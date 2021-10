12 bí mật mà người giàu nào cũng biết: Đừng lãng phí tiền bạc chỉ để gây ấn tượng với người khác

Phải có lý do nào đó khiến 1% người giàu nhất nắm giữ hơn 40% tài sản của thế giới, theo Báo cáo Tài sản Toàn cầu của Credit Suisse. Có thể người giàu có những bí mật nhất định trong tích lũy tài sản - nhưng điều đó không có nghĩa là những gì họ biết là một bí ẩn. Hãy cùng tìm hiểu về những "bí mật" đó và rồi áp dụng để gây dựng sự giàu có của riêng mình.

1. Chi tiêu phải phù hợp với mục tiêu

Michael Kay, chủ tịch của Financial Life Focus và là tác giả của cuốn "The Feel Rich Project", cho biết một trong những chìa khóa để trở nên giàu có là có mục tiêu.

"Người giàu biết họ quan tâm đến điều gì," ông nói. "Đó có thể là truyền lại tài sản của mình cho thế hệ sau, có thể là muốn đạt được một phong cách sống cụ thể nào đó. Họ quan tâm đến việc không lãng phí tài nguyên vào những thứ không có giá trị."

Theo Kay, người giàu có xu hướng chỉ tiêu tiền vào những thứ họ quan tâm. Những người chưa giàu có như chúng ta có thể học hỏi từ điều này bằng cách đặt ra các mục tiêu của riêng mình rồi sau đó theo dõi chi tiêu của mình để xem liệu nó có phù hợp với các mục tiêu đó hay không.

2. Không lãng phí tiền bạc chỉ để gây ấn tượng với người khác

Kay nói, hầu hết những người giàu không dành thời gian và tiền bạc chỉ để gây ấn tượng với người khác. "Họ không tham gia một cuộc đua nào cả. Họ biết họ đã thành công, vì vậy sự chú ý của họ không phải là việc người khác nghĩ gì." Trên thực tế, nhiều triệu phú sẽ chẳng thể trở nên giàu có nếu họ chỉ chăm chăm dành số tiền mình vất vả kiếm được để mua những thứ để theo kịp những người khác, ông nói thêm.

Các tác giả Thomas Stanley và William Danko đã nói điều tương tự trong cuốn sách bán chạy nhất năm 1996 của họ, "The Millionaire Next Door: The Surprising Secrets of America's Wealthy", theo đó, họ viết rằng một trong những bí mật quan trọng của những người giàu nhất nước Mỹ chính là họ luôn giữ chi tiêu ở dưới mức thu nhập và từ chối lối sống xa hoa.

Tiêu tiền để khoe khoang sự giàu có trước khi bạn thực sự giàu có chắc chắn là một cách rất hữu ích phá hoại mục tiêu trở nên giàu có của bạn. Vì vậy, hãy dừng việc nghĩ tới chuyện người khác mặc gì, đi xe gì, ăn uống sang chảnh ở đâu… và thay vào đó, tập trung vào điều quan trọng: tích lũy tài sản trong những năm tới.

3. Tránh các loại phí bằng mọi giá

Các loại phí có thể dễ dàng ăn mòn sự giàu có của bạn, dù là phí trả chậm khi thanh toán tín dụng, phí giao dịch nước ngoài từ việc sử dụng thẻ ghi nợ ở nước ngoài hoặc phí thấu chi trên tài khoản của bạn… điều quan trọng là tránh phát sinh các khoản phí không cần thiết.

Taylor Schulte, Giám đốc điều hành của Define Financial ở San Diego cho biết: "Những người giàu có hiểu rằng mỗi một khoản phí phải trả có nghĩa là một lần tiền ít đi trong túi của mình."

4. Thuê cố vấn là điều quan trọng

Xung quanh những người giàu có thường là các chuyên gia về thuế, pháp lý và tài chính. Để tăng tỷ lệ tích lũy tài sản, đừng cho rằng bạn cần phải giàu có thì mới cần thuê cố vấn. Ngược lại, đầu tư vào một hệ thống hỗ trợ bài bản ngay từ bây giờ có thể giúp bạn đạt được sự giàu có mà mình mong muốn.

Kay nói: "Nếu bạn tiếp tục sử dụng tiền làm lý do khiến bạn không thể đi đúng hướng, bạn sẽ tiếp tục mắc phải những sai lầm tương tự. Những người giàu có không cố gắng tự mình làm tất cả."

5. Lương không phải là tất cả

Leo lên nấc thang của công ty sẽ chỉ giúp bạn tiến xa, tại một thời điểm nào đó, bạn đạt được tiềm năng và mức thu nhập ổn định của mình. Người giàu biết rằng muốn thực sự giàu có, điều quan trọng là khiến tiền làm việc chăm chỉ cho bạn - chứ không phải ngược lại. Trên thực tế, Robert Kiyosaki, tác giả của cuốn sách tài chính cá nhân bán chạy số 1, "Rich Dad, Poor Dad", đã xây dựng toàn bộ triết lý về tiền bạc của mình dựa trên khái niệm này.

Tạo thu nhập từ các nguồn thu nhập thụ động thay vì chủ động là cách tốt nhất để làm điều này. Các khoản đầu tư mang lại thu nhập thụ động bao gồm cổ tức, tài sản cho thuê, lợi nhuận từ công việc kinh doanh mà bạn không trực tiếp quản lý hàng ngày hay tiền bản quyền cho công việc phát minh hoặc sáng tạo.

6. Viết ra

Sự khác biệt giữa việc có một ý tưởng và đưa nó ra giấy thường là yếu tố phân biệt những người thành công với những người bình thường. Nếu bạn đánh đồng thành công với sự giàu có, có lẽ đã đến lúc bạn nên bắt đầu viết ra những mục tiêu của mình, cả lớn và nhỏ.

Thomas Corley, tác giả cuốn "Rich Habits: The Daily Success Habits of Wealthy Individuals", lưu ý rằng 67% những người giàu có mà ông khảo sát đã viết ra mục tiêu của họ, trong khi 81% luôn có một danh sách việc cần làm. Nếu mục tiêu của bạn là trở thành triệu phú, hãy viết nó ra - cùng với một kế hoạch hành động để biến nó thành hiện thực.

7. Ít ăn ngoài

Trong tất cả những danh mục chi tiêu, để tiết kiệm tiền, nhiều người lựa chọn cắt giảm một ly cà phê hàng ngày, tuy nhiên, người giàu lại tận hưởng những khoản chi tiêu nhỏ bất cứ khi nào họ muốn và thay vào đó họ nhìn vào việc tiết kiệm từ một góc độ rộng hơn.

Tác giả Paul Sullivan và đồng nghiệp Brad Klontz, một nhà tâm lý học lâm sàng đã tiến hành nghiên cứu về sự khác biệt trong thói quen chi tiêu của 1% người giàu nhất và 5% người giàu nhất. Theo đó, 1% chi tiêu ít hơn 30% cho việc ăn ngoài và thay vào đó, họ để dành cho việc nghỉ hưu.

Sullivan viết trong một chuyên mục trên tạp chí Fortune: "Và điều đó (việc ít đi ăn ngoài), theo thời gian, phân biệt người giàu với những người bình thường khác hơn cả chi phí của một ly cà phê Starbucks."

8. Hãy là ông chủ của mình

Nhân viên làm việc để làm cho ông chủ của họ giàu có. Nếu bạn hướng đến sự giàu có thực sự, hãy xem xét việc bắt đầu công việc kinh doanh của riêng mình. Theo Forbes, gần như tất cả 2.095 người trong danh sách các tỷ phú năm 2020 của họ đều kiếm được tiền thông qua các công ty, sản phẩm hoặc khoản đầu tư mà họ hoặc một thành viên trong gia đình đã góp phần tạo ra.

Robert Wilson, cố vấn tài chính và cộng tác viên thường xuyên của CNN, NBC và CBS cho biết: "Nhiều người lao động thuộc tầng lớp trung lưu nghĩ rằng khởi nghiệp là quá rủi ro, trong khi những người giàu có hiểu rằng điều rủi ro ở đây là để thời gian và thu nhập của bạn bị quyết định bởi một ông chủ, người còn chẳng buồn bận tâm đến việc liệu bạn có đạt được điều mình muốn hay không."

