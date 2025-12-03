12 công ty du lịch bị tố lừa đảo

Thời gian gần đây, tình trạng lừa đảo liên quan tới việc mua bán "thẻ kỳ nghỉ" liên tục gây chú ý và khiến nhiều người hoang mang. Đây vốn là mô hình cho phép khách hàng mua trước quyền nghỉ dưỡng tại một hoặc nhiều khách sạn, resort trong một khoảng thời gian cố định, theo mùa hoặc liên tục trong nhiều năm liền (tùy theo thỏa thuận ký kết giữa các bên). Tuy nhiên, hình thức này lại bị lợi dụng biến thành những "cái bẫy" lừa đảo. Thông qua việc quảng bá bằng những cái tên như "sở hữu kỳ nghỉ", "kỳ nghỉ gia đình", "thẻ dịch vụ nghỉ dưỡng"… và được giới thiệu như một cách "đầu tư thông minh", "nghỉ dưỡng tiết kiệm dài hạn", không ít người đã rơi vào những cái bẫy tinh vi được dựng sẵn.

(Ảnh minh hoạ, nguồn: anywhere.com)

Theo VTV, hơn 200 nạn nhân đã gửi đơn tố cáo 12 công ty về nghi vấn lừa đảo khi bán các loại thẻ kỳ nghỉ. Họ bị hấp dẫn bởi lời quảng cáo rằng chỉ cần mua thẻ, sau này sẽ có công ty khác mua lại với giá cao gấp 3-4 lần, thậm chí có trường hợp thẻ chỉ trị giá vài trăm triệu nhưng được hứa hẹn mua lại với giá hàng chục tỷ đồng. Chính vì tin vào viễn cảnh sinh lời lớn, nhiều người đã vội vã chuyển tiền mà không đọc kỹ hợp đồng, để rồi phát hiện những gì mình sở hữu không phải là "thẻ được mua lại", mà là một hợp đồng mua thêm kỳ nghỉ mới.

Danh sách 12 công ty bị tố cáo:

Một điểm đáng chú ý là các kịch bản dụ dỗ đều khá tương đồng: người mua được mời tham dự hội thảo, được tư vấn rất kỹ, được vẽ ra những lợi ích hấp dẫn và thúc giục ký hợp đồng ngay tại chỗ. Nhân viên các công ty này còn liên tục gọi điện, cập nhật thông tin, tạo cảm giác "đáng tin" khiến nạn nhân luôn hy vọng rằng chỉ cần mua thêm thẻ hoặc nâng gói dịch vụ là sẽ đủ điều kiện để bán lại.

Đáng lo nhất, phần lớn người bị lừa là người cao tuổi - những người tin vào lời mời chào, ít có kinh nghiệm kiểm tra hợp đồng hay tiếp cận thông tin pháp lý. Nhiều người mất từ vài trăm triệu đến vài tỷ đồng vì tin rằng mình sắp bán được thẻ với giá cao.

Theo nội dung đơn tố cáo, 12 công ty bị nêu tên còn có dấu hiệu liên kết với nhau. Nhân viên công ty này biết chính xác người mua sở hữu thẻ của công ty kia và chủ động gọi điện "mời chào mua lại". Trong khi đó, người mua lại không có bất kỳ cách nào để tự liên hệ bán thẻ; toàn bộ thông tin đều nằm trong tay người môi giới.

(Nguồn: VTV)

Từ những câu chuyện đau lòng này, có thể thấy việc kinh doanh thẻ kỳ nghỉ ở nhiều nơi đã bị biến tướng thành một hình thức lợi dụng sự thiếu hiểu biết và lòng tin của người mua. Không ít nạn nhân chỉ mong muốn đem lại cho gia đình những chuyến nghỉ dưỡng trọn vẹn, hoặc mong kiếm thêm chút lợi nhuận, nhưng cuối cùng lại rơi vào cảnh tiền mất mà thẻ cũng không thể sử dụng hay bán lại như đã cam kết.

Vấn đề này tiếp tục là lời cảnh tỉnh để người dân cẩn trọng hơn với những lời quảng cáo "nghe quá tốt để là thật", đồng thời chú ý kiểm tra hợp đồng, đọc kỹ điều khoản và tìm hiểu kỹ trước khi đặt bút ký bất kỳ thỏa thuận sở hữu kỳ nghỉ nào.