11 người chết trong 3 cuộc tấn công tàu của Mỹ ở Đông Thái Bình Dương và Caribe

Bộ Tư lệnh miền Nam Hoa Kỳ đã đăng tải video về các cuộc tấn công tàu lên mạng xã hội (Ảnh: Bộ Tư lệnh miền Nam Hoa Kỳ)

Các cuộc tấn công tàu của quân độ Mỹ nói trên đã nâng tổng số người chết trong chiến dịch của nước này chống lại những người mà họ cáo buộc buôn lậu ma túy trên biển lên ít nhất 144 người.

Vụ tấn công nhắm vào 3 mục tiêu vào cuối ngày 16/2 (giờ địa phương) là lần đầu tiên chính quyền Tổng thống Trump ném bom các mục tiêu ở cả hai phía của kênh đào Panama trong cùng một ngày, trong chuỗi các cuộc tấn công tàu kéo dài 5 tháng qua. Đây cũng là ngày tấn công gây thương vong cao nhất trong năm nay. Trong số 11 người thiệt mạng, 8 người ở trên 2 con tàu ở Thái Bình Dương và 3 người còn lại ở biển Caribe - quân đội Mỹ xác nhận.

Bộ Tư lệnh miền Nam Hoa Kỳ đã thông báo về các cuộc tấn công tàu trên mạng xã hội bằng một đoạn video dài 39 giây, cho thấy 3 chiếc tàu bị phá hủy. Một tàu đang di chuyển, động cơ ngoài của nó để lại vệt sóng, trong khi 2 tàu còn lại dường như đang dừng hẳn trên mặt nước.

Đoạn video cho thấy các con tàu bị phá hủy ( Ảnh: Bộ Tư lệnh miền Nam Hoa Kỳ)

Nhiều chuyên gia pháp lý về việc sử dụng vũ lực gây chết người đã cho rằng các cuộc tấn công tàu này là bất hợp pháp. Đây được coi là những vụ giết người ngoài vòng pháp luật vì quân đội không thể cố ý nhắm mục tiêu vào thường dân không gây ra mối đe dọa bạo lực cận kề, ngay cả khi họ bị nghi ngờ tham gia vào các hành vi phạm tội.

Theo phía Mỹ, cả 3 tàu này đều đang di chuyển trên các tuyến đường buôn bán ma túy đã biết và đang tham gia vào các hoạt động buôn bán ma túy.

Các cuộc không kích cho thấy chiến dịch tấn công tàu của Mỹ đang được tăng cường. Quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công mỗi 3 hoặc 4 ngày một lần kể từ khi Tướng Francis L. Donovan - tân lãnh đạo của Bộ Tư lệnh miền Nam Hoa Kỳ - nhậm chức vào tháng 1/2026. Các quan chức quốc phòng cho biết Đô đốc Holsey đã bày tỏ lo ngại về những cuộc tấn công tàu này.