12 năm, thảm kịch chìm phà Sewol vẫn chưa kết thúc: “Xin hãy nhớ đến những đứa trẻ xinh đẹp vẫn đang ở lại nơi đây”

“Tôi vẫn không thể hiểu nổi vì sao con tôi lại ở đây”

Ngày 16/4, tròn 12 năm kể từ thảm kịch Sewol, tên của 304 nạn nhân một lần nữa được xướng lên. Với các học sinh trường trung học Danwon, lẽ ra năm nay họ đã bước sang tuổi 30, nhưng thời gian dường như vẫn dừng lại ở ngày 16/4/2014.

Ông Kim Young-oh, cha của nữ sinh Yumin - một trong số những nạn nhân của thảm họa ấy, lặng lẽ viết những dòng chia sẻ khi trở lại nơi con gái yên nghỉ sau 12 năm: mọi thứ vẫn “xa lạ và gượng gạo”, như thể thời gian chưa từng trôi qua kể từ ngày định mệnh ấy. Những dòng chia sẻ của ông khiến nhiều người không khỏi xót xa.

“Hôm nay tôi đến thăm Yumin.

Đã 12 năm kể từ khi con bé ở lại nơi này, nhưng mọi thứ vẫn xa lạ và gượng gạo. Tôi không thể hiểu nổi vì sao con tôi lại ở đây, vì sao lại bị nhốt trong một không gian nhỏ bé như vậy.

Đến bây giờ, tôi vẫn chưa thể xóa số điện thoại của Yumin. Con bé từng nói rằng nếu lấy ngày sinh của bố làm 4 số cuối điện thoại thì sẽ không bao giờ quên sinh nhật bố, nên đã chọn số 6866 - ngày 6/6/1968.

Đôi khi tôi vẫn có cảm giác, chỉ cần gọi điện, Yumin sẽ bắt máy. Cuộc chia ly ấy dường như không bao giờ thực sự kết thúc. Nỗi buồn thương, nhớ nhung và cả tình cảm đặc biệt giữa hai cha con… tất cả vẫn còn đó, chưa từng chấm dứt.

Hôm nay là tròn 12 năm thảm kịch Sewol nhưng nguyên nhân, trách nhiệm, sự trừng phạt… đến giờ vẫn chưa được làm rõ trọn vẹn. Thảm kịch Sewol, thực sự vẫn chưa kết thúc.

Xin đừng quên. Xin hãy nhớ đến những đứa trẻ xinh đẹp vẫn đang ở lại nơi đây. Để các em bớt đi phần nào nỗi buồn và sự oan ức…”

Ở cột mốc 12 năm, khi nguyên nhân, trách nhiệm và việc xử lý vẫn chưa được làm rõ trọn vẹn, những người ở lại vẫn tiếp tục lên tiếng. Lời nhắn gửi của ông Kim cũng là mong mỏi chung của nhiều gia đình: đừng quên những đứa trẻ đã dừng lại mãi mãi, để nỗi đau của các em không bị lãng quên và sự thật một ngày được đưa ra ánh sáng.

Tân tổng thống lần đầu tham dự lễ tưởng niệm

Trong ngày này, các lễ tưởng niệm và hoạt động tri ân đã diễn ra trên khắp cả nước, từ công viên Hwarang ở Ansan, phòng tưởng niệm tại trường trung học Danwon, trung tâm Seoul cho đến cảng Paengmok ở Jindo (Jeonnam).

Tại lễ tưởng niệm tổ chức ở công viên Hwarang (Ansan), có sự tham dự của Tổng thống Lee Jae-myung, Chủ tịch Quốc hội Woo Won-shik và lãnh đạo đảng Dân chủ cùng nhiều nhân vật chính trị khác. Đây là lần đầu tiên một tổng thống đương nhiệm tham dự lễ tưởng niệm Sewol.

Hình ảnh buổi lễ tưởng niệm (Ảnh: News1)

Trong bài phát biểu tưởng niệm, Tổng thống Lee Jae-myung nhấn mạnh: “Lý do tồn tại của quốc gia là để bảo vệ tính mạng và sự an toàn của người dân”, đồng thời khẳng định “sẽ không bao giờ quên những sai lầm và bài học của ngày hôm đó, dù chỉ một khoảnh khắc”.

