý của khán giả khi xuất hiện nhân vật mới là cô gái quán bar - tình một đêm của chàng thiếu gia hiền lành Quân, do người đẹp Hoàng Khánh Ly thể hiện.

Trong tập 24, sau khi thất tình Quân (Huỳnh Anh) đã tới quán bar uống rượu giải sầu và lọt vào tầm ngắm của cô gái này. Cô ta dìu Quân đang say khướt ra khỏi quán, tới sáng hôm sau mới đưa anh về nhà trong sự ngỡ ngàng của bà Dung (NSƯT Quách Thu Phương).

Hoàng Khánh Ly xuất hiện với vai diễn phản diện, khiến bà mẹ chồng khắc nghiệt cũng phải "cứng họng"

Bà Dung vội vã chất vấn và chỉ trích cô gái: "Cô là ai? Cô đã làm gì con trai tôi?", "Cô đã đưa con tôi đi đâu? Ở đâu?", "Đúng là đồ con gái hư hỏng",...

Thế nhưng, cô gái này không phải kiểu người thật thà hiền lành như Thương (Quỳnh Kool), cô ta đáp trả ngay: "Cô lịch sự chút đi! Cháu đã phải tận tâm chăm sóc con trai cô cả đêm qua, lại còn đưa anh ấy về đây mà cô còn hạnh hoẹ. Đợi anh ấy tỉnh rượu, cô hỏi xem con trai cô đêm qua đã ở với ai, ở đâu và làm những gì".

Không những vậy, khi thấy thái độ xem thường của bà Dũng, cô gái này không ngần ngại nổi nóng: "Cô lịch sự một chút đi!", "Cô làm cháu thấy không vui rồi đấy", "Con trai đi bar nhậu nhẹt qua đêm với gái thế mà cô còn thái độ. Cô thái độ cái gì? Cô thích thái độ không?",...

Khánh Ly diễn xuất duyên dáng, tự nhiên, khiến khán giả thích thú vì bà Dung tìm được đối thủ

Vai diễn bad girl xinh đẹp nhưng mưu mô được nữ diễn viên khắc họa rõ nét

Dù biết rằng nhân vật cô gái quán bar không phải người có tính cách hiền lành, thậm chí sẽ gây ra sóng gió không nhỏ cho gia đình bà Dung, nhưng khán giả lại thấy hả hê. Bởi trước đó, bà Dung đã không ít lần coi thường cô gái tỉnh lẻ như Thương. Bà ta còn làm mọi cách chia rẽ tình cảm của con trai chỉ vì cảm thấy cả hai không môn đăng hộ đối bất chấp việc con trai đau khổ. Định kiến của bà Dung quá lớn khiến khán giả muốn bà phải trả giá, và cô gái quán bar này chính là "quả báo" mà bà Dung gặp phải.

Chính vì vậy, những video về vai diễn gái quán bar đáp trả mẹ chồng của Hoàng Khánh Ly nhận về lượt tương tác cao trên các trang mạng xã hội, hơn 12 triệu người đều phấn khích trước những lời đáp trả của không khoan nhượng của cô. Nhiều người nhận xét bà Dung thực sự tìm thấy đối thủ ngang cơ và khen ngợi diễn xuất của Hoàng Khánh Ly.

Khánh Ly trở lại với "quả bom" khủng ném vào gia đình bà Dung

Bà Dung chết sững khi nghe tin sắp lên chức "bà nội"

Trong tập 25, cô gái này còn xuất hiện trở lại và khiến bà Dung sững sờ khi đưa cho bà que thử thai, cô cũng đổi cách gọi từ "mẹ" sang "bà nội" với lời ám chỉ đã mang thai con của Quân.

Tuy nhiên, thái độ của cô với bà Dung vẫn không hề mềm mỏng. Cô liên tục mỉa mai, thể hiện sự bỡn cợt: "Chết sao mẹ lại thù con thế, con làm gì có lỗi với mẹ ạ. Hay là con trai mẹ có lỗi với con mà mẹ trách nhầm", "Con không rảnh để đôi co với mẹ. Mẹ mời con vào nhà thưa chuyện, hay là để con nói luôn ở đây cho hàng xóm nghe cùng cho vui", "Lần trước bà nội tử tế quá, nên lần này mẹ cháu phải đến để trả lễ chứ"...

Dù xuất hiện với hình tượng một nhân vật phản diện, nhưng Khánh Ly lại bất ngờ nhận được sự yêu thích của khán giả. Người xem khen cô diễn tự nhiên, gương mặt rất gợi cảm quyến rũ.

Khánh Ly được khán giả yêu mến vì vừa đẹp vừa "cay"

Hoàng Khánh Ly là một gương mặt không còn xa lạ với khán giả truyền hình. Sinh năm 1998 tại Nghệ An, cô được xem là diễn viên trẻ triển vọng của VFC, từng góp mặt trong nhiều dự án giờ vàng như Hương Vị Tình Thân, Thương Ngày Nắng Về, Đừng Làm Mẹ Cáu . Sở hữu ngoại hình mảnh mai, gương mặt trong trẻo, xinh xắn, Hoàng Khánh Ly dễ dàng biến hóa giữa nhiều kiểu nhân vật.

Dấu ấn rõ nét nhất của Hoàng Khánh Ly đến từ vai Lê trong Đi Giữa Trời Rực Rỡ - nhân vật giúp cô ghi điểm nhờ nét diễn tự nhiên, duyên dáng và gương mặt sáng. Sau đó, cô tiếp tục đảm nhận vai nữ chính Bảo Anh trong Đi Về Miền Có Nắng , trước khi thử sức với dạng vai có phần gai góc hơn trong Bước Chân Vào Đời.