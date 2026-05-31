12 con giáp tuần 1/6 – 7/6: Người được lộc trời cho, kẻ phải gồng mình giữ của

Bước qua ngày cuối tháng 5, dòng tiền của 12 con giáp trong bảy ngày tới được dự báo có nhiều xáo trộn rõ rệt. Có tuổi đón cơ hội "tiền tự tìm tới cửa" nhờ một mối quan hệ cũ quay lại liên lạc, có tuổi lại phải đối diện khoản chi bất ngờ khiến kế hoạch trong tháng bị xô lệch. Đáng chú ý, vận may tuần này không tập trung vào những con giáp quen được "ưu ái" trong các bảng dự báo mà lại nghiêng về nhóm thường bị xếp "lép vế". Cùng nhìn kỹ từng ngày để biết nên nắm bắt thời điểm nào, tránh giao dịch lớn vào lúc nào.

Bộ ba "hốt bạc" giữa tuần: Tuổi Sửu, Dần, Hợi chạm trúng cửa tài lộc

Tuần này, ba con giáp được chấm "lên hương" mạnh về tiền bạc lại không phải những tuổi quen được gọi tên. Tuổi Sửu mở màn khá chậm vào thứ Hai (1/6), nhưng từ thứ Tư (3/6) trở đi, một lời nhờ vả từ người quen cũ có thể biến thành hợp đồng nhỏ hoặc khoản tiền lẻ đáng kể. Đừng coi thường những liên hệ tưởng đã nguội, đôi khi chính họ lại là người mở cửa cho dòng tiền chảy về. Cuối tuần, tuổi Sửu nên dành thời gian ngồi lại sắp xếp các khoản đang cho vay, có khả năng đòi được phần tiền tưởng chừng đã mất trắng.

Tuổi Dần lại có vận tài chính kiểu "đi đêm gặp ma quen". Từ thứ Ba (2/6) đến thứ Năm (4/6), những giao dịch tưởng phức tạp lại được tháo gỡ nhanh nhờ một người bạn ngành nghề khác hỗ trợ. Mẹo nhỏ cho tuổi Dần: Tuần này hợp đi gặp gỡ trực tiếp hơn là trao đổi qua tin nhắn, vì cảm xúc đối phương dễ nghiêng về phía Dần khi nói chuyện mặt đối mặt. Tránh ký kết bất kỳ giấy tờ tiền nong nào vào Chủ nhật (7/6) vì ngày này dễ bỏ sót điều khoản.

Tuổi Hợi thường bị coi là tuổi "ăn no ngủ kỹ" về tài chính, nhưng tuần 1/6 – 7/6 lại khác. Một khoản tiền cũ, có thể là hoàn thuế, tiền thưởng trễ hạn hoặc khoản người thân từng mượn, sẽ về tay tuổi Hợi trong khoảng thứ Năm (4/6) đến thứ Sáu (5/6). Đây cũng là thời điểm hợp để tuổi Hợi mở một kênh tiết kiệm nhỏ riêng, đừng dồn hết vào một chỗ như thói quen cũ.

Nhóm "lên đều không gấp": Tài chính ổn định, có cơ hội cơi nới

Bốn con giáp Tý, Mão, Tỵ, Thân nằm trong nhóm dòng tiền giữ nhịp đều suốt cả tuần. Tuổi Tý có cơ hội tăng thu phụ vào thứ Ba (2/6) nhờ một việc làm thêm ngoài giờ, khoản này không lớn nhưng đến đúng lúc cần. Tuổi Mão nên tận dụng thứ Tư (3/6) để đàm phán lại các khoản đang trả góp, ngày này lời nói của tuổi Mão có trọng lượng hơn thường lệ, đối phương dễ đồng ý giãn hạn. Tuổi Tỵ giữ phong độ chi tiêu thông minh, đặc biệt thứ Sáu (5/6) là ngày Tỵ dễ nhìn ra món đầu tư nhỏ mà sinh lời chậm nhưng chắc. Tuổi Thân có niềm vui tiền bạc đến từ phía gia đình vào cuối tuần, có thể là một bữa cơm chung kéo theo quyết định hùn hạp làm ăn cỡ vừa.

Điểm chung của nhóm bốn tuổi này là không có cú "trúng số" nào, nhưng cũng không có rủi ro lớn. Đây là lúc nên dành thời gian ghi chép lại các khoản chi nhỏ, vì chính những khoản dưới 100 nghìn lặp đi lặp lại mới là thủ phạm âm thầm bào mòn ví tiền trong cả tháng 6 này.

Nhóm cần "phòng thủ": 5 con giáp nên giữ chặt hầu bao nửa cuối tuần

Năm con giáp còn lại gồm Thìn, Ngọ, Mùi, Dậu, Tuất cần đặc biệt cẩn trọng từ thứ Năm (4/6) trở đi. Tuổi Thìn có khả năng bị kéo vào một khoản chi tập thể không mong muốn vào thứ Sáu (5/6), tốt nhất từ chối khéo ngay từ đầu thay vì gật rồi mới tiếc. Tuổi Ngọ dễ bị lung lay bởi quảng cáo mua sắm online, thứ Bảy (6/6) là điểm rơi nguy hiểm nhất, hãy tạm gỡ ứng dụng mua hàng khỏi màn hình chính trong 24 giờ này cho yên tâm.

Tuổi Mùi vốn mềm lòng trước lời nhờ vả vay mượn, tuần này nếu có ai hỏi mượn khoản trên 5 triệu thì nên trì hoãn ít nhất một ngày trước khi quyết định, đừng vì cả nể mà gật vội. Dậu có thể đối diện một khoản sửa chữa đột xuất trong nhà hoặc xe cộ vào khoảng thứ Tư (3/6) đến thứ Năm (4/6), giữ sẵn một khoản dự phòng nhỏ sẽ giúp tuổi Dậu không bị động. Tuất nên tránh các cuộc bàn chuyện đầu tư mới, đặc biệt là Chủ nhật (7/6), vì thông tin tuổi Tuất tiếp nhận trong ngày này có thể thiếu vế quan trọng, dễ ra quyết định vội.

Điều thú vị là cả năm tuổi nói trên nếu vượt qua được tuần "siết chặt" sẽ bước vào tuần kế tiếp với tâm thế nhẹ nhõm hơn hẳn, dòng tiền cũng tự khắc thông thoáng trở lại. Đôi khi giữ được tiền cũng chính là một cách kiếm tiền, nhất là trong giai đoạn nhiều biến động đầu hè này.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.