Ông cũng bày tỏ: “Với tư cách là Tổng thống Hàn Quốc, tôi nhận thức sâu sắc trách nhiệm nặng nề”, và nhấn mạnh sẽ “tạo ra những thay đổi cụ thể, thực chất mà người dân có thể cảm nhận được”.

Về phía đảng Dân chủ, lãnh đạo Jeong Cheong-rae nhấn mạnh quyết tâm cải cách thể chế. Trên mạng xã hội, ông viết: “Sự thật về Sewol vẫn còn nằm dưới đáy biển, và chúng ta vẫn chưa thể đưa sự thật ấy lên”. Ông nói thêm: “Nhìn lại những gì đã làm, thật đáng xấu hổ”, đồng thời cam kết “nhất định sẽ thông qua Luật cơ bản về an toàn sinh mạng”.

Han Byung-do, lãnh đạo đảng tại Quốc hội, trước đó cũng nhấn mạnh trong cuộc họp Hội đồng tối cao tổ chức tại Quốc hội rằng: “Nỗi đau của thảm kịch khi sự thật và trách nhiệm chưa được làm rõ trọn vẹn vẫn đang tiếp diễn với tất cả chúng ta”, đồng thời khẳng định sẽ “nhanh chóng thông qua các dự luật quy định an toàn là quyền cơ bản của người dân”.

“Bước ngoặt quan trọng mở cánh cửa sự thật”

Ngày 16/4 cũng là “Ngày An toàn Quốc gia” do chính phủ Hàn Quốc chỉ định. Ngày này được thiết lập như một ngày kỷ niệm chính thức sau khi sửa đổi Luật cơ bản về quản lý an toàn và thảm họa vào tháng 11/2014, bắt nguồn từ thảm kịch Sewol và được tổ chức thường niên từ năm 2015.

Mục đích của ngày kỷ niệm là để rà soát hệ thống phòng ngừa và ứng phó thảm họa, đồng thời nâng cao nhận thức về an toàn trong xã hội. Mỗi năm, chính phủ đều công bố định hướng chính sách an toàn và cam kết tăng cường hệ thống ứng phó thảm họa thông qua các lễ kỷ niệm.

Đặc biệt, một trong những thay đổi đáng chú ý nhất trong dịp đánh dấu 12 năm năm kể từ thảm họa là phán quyết của tòa án liên quan đến việc công bố hồ sơ “7 giờ Sewol”. Ngày 10/4, Tòa án Cấp cao Seoul đã ra phán quyết yêu cầu Cơ quan Lưu trữ Tổng thống phải công khai danh mục các tài liệu liên quan từng bị giữ kín.

Người dân đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân (Ảnh: News1)

Được biết, phía cơ quan lưu trữ đã từ bỏ việc kháng cáo tiếp và đang xem xét các bước tiếp theo để công bố. Đây là lần đầu tiên các tài liệu này được mở lại sau 9 năm kể từ khi bị niêm phong dưới dạng hồ sơ mật vào năm 2017.

Gia đình nạn nhân và các tổ chức xã hội dân sự đánh giá đây là “bước ngoặt quan trọng mở cánh cửa sự thật”, đồng thời kêu gọi công bố ngay lập tức.

Những tài liệu này được cho là ghi lại khoảng 7 giờ hành động của Tổng thống Park Geun-hye và cách thức Nhà Xanh ứng phó trong thời điểm xảy ra thảm kịch. Đây được xem là dữ liệu then chốt để xác định trách nhiệm của nhà nước. Vì vậy, dư luận đang dõi theo liệu “sự thật của ngày hôm đó”, vốn bị chôn vùi cùng vô số tranh cãi và thuyết âm mưu, có được đưa ra ánh sáng hay không.

Trước việc đã có phán quyết tư pháp liên quan đến công bố hồ sơ, chính phủ cần nhanh chóng thực hiện việc công khai minh bạch các tài liệu liên quan cũng như các biện pháp tiếp theo. Đồng thời, tại Quốc hội, cũng có ý kiến cho rằng không thể tiếp tục trì hoãn các nhiệm vụ lập pháp liên quan đến toàn bộ hệ thống ứng phó thảm họa, bao gồm cả Luật cơ bản về an toàn sinh mạng vốn đã bị “treo” trong thời gian dài.

Dưới bầu trời nơi 304 “ngôi sao” dừng lại mãi ở tuổi 18, các gia đình nạn nhân suốt 12 năm qua vẫn không ngừng lên tiếng: “Hãy trục vớt sự thật.”

Nguồn: Straightnews