Màu sắc may mắn của tuổi Tỵ: Xanh dương, đỏ

Năm nay, những người tuổi Tỵ gặp năm bản mệnh, là năm "trị Thái Tuế", có thể đối mặt với thử thách trong sự nghiệp và tài chính. Cần giữ tinh thần lạc quan và linh hoạt để vượt qua. Màu sắc may mắn của người tuổi Tỵ là xanh dương và đỏ.

Năm nay, vận may của người tuổi Ngọ rất tốt. Bạn có thể mong đợi một năm 2025 đỉnh cao, thành công trong sự nghiệp và các mối quan hệ. Màu nâu và đỏ là màu may mắn, hãy chọn trang phục, túi xách, hoặc phụ kiện trong hai tông màu này để thu hút nhiều vận may hơn.

Màu sắc may mắn của tuổi Mùi: Xanh dương, đỏ

Năm nay, những người tuổi Mùi sẽ tỏa sáng, đạt được tài lộc và sự công nhận. Tài chính ổn định, sự nghiệp thành công. Hãy chọn trang phục xanh dương và đỏ để tăng vận khí, mang lại một năm nhiều may mắn.

Màu sắc may mắn của tuổi Thân: Xanh dương, nâu

Năm nay, người tuổi Thân gặp "hình Thái Tuế" và "phá Thái Tuế," vận thế không ổn định. Tuy nhiên, sự thông minh, khả năng thích nghi và tham vọng của người tuổi Thân sẽ mang lại những thay đổi trong sự nghiệp, tài chính và mối quan hệ. Hãy chọn trang phục màu xanh dương và nâu để tăng cường vận may nhé!

Màu sắc may mắn của tuổi Dậu: Trắng, vàng

Năm nay, những người tuổi Dậu có thể chào đón một năm tràn đầy thành công, thăng tiến trong sự nghiệp, tài chính dồi dào và các mối quan hệ viên mãn. Trang phục Tết nên chọn màu trắng và vàng, phối áo len trắng với vàng nhạt để tôn lên vẻ đẹp thanh lịch. Phụ kiện như túi xách hoặc giày có thể chọn màu vàng để phối hợp hài hòa và thời thượng.

Màu sắc may mắn của tuổi Tuất: Xanh lá nhạt, xanh dương

Người tuổi Tuất năm nay nên tập trung nỗ lực để có thể đạt được thành công trong sự nghiệp và các mối quan hệ. Trang phục màu xanh lá nhạt và xanh dương sẽ giúp tăng vận khí, mang đến vẻ ngoài tươi mới và năng động đồng thời giúp mang lại vận khí tốt cho người tuổi Tuất.

Màu sắc may mắn của tuổi Hợi: Xanh dương, xanh lá

Người tuổi Hợi năm nay có thể đối mặt với thách thức trong các mối quan hệ. Khả năng xử lý khéo léo và bình tĩnh là chìa khóa để vượt qua khó khăn. Màu sắc may mắn là xanh dương và xanh lá. Nếu khó phối hợp, có thể chọn phối màu xanh lá đậm hoặc xanh dương nhạt để dễ dàng sử dụng hơn.

*Thông tin có tính chất tham khảo, chiêm nghiệm