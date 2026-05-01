12 năm làm vợ, tôi phát hiện người đàn ông đáng sợ nhất không phải bởi lười biếng, mà là quá tự tin vào bản thân

Tôi với chồng lấy nhau được gần 12 năm. Nếu nói về chăm chỉ làm ăn thì tôi không thể chê anh một câu nào. Anh chịu khó, không rượu chè, không cờ bạc, ngày nào cũng tất bật từ sáng tới tối. Nhưng điều khiến tôi mệt mỏi nhất là anh làm gì cũng quá tự tin vào bản thân, trong khi tính toán thì lúc nào cũng hời hợt, cuối cùng hết lần này tới lần khác đều thua thiệt.

Hồi mới cưới, anh còn làm ở một công ty lớn trên thành phố. Nghe đâu ngày trước anh học đại học khá giỏi, ra trường được nhận vào vị trí nhiều người mơ ước. Nhưng làm được vài năm, anh nghỉ việc về quê kinh doanh vì cho rằng đi làm công ăn lương không thể khá lên. Khi đó tôi cũng ủng hộ vì nghĩ đàn ông có chí thì nên thử sức.

Còn tôi học hết cấp 3 thì nghỉ, đi làm công nhân may. Có lẽ vì vậy mà trong mắt anh, tôi chỉ là người biết kiếm đồng lương đều đều chứ không hiểu chuyện làm ăn lớn.

Những năm đầu, anh mở cửa hàng vật liệu xây dựng. Tôi từng bảo anh nên tính kỹ nguồn hàng, đừng nhập quá nhiều khi chưa có khách ổn định. Anh gạt đi, nói tôi không hiểu thị trường, người làm kinh doanh phải biết liều mới có cơ hội. Cuối cùng hàng tồn đầy kho, giá xuống, lỗ gần 200 triệu.

Sau đó anh chuyển sang buôn xe ô tô cũ. Tôi lại nhắc anh nên tìm người có kinh nghiệm đi cùng, đừng nghe lời môi giới một phía. Anh vẫn giữ thái độ cũ, bảo tôi chỉ quen suy nghĩ kiểu công nhân nên cái gì cũng sợ. Kết quả là mua trúng lô xe ngập nước, sửa mãi không bán nổi.

Mấy năm nay, tiền tích góp của hai vợ chồng gần như đội nón ra đi hết. Có lúc tôi phải tăng ca liên tục để gồng tiền học cho hai đứa nhỏ. Nhiều đêm nằm nghĩ, tôi thấy mình vừa thương vừa giận chồng. Thương vì anh chưa bao giờ bỏ bê gia đình, lúc nào cũng nghĩ tới chuyện kiếm tiền cho vợ con. Nhưng giận vì anh không chịu nghe ai, nhất là không bao giờ chịu công nhận tôi nói đúng.

Điều làm tôi chạnh lòng nhất không phải chuyện tiền bạc, mà là cảm giác ý kiến của mình luôn bị xem nhẹ chỉ vì tôi học ít hơn anh. Có lần tôi góp ý chuyện vay vốn, anh còn cười bảo tôi không hiểu gì về kinh doanh nên đừng xen vào. Thế nhưng vài tháng sau, chính khoản vay đó khiến anh phải bán chiếc ô tô đang đi để trả nợ.

Nhiều người ngoài nhìn vào vẫn khen chồng tôi giỏi giang, có chí làm ăn. Có lẽ vì anh nói chuyện rất tự tin, lúc nào cũng vẽ ra những kế hoạch lớn. Chỉ có tôi là người ở bên cạnh mới biết mỗi lần anh thất bại, cả nhà phải chật vật thế nào để gượng dậy.

Giờ tôi không còn muốn cãi nhau nữa. Mỗi lần anh nói về dự định mới, tôi chỉ im lặng nghe. Nhưng trong lòng tôi lúc nào cũng thấp thỏm, không biết lần này rồi gia đình tôi sẽ lại mất thêm bao nhiêu tiền nữa, và đến bao giờ chồng tôi mới chịu hiểu rằng chăm chỉ thôi thì chưa đủ, làm gì cũng phải biết tính toán và biết lắng nghe người bên cạnh mình.