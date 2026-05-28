11 người chết trong thảm kịch vỡ bồn hoá chất khổng lồ tại Mỹ

Tú Linh
|

Ngày 28/5, đội cứu hộ tiếp tục cuộc tìm kiếm đầy ám ảnh 9 người được cho là đã thiệt mạng tại nhà máy giấy ở bang Washington, nơi bồn chứa hóa chất bị vỡ và gây ra tai nạn lao động chết chóc nhất ở Mỹ trong nhiều năm qua.

11 người chết trong thảm kịch vỡ bồn hóa chất tại nhà máy ở Mỹ - Ảnh 1.

Thùng chứa hoá chất của nhà máy giấy bị vỡ. (Ảnh: AP)

Giới chức cho biết số người thiệt mạng trong sự cố vỡ bồn chứa ngày 27/5 đã tăng lên 11 người, bao gồm những người mất tích.

Cơ quan chức năng cho biết không còn hy vọng tìm thấy thêm người sống sót trong sự cố xảy ra tại nhà máy Nippon Dynawave Packaging Co. ở thành phố Longview. Vụ việc cũng khiến 8 người khác bị thương, trong đó có 1 lính cứu hỏa đã được điều trị và xuất viện.

Nếu con số 11 người thiệt mạng được xác nhận, đây sẽ là 1 trong những tai nạn công nghiệp gây chết người nghiêm trọng nhất ở Mỹ trong nhiều thập kỷ qua, tương đương với vụ nổ tại nhà máy thuốc nổ ở bang Tennessee khiến 16 người chết năm ngoái; vụ cháy nổ tại nhà máy phân bón ở Texas làm 14 người chết năm 2013; vụ nổ giàn khoan dầu Deepwater Horizon khiến 11 người thiệt mạng năm 2010; và vụ nổ tại mỏ than ở West Virginia làm 29 người chết cùng năm.

Giới chức cho biết bồn chứa tại nhà máy giấy đã làm tràn hơn 1,9 triệu lít “dịch trắng” (white liquor) - hỗn hợp hóa chất có tính ăn mòn cao được sử dụng trong sản xuất giấy.

Sau khi tạm hoãn tìm kiếm vì lo ngại bồn chứa có thể tiếp tục sụp đổ, lực lượng cứu hộ xác định lượng hóa chất còn lại bên trong ít hơn dự kiến và kết cấu bồn đủ ổn định để nối lại công tác tìm kiếm. Giới cứu hỏa cho biết quá trình này sẽ diễn ra chậm và thận trọng.

“Chúng tôi chưa biết chính xác vị trí của cả 9 người”, ông Scott Goldstein, chỉ huy cứu hỏa quận Cowlitz, cho biết.

Cơ quan chức năng khẳng định sự cố chưa ảnh hưởng đến chất lượng không khí và nước sinh hoạt tại Longview - thành phố với khoảng 40.000 dân nằm bên sông Columbia có lịch sử gắn bó lâu dài với ngành giấy và gỗ của bang Washington và Oregon.

Một phần chất ô nhiễm đã tràn ra sông Columbia, một trong những tuyến đường thủy lớn nhất Bắc Mỹ, nhưng Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) cho biết chưa ghi nhận tác động đối với dòng sông. Giới chức cảnh báo người dân tránh xa các mương thoát nước và đê bao.

Đây là sự cố đáng chú ý thứ hai liên quan đến bồn chứa hóa chất ở bờ Tây nước Mỹ chỉ trong vài ngày, sau vụ hàng nghìn cư dân Nam California phải sơ tán vì bồn chứa quá nhiệt tại nhà máy hàng không vũ trụ.

Theo ông Goldstein, bồn chứa tại nhà máy giấy có sức chứa khoảng 3,4 triệu lít và đã đầy hơn một nửa khi bị vỡ.

Dịch trắng - chủ yếu gồm natri hydroxide và natri sulfide - được dùng kết hợp với nhiệt để phân hủy gỗ thành giấy kraft - loại vật liệu bền dùng trong bao bì, túi giấy mua sắm và nhiều sản phẩm khác.

Nhà máy rộng lớn này sử dụng khoảng 1.000 lao động, sản xuất nguyên liệu cho khăn giấy, giấy in, cốc, đĩa và hộp carton. Nhà máy nằm dọc bờ sông, cạnh nhiều doanh nghiệp gỗ, giấy và hóa chất khác.

Sự cố xảy ra vào sáng 27/5, khiến bồn chứa hình tròn khổng lồ bị biến dạng ở một bên. Nguyên nhân vẫn chưa được xác định.

Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