9. Thay đổi suy nghĩ của bạn

Grant Cardone, một chuyên gia bán hàng quốc tế, tác giả của cuốn sách bán chạy nhất và là người dẫn chương trình radio của The Cardone Zone, đã nói trong một cuộc phỏng vấn rằng "không thiếu tiền trên Trái đất, chỉ thiếu những người nghĩ đúng về nó. Để trở thành một triệu phú, bạn phải bỏ ngay tư duy nghèo".

Ngoài việc xua tan nỗi lo âu về điều mình đang làm (dù nó không giống với số đông), muốn giàu có, bạn phải thực sự tin rằng mình sẽ giàu có, Cardone nói. "Tôi đã đi từ con số không - không tiền, chỉ có ý tưởng và rất nhiều công việc khó khăn - để tạo ra một giá trị ròng không thể bị phá hủy trong cuộc đời của mình. Bước đầu tiên là đưa ra quyết định và đặt mục tiêu. Trong suốt nhiều năm, mỗi ngày tôi đều viết ra câu nói này: "Tôi đáng giá hơn 100 triệu đô la!"

Đặt mục tiêu và tập trung suy nghĩ tin rằng bạn có thể đạt được nó.

10. Chỉ nhận một công việc nếu có tiềm năng phát triển

Dù không lập tức được trả một mức lương hậu hĩnh, ở một công ty mà bạn có thể "leo lên bậc thang" là điều quan trọng hơn bao giờ hết.

"Người giàu thường chọn đúng công ty nơi mà họ có cơ hội phát triển," Cardone chia sẻ. "Phó giám đốc kinh doanh của tôi, Jarrod Glandt đã bắt đầu làm việc cho tôi hơn bảy năm trước với mức lương 2.500 đô la một tháng. Anh ấy chẳng tích góp được khối tài sản lớn lao gì cả nhưng anh ấy đang đi đúng hướng. Anh ấy đã không ngừng phát triển bộ kỹ năng của mình để rồi nhân thu nhập hàng tháng của mình lên gấp nhiều lần vì anh ấy biết tôi đang muốn mở rộng quy mô công ty".

11. Không thanh toán bằng thẻ tín dụng

Nếu bạn muốn trở nên giàu có, điều quan trọng là đừng bao giờ sống xa hoa hơn mức thu nhập của mình. Một cách để đảm bảo điều đó là chỉ chi tiêu số tiền bạn thực sự có, thay vì mua hàng qua thẻ tín dụng và bị mắc kẹt trong chu kỳ thanh toán lãi suất cao.

"Hãy cắt bớt thẻ tín dụng của bạn," tỷ phú kiêm ngôi sao "Shark Tank" Mark Cuban đã viết trong một bài đăng trên blog cá nhân. "Nếu bạn đang sử dụng thẻ tín dụng, điều đó có nghĩa là bạn không muốn trở nên giàu có… Tiền mặt là vua với những người muốn làm giàu".

12. Theo đuổi đam mê

Người giàu trở nên giàu có khi họ làm điều gì đó mà họ đam mê. Nếu bạn không yêu thích những gì bạn làm, bạn sẽ không dành thời gian và nỗ lực cần thiết để khiến nó trở nên thành công.

"Điều phổ biến nhất mà tôi nhắc nhở mọi người là hãy theo đuổi thứ mà bạn yêu thích, bởi lẽ một doanh nghiệp nhỏ sẽ đòi hỏi rất nhiều thời gian, sức lực của bạn - nó sẽ theo bạn cả cuộc đời", Jim Koch, chủ sở hữu của Boston Beer Co. nói với Business Insider. "Và nếu bạn đang làm điều gì đó bạn yêu thích, bạn sẽ dễ dàng chấp nhận và thậm chí tận hưởng điều đó. Nếu bạn chỉ làm điều đó để trở nên giàu có, bạn sẽ đánh mất cái tâm của mình